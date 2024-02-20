Rooney Mara ve Joaquin Phoenix İkinci Çocuklarını Bekliyorlar!
Rooney Mara ve Joaquin Phoenix İkinci Çocuklarını Bekliyorlar!
Kaynak: https://www.etonline.com/rooney-mara-...
İkiside ünlü oyuncular olan Rooney Mara ve Joaquin Phoenix'in dillere destan bir aşkı olduğu herkes tarafından görülüyor. Son derece yetenekli olan ikili çok müjdeli bir haber ile gündemde!
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İkisi de ünlü oyuncular olan Rooney Mara and Joaquin Phoenix'i duymayanınız yoktur.
Kendilerinin adını oyuncu amcası River Phonix'den alan River adında dünya tatlısı bir oğulları var.
38 yaşındaki Rooney Mara, geçtiğimiz Cuma günü 'La Cocina' galasına gittiğinde göbeğindeki çıkıntı gözlerden kaçmadı.
Mutlu çift ilk olarak Spike Jonze'nin yönettiği ve Joaquin'in yazdığı Her filminin setinde tanışmışlardı.
Hemen arkadaş oldular ve daha sonra ilişkileri daha da ilerledi!
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Çiftin ilk çocuklarının ismi 2020'de Zurich Film festivali sırasında Rus film yönetmeni Victor Kossakovsky tarafından açıklanmıştı.
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