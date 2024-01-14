İnsanlarla Yaşadıkları Korkutucu Olaylarla Hepimizi Gerim Gerim Geren 15 Kişi

'Bir gün, bir konferans çağrısında kendimizi tanıtmamız gerekiyordu ve önce o konuştu. Adını ve kendisi hakkında birkaç şey söyledi, ancak sonrasında söylediği her şey aslında kendisi hakkında değil, benim hakkımda olan şeylerdi ve bunları göz kırpmadan, psikopatik bir bakışla bakarak anlattı.'