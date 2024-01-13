Anne Adaylarının Birbirinden Tatlı ve Komik Hamilelik Anıları Sizi Kahkahaya Boğacak
Anne Adaylarının Birbirinden Tatlı ve Komik Hamilelik Anıları Sizi Kahkahaya Boğacak
Birbirinden farklı ve neşeli hamilelik anıları, anne adaylarının yaşadığı bu özel dönemi daha da unutulmaz kılar. Bu anılar, hem anne adaylarının hem de onların yakınlarının hayatında unutulmaz bir yer ediniyor. Gelin birlikte bakalım...
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1. ''4 yaşındaki kızım ona hamile olduğum dönemde çekildiğim bir fotoğrafı gördü. Ona o zamanlar karnımda olduğunu söyledim.''
2. ''Eşimle kıyafet seçmeye çalışıyorduk.''
3. ''Eşim neden bu kadar yorgun olduğumu sordu.''
4. ''31 haftalık hamileydim.''
5. ''Hamileliğin en keyifli yanı ben kafede oturmuş kahvemin tadını çıkarıyorken eşimi alışverişe yollamaktı.''
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6. ''İkiz bebek bekliyorduk ve bir süre sonra ikisinin de kız olduğunu öğrendik.''
7. ''Bebeğimizin beni hem dışarıdan hem de içeriden tekmelediğini hissedebilecek bir hamilelik dönemindeyim.''
8. ''Eşim doğuma gireceği sırada dinlemek için bir ''Doğum Şarkı Listesi'' oluşturmamı istemişti.''
9. ''Eşinizin doğuma gitmeden size dediği şeylerin yarısını unutun çünkü dediklerinde ciddi değiller.''
10. ''Eşime üstümdeki elbisenin beni hamile gösterip göstermediğini sordum.''
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11. ''24 saattir doğum sancıları çekiyordum ve sonunda çığlıklar atarak paylaşımlı bir araçla hastaneye gitme zamanımızın artık geldiğini söyledim.''
12. ''Hamilelelik sürecinde erkekler size diyecekleri konusunda çok seçici ve dikkatli oluyorlar.''
13. ''Kadının biri markette tam yanımda alacaklarından birini düşürdü ve gözlerime bakrak almamı bekledi.''
14. ''Hamilelik döneminde insanlar eşimle birlikte hamilelik öncesi dersler alıp almayacağımızı soruyordu.''
15. ''Hamileyken 'peynir'diye bir kelime olduğunu unuttum.
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16. ''Eşim 3 aylık hamileyken üstümdekinin hamile kıyafeti olup olmadığını sormuştu.''
17. ''Hamileyken, hamile olan başka kadınlarla aynı ortamda bulunmak çok garip geliyordu. Bu sanki pişti olmuşum gibi bir his veriyordu.'''
18. ''Hamileyken ehliyetimi kaybetmişim ve yeni fotoğrafım sekiz buçuk aylık hamileyken çekildi. Ehliyette maalesef hala aynı fotoğraf var.''
19. ''Eşim hamileliğin 'Sihirli' olduğunu ve 3 çocuk daha yapmamızı istediğini söyledi.''
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Ne kahkahaya boğulmak ama...!