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Rooney Mara ve Joaquin Phoenix İkinci Çocuklarını Bekliyorlar!

Rooney Mara ve Joaquin Phoenix İkinci Çocuklarını Bekliyorlar!

Duru
Duru - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 19:44

İkiside ünlü oyuncular olan Rooney Mara ve Joaquin Phoenix'in dillere destan bir aşkı olduğu herkes tarafından görülüyor. Son derece yetenekli olan ikili çok müjdeli bir haber ile gündemde!

Kaynak: https://www.etonline.com/rooney-mara-...
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İkisi de ünlü oyuncular olan Rooney Mara and Joaquin Phoenix'i duymayanınız yoktur.

İkisi de ünlü oyuncular olan Rooney Mara and Joaquin Phoenix'i duymayanınız yoktur.

Kendilerinin adını oyuncu amcası River Phonix'den alan River adında dünya tatlısı bir oğulları var.

Kendilerinin adını oyuncu amcası River Phonix'den alan River adında dünya tatlısı bir oğulları var.

38 yaşındaki Rooney Mara, geçtiğimiz Cuma günü 'La Cocina' galasına gittiğinde göbeğindeki çıkıntı gözlerden kaçmadı.

38 yaşındaki Rooney Mara, geçtiğimiz Cuma günü 'La Cocina' galasına gittiğinde göbeğindeki çıkıntı gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu çekimler sırasında elini hep karnında tuttu.

Mutlu çift ilk olarak Spike Jonze'nin yönettiği ve Joaquin'in yazdığı Her filminin setinde tanışmışlardı.

Mutlu çift ilk olarak Spike Jonze'nin yönettiği ve Joaquin'in yazdığı Her filminin setinde tanışmışlardı.

Phoenix birlikte çalışırlarken Mara'nın onu küçümsediğini düşündüğünü itiraf etti ama Mara aslında sadece utangaçtı.

Hemen arkadaş oldular ve daha sonra ilişkileri daha da ilerledi!

Hemen arkadaş oldular ve daha sonra ilişkileri daha da ilerledi!

Phoneix 'Rooney internette arattığım tek kadın. Bunu daha önce hiç yapmadım.' demişti.

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Çiftin ilk çocuklarının ismi 2020'de Zurich Film festivali sırasında Rus film yönetmeni Victor Kossakovsky tarafından açıklanmıştı.

Çiftin ilk çocuklarının ismi 2020'de Zurich Film festivali sırasında Rus film yönetmeni Victor Kossakovsky tarafından açıklanmıştı.

Kossakovsky esprili bir şekilde 'Bu arada Phoenix'in yeni çocuğu oldu. River adında çok güzel bir oğlan' demişti. Bakalım kendisi aynı şeyi sıradaki bebek için de yapacak mı birlikte göreceğiz!

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