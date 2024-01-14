İnsanlarla Yaşadıkları Korkutucu Olaylarla Hepimizi Gerim Gerim Geren 15 Kişi
İnsanlarla Yaşadıkları Korkutucu Olaylarla Hepimizi Gerim Gerim Geren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazenleri insanlar gerçekten oldukça ürpertici olabilir. Gelin psikopatlıklarıyla hepimizi korkutan 15 kişinin hikayesine bakalım.
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1. "Eski sevgilim beni ikinci kez aldatmıştı ve ondan ayrılacağımı söylediğimde kendini bir odaya kapattı."
2. "Çalıştığım bir şirketti menajerim beni yemeğe çıkarttı."
3. "Şirketimdeki bir adam, küçükken çok zorbalığa uğradığı için başka insanları takip etmeye başladığı bir alışkanlık kazandığını söylemişti."
4. "Tanıdığım bir ailenin yan yana 2 evleri var ve kadın kocasıyla başka bir evde yaşarken çocukları ve bakıcıları bir evde yaşıyor."
5. "Eski sevgilimle tartışırken kolunu kanayasıya kadar ısırdı ve ''Bunu bana sen yaptırdın!'' diye bağırmaya başladı."
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6. "Ayrılalı 4 yıl olmasına rağmen eski sevgilim hala benim neler yaptığımı takip etmeye çalışıyor."
7. "Benim gibi giyinmeye, konuşmaya ve davranmaya başlamıştı."
8. "Kız kardeşim evli bir kadınla ilişki yaşıyordu."
9. "Komşum önce saatlerce bağırıp evindeki her şeyi kırdı."
10. "Tom Cruise'un "Scientology" inancı üzerine olan konuşmalarını hiç duydunuz mu? Tam bir deli!"
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11. "Kız kardeşim kanatasıya kadar kolumu ısırmıştı ve ikimizde 20'li yaşlarımızdaydık."
12. "Üniversitedeyken bir "arkadaşım", önceki akşam gittiğimiz bir partide cinsel tacize uğradığımı ona anlattıktan sonra, uzak mesafedeki erkek arkadaşıma, onu aldattığımı söylemeye karar verdi. Bundan sonra, kampüsteki herkesin benimle arkadaşlığını kesmesi için çabalamaya başladı ve bütün arkadaşlarımı tek tek kaybettim."
13. "Patronumun karısı yanıma oturup, ''Kocam da benim gibi bir psikopat ve birisi bizimle aynı fikirde değilse bizim için ölü sayılır,' dedi."
14. "Bir zamanlar, her zaman şüpheli görünen ve fikirlerimi çalmayı seven bir iş arkadaşım vardı. "
15. "Eski karım telefonumu duvara fırlatarak lensini kırdı ve eğer evden çıkmaya çalışırsam polise benim ona saldırdığımı söyleyeceğini söyledi."
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