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Anne Adaylarının Birbirinden Tatlı ve Komik Hamilelik Anıları Sizi Kahkahaya Boğacak

Anne Adaylarının Birbirinden Tatlı ve Komik Hamilelik Anıları Sizi Kahkahaya Boğacak

Duru
Duru - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 21:01

Birbirinden farklı ve neşeli hamilelik anıları, anne adaylarının yaşadığı bu özel dönemi daha da unutulmaz kılar. Bu anılar, hem anne adaylarının hem de onların yakınlarının hayatında unutulmaz bir yer ediniyor. Gelin birlikte bakalım...

UYARI: Görseller Temsilidir!

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1. ''4 yaşındaki kızım ona hamile olduğum dönemde çekildiğim bir fotoğrafı gördü. Ona o zamanlar karnımda olduğunu söyledim.''

1. ''4 yaşındaki kızım ona hamile olduğum dönemde çekildiğim bir fotoğrafı gördü. Ona o zamanlar karnımda olduğunu söyledim.''

'' Bir süre düşündü ve bana cevabı ''Bunu bir daha yapmak istemiyorum oldu. Çok komikti.''

2. ''Eşimle kıyafet seçmeye çalışıyorduk.''

2. ''Eşimle kıyafet seçmeye çalışıyorduk.''

''Ona 'Üstümdekiyle tenis ayakkabısı mı yoksa botlar mı uyumlu olur?' diye sordum. Onun bana cevabı da  'Hiç fark etmez. Her türlü son derece hamile görüneceksin.' oldu. Uzun bir süre sessizlikten sonra benden özür diledi.''

3. ''Eşim neden bu kadar yorgun olduğumu sordu.''

''Ben de ona içimde küçük bir insanın oluştuğunu söyledim.''

4. ''31 haftalık hamileydim.''

4. ''31 haftalık hamileydim.''

''Eşime artık hamile olmaktan çok sıkıldığımı ve çocuğumuzu doğurmak istediğimi söyledim. Ama bir yandan da çocuğumuzun mayıs ayında doğmasını istemiyordum. Ona biraz erteleyip erteleyemeyeciğimizi sordum o da bir şeyler yapmaya çalışacağını söyledi.''

5. ''Hamileliğin en keyifli yanı ben kafede oturmuş kahvemin tadını çıkarıyorken eşimi alışverişe yollamaktı.''

5. ''Hamileliğin en keyifli yanı ben kafede oturmuş kahvemin tadını çıkarıyorken eşimi alışverişe yollamaktı.''
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6. ''İkiz bebek bekliyorduk ve bir süre sonra ikisinin de kız olduğunu öğrendik.''

''Eşime isimlerini Alice ve Blice koymak ister mi diye sordum ama o bana hiç komik olmadığımı söyledi. Bence gayet de öyleyim.''

7. ''Bebeğimizin beni hem dışarıdan hem de içeriden tekmelediğini hissedebilecek bir hamilelik dönemindeyim.''

7. ''Bebeğimizin beni hem dışarıdan hem de içeriden tekmelediğini hissedebilecek bir hamilelik dönemindeyim.''

''Ama ne hikmetse bebeğimiz babasını karnıma attığı tekmeleri hissetmesi için çağırdığımda duruyordu.''

8. ''Eşim doğuma gireceği sırada dinlemek için bir ''Doğum Şarkı Listesi'' oluşturmamı istemişti.''

8. ''Eşim doğuma gireceği sırada dinlemek için bir ''Doğum Şarkı Listesi'' oluşturmamı istemişti.''

''Şarkı listesinin başında 'Bring Em Out' şarkısının bulunmasını hala komik bulmuyor.''

9. ''Eşinizin doğuma gitmeden size dediği şeylerin yarısını unutun çünkü dediklerinde ciddi değiller.''

9. ''Eşinizin doğuma gitmeden size dediği şeylerin yarısını unutun çünkü dediklerinde ciddi değiller.''

''Bir kadının doğuma girerken eşine 'Erkek keçi' dediğini duydum. Eşi de ona 'Biliyorum aşkım, sen de benim dişi keçimsin.' diye cevap verdi.

10. ''Eşime üstümdeki elbisenin beni hamile gösterip göstermediğini sordum.''

