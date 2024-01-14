Modaları Çoktan Geçmiş Olsa da Kullanmaktan Asla Sıkılmadığımız 20 Kurtarıcı Ürün
Modaları Çoktan Geçmiş Olsa da Kullanmaktan Asla Sıkılmadığımız 20 Kurtarıcı Ürün
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her ne kadar teknoloji hızla ilerlese ve yeni trendler ortaya çıksa da, bazı eski eşyaların yerini hiçbir yenilik alamaz.Gelin bunlardan bazıları nelermiş birlikte bakalım!
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1. ''Kablolu kulaklıklar çünkü hem ucuzlar hem de çok uzun süre kullanabilirler. Üstelik şarj etmenize de gerek olmuyor. Daha ergonomik ne olabilir?''
2. ''Bence mp3'ler. Herhangi bir şarkı dinleme platformundan çok daha ilgi çekiciler.''
3. ''Fiziksel olarak bilet alabilmek. E-bilet olayını çok saçma buluyorum.''
4. ''Pikaptan şarkı dinlemenin verdiği zevk tarif edilemez.''
5. ''Gerçek kağıt ve kalem ile mektup yazmak. Sonra da posta yoluyla göndermek.''
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6. '' Dokunabildiğimiz kitaplar. e-kitap ve sesli kitap gibi şeyler hiç kitap okuyormuş gibi bir his vermiyor. Bir kitabı eline alıp okumanın verdiği hissi başka ne verebilir ki.'''
7. ''CD'ler. Ben hala kullanmaya devam ediyorum.''
8. ''Normal saat kullanmaya devam etmek. Her şeyden önce bir alışkanlık oldu. İnsanın saate bakası geliyor.''
9. '' Eski model dikiş makinesi. Hani şu pedallı olanlardan. Modern olanları kullanmayı hayal bile edemiyorum.''
10. ''Dünya haritası ama online değil fiziksel olanlardan bahsediyorum.''
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11. ''Köstekli saatler.''
12. ''Sanal bebekler.''
13. ''Duvar takvimi kullanmayı hiç bırakmadım.''
14. ''Menüler. QR kod saçmalığına katlanamıyorum. Onu okut, buna tıkla, şunu kaydır. Çok gereksiz.''
15. ''Winamp kullanmaya hala devam ediyorum. Diğer platformlar halt etmiş.''
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16. ''Kalem ve kağıt kullanarak çizim yapmak.''
17. ''Not almak için kağıt ve kalem kullanmak asla eskimeyecek.''
18. ''Endüstriyel bir iş ortamında muhtemelen Windows XP''
19. ''Taşınabilir konserve ve kavanoz açacakları. Hem boş yere sinirleriniz gerilmiyor hem de pratik.''
20. ''Kablolu mouse. Bluetooth özelliği olanlar hemen bozuluyorlar.''
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