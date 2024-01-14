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İnsanlarla Yaşadıkları Korkutucu Olaylarla Hepimizi Gerim Gerim Geren 15 Kişi

İnsanlarla Yaşadıkları Korkutucu Olaylarla Hepimizi Gerim Gerim Geren 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 11:01

Bazenleri insanlar gerçekten oldukça ürpertici olabilir. Gelin psikopatlıklarıyla hepimizi korkutan 15 kişinin hikayesine bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eski sevgilim beni ikinci kez aldatmıştı ve ondan ayrılacağımı söylediğimde kendini bir odaya kapattı."

1. "Eski sevgilim beni ikinci kez aldatmıştı ve ondan ayrılacağımı söylediğimde kendini bir odaya kapattı."

'Sonunda odaya girip ne yaptığını kontrol etmeye çalıştım ve yanında bir sürü uyku hapı dökülmüş bir şekilde yatıyordu. Tam ambulans çağırıcakken kalkıp aslında hapları içmediğini ve sadece beni manipüle etmek isediğini söyledi.'

2. "Çalıştığım bir şirketti menajerim beni yemeğe çıkarttı."

2. "Çalıştığım bir şirketti menajerim beni yemeğe çıkarttı."

'Önce restorandaki kızdan zorla numarasını aldı ve sonra bana dönüp, ''Gördüğün gibi istediğimi her kızı elde edebiliyorum',' dedi. Daha sonrasındaysa ''Eğer bana bir yanlış yaparsan senin de kız arkadaşını çalabilirim, unutma.' dedi. O gün yeni bir iş aramaya başlamam gerektiğini anladım.'

3. "Şirketimdeki bir adam, küçükken çok zorbalığa uğradığı için başka insanları takip etmeye başladığı bir alışkanlık kazandığını söylemişti."

3. "Şirketimdeki bir adam, küçükken çok zorbalığa uğradığı için başka insanları takip etmeye başladığı bir alışkanlık kazandığını söylemişti."

'Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki?'

4. "Tanıdığım bir ailenin yan yana 2 evleri var ve kadın kocasıyla başka bir evde yaşarken çocukları ve bakıcıları bir evde yaşıyor."

4. "Tanıdığım bir ailenin yan yana 2 evleri var ve kadın kocasıyla başka bir evde yaşarken çocukları ve bakıcıları bir evde yaşıyor."

'Çocukları sadece yatağa giderken görüyorlar.'

5. "Eski sevgilimle tartışırken kolunu kanayasıya kadar ısırdı ve ''Bunu bana sen yaptırdın!'' diye bağırmaya başladı."

5. "Eski sevgilimle tartışırken kolunu kanayasıya kadar ısırdı ve ''Bunu bana sen yaptırdın!'' diye bağırmaya başladı."
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6. "Ayrılalı 4 yıl olmasına rağmen eski sevgilim hala benim neler yaptığımı takip etmeye çalışıyor."

6. "Ayrılalı 4 yıl olmasına rağmen eski sevgilim hala benim neler yaptığımı takip etmeye çalışıyor."

7. "Benim gibi giyinmeye, konuşmaya ve davranmaya başlamıştı."

7. "Benim gibi giyinmeye, konuşmaya ve davranmaya başlamıştı."

'En sonunda açıkca başka arkadaşlarım olmasını istemediğini söyledi ve o zaman ilişkinin bitmesi gerektiğini anladım. Benden sonraki sevgilisine de aynı şeyi yapmış.'

8. "Kız kardeşim evli bir kadınla ilişki yaşıyordu."

8. "Kız kardeşim evli bir kadınla ilişki yaşıyordu."
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'Sonunda adamın karısını terk etmeyeceğini anlayınca evlerine gitti ve kadının kocasıyla kavga etmeye çalıştı. Kendisinin 30 yaşında, kadınınsa 60'larında olduğunu belirtmem lazım.'

9. "Komşum önce saatlerce bağırıp evindeki her şeyi kırdı."

9. "Komşum önce saatlerce bağırıp evindeki her şeyi kırdı."

'Sonrasında köpeğini bahçeye attı ve havlayarak kovalamaya başladı.'

10. "Tom Cruise'un "Scientology" inancı üzerine olan konuşmalarını hiç duydunuz mu? Tam bir deli!"

10. "Tom Cruise'un "Scientology" inancı üzerine olan konuşmalarını hiç duydunuz mu? Tam bir deli!"
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11. "Kız kardeşim kanatasıya kadar kolumu ısırmıştı ve ikimizde 20'li yaşlarımızdaydık."

11. "Kız kardeşim kanatasıya kadar kolumu ısırmıştı ve ikimizde 20'li yaşlarımızdaydık."

'Büyük bir tartışma da yaşamamaştık...'

12. "Üniversitedeyken bir "arkadaşım", önceki akşam gittiğimiz bir partide cinsel tacize uğradığımı ona anlattıktan sonra, uzak mesafedeki erkek arkadaşıma, onu aldattığımı söylemeye karar verdi. Bundan sonra, kampüsteki herkesin benimle arkadaşlığını kesmesi için çabalamaya başladı ve bütün arkadaşlarımı tek tek kaybettim."

13. "Patronumun karısı yanıma oturup, ''Kocam da benim gibi bir psikopat ve birisi bizimle aynı fikirde değilse bizim için ölü sayılır,' dedi."

13. "Patronumun karısı yanıma oturup, ''Kocam da benim gibi bir psikopat ve birisi bizimle aynı fikirde değilse bizim için ölü sayılır,' dedi."
ic.pics.livejournal.com

'Sonra sessizce yüzümü izlemeye başladı.'

14. "Bir zamanlar, her zaman şüpheli görünen ve fikirlerimi çalmayı seven bir iş arkadaşım vardı. "

14. "Bir zamanlar, her zaman şüpheli görünen ve fikirlerimi çalmayı seven bir iş arkadaşım vardı. "

'Bir gün, bir konferans çağrısında kendimizi tanıtmamız gerekiyordu ve önce o konuştu. Adını ve kendisi hakkında birkaç şey söyledi, ancak sonrasında söylediği her şey aslında kendisi hakkında değil, benim hakkımda olan şeylerdi ve bunları göz kırpmadan, psikopatik bir bakışla bakarak anlattı.'

15. "Eski karım telefonumu duvara fırlatarak lensini kırdı ve eğer evden çıkmaya çalışırsam polise benim ona saldırdığımı söyleyeceğini söyledi."

15. "Eski karım telefonumu duvara fırlatarak lensini kırdı ve eğer evden çıkmaya çalışırsam polise benim ona saldırdığımı söyleyeceğini söyledi."

'Bu yüzden kendimi banyoya kilitledim. Otuz dakika sonra çıktığımda televizyon izliyor ve gülümsüyordu ve olanları hatırlamadığını söyledi.'

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