10. ''Eşime üstümdeki elbisenin beni hamile gösterip göstermediğini sordum.''

'' O da iyi göründüğümü söyledi. Sonra ona ''Yani hamileyken güzel gözükmüyorum?'' dedim.''

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11. ''24 saattir doğum sancıları çekiyordum ve sonunda çığlıklar atarak paylaşımlı bir araçla hastaneye gitme zamanımızın artık geldiğini söyledim.''

11. ''24 saattir doğum sancıları çekiyordum ve sonunda çığlıklar atarak paylaşımlı bir araçla hastaneye gitme zamanımızın artık geldiğini söyledim.''

''Eşim yoldayken sürücüye daha önce aracına hiç hamile birinin binip binmediğini sordu. Adam ''Aracımda doğum yapan bile oldu. Burası New York. Her an her şey olabiliyor.'' diye cevap verdi.''

12. ''Hamilelelik sürecinde erkekler size diyecekleri konusunda çok seçici ve dikkatli oluyorlar.''

12. ''Hamilelelik sürecinde erkekler size diyecekleri konusunda çok seçici ve dikkatli oluyorlar.''

''Bundan keyif almıyorum desem yalan olurdu çünkü bir hata yapmamak için şekilden şekile giriyorlar.''

13. ''Kadının biri markette tam yanımda alacaklarından birini düşürdü ve gözlerime bakrak almamı bekledi.''

13. ''Kadının biri markette tam yanımda alacaklarından birini düşürdü ve gözlerime bakrak almamı bekledi.''

''Bende bir yabancıya yapılabilecek en küstahça şeyi yaptım ve bakışlarına bakışlar ile karşılık verdim. O sırada karnımın son derece belirgin olduğunu eklemem gerekiyor.''

14. ''Hamilelik döneminde insanlar eşimle birlikte hamilelik öncesi dersler alıp almayacağımızı soruyordu.''

14. ''Hamilelik döneminde insanlar eşimle birlikte hamilelik öncesi dersler alıp almayacağımızı soruyordu.''

'' Onlara 'Hayır! Eşim bir doğum videosu izlerse benimle doğum odasına hayatta girmez.'' dedim. Şimdiye dek 3 doğum yaptım ve her birinde yanı başımdaydı.''

15. ''Hamileyken 'peynir'diye bir kelime olduğunu unuttum.

15. ''Hamileyken 'peynir'diye bir kelime olduğunu unuttum.
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16. ''Eşim 3 aylık hamileyken üstümdekinin hamile kıyafeti olup olmadığını sormuştu.''

16. ''Eşim 3 aylık hamileyken üstümdekinin hamile kıyafeti olup olmadığını sormuştu.''

''Bende öyle olduğunu söylemişti. Sonra altıncı ayda altımdakinin hamile pantolonu olup olmadığını sordu ve ben yine 'Evet.' diye yanıtladım. Sonra dokuzuncu ay geldi ve üstümdekinin yatak kılıfı olup olmadığını sordu. Ben ise 'Evet, üstüme hiçbir şey tam uymuyor!' dedim.''

17. ''Hamileyken, hamile olan başka kadınlarla aynı ortamda bulunmak çok garip geliyordu. Bu sanki pişti olmuşum gibi bir his veriyordu.'''

17. ''Hamileyken, hamile olan başka kadınlarla aynı ortamda bulunmak çok garip geliyordu. Bu sanki pişti olmuşum gibi bir his veriyordu.'''

18. ''Hamileyken ehliyetimi kaybetmişim ve yeni fotoğrafım sekiz buçuk aylık hamileyken çekildi. Ehliyette maalesef hala aynı fotoğraf var.''

18. ''Hamileyken ehliyetimi kaybetmişim ve yeni fotoğrafım sekiz buçuk aylık hamileyken çekildi. Ehliyette maalesef hala aynı fotoğraf var.''

19. ''Eşim hamileliğin 'Sihirli' olduğunu ve 3 çocuk daha yapmamızı istediğini söyledi.''

''Hadi ama. Ben doğum sancıları arasında çığlıklar atarken sen orada durmuş cipsini yiyordun.''

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Ne kahkahaya boğulmak ama...!