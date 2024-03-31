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Günlük Hayatta Çok Fazla Maruz Kalıyoruz: Düşük Bir Öz Güvene İşaret Eden 15 Davranış

Günlük Hayatta Çok Fazla Maruz Kalıyoruz: Düşük Bir Öz Güvene İşaret Eden 15 Davranış

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 13:01

Attığımız her adım aslında, özgüvenimizle alakalıdır. Bir şeyi yapabilmemize de yapamamamıza da o karar verir. Peki bir insanın özgüvensiz olduğunu gösteren davranışlar nelerdir? İnsanlara sorduk; İşte özgüvensizim diye bağıran o davranışlar!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Sana zararı dokunmayan insanlara zorbalık yapmak.''

1. ''Sana zararı dokunmayan insanlara zorbalık yapmak.''

''Zorbalık yapanların özgüvensizliğinin kokusunu kilometrelerce öteden alabiliyorum.''

2. ''Kendisini kötüleyip övgü bekleyen insanlar.''

''Çok çirkinim ya...''

3. ''Başkalarına imrenen insanlar.''

3. ''Başkalarına imrenen insanlar.''

''Biraz kendini de mi sevsen acaba? Kendini sevmeyeni ben hiç sevmem.''

4. ''Çok fazla fotoğrafını paylaşan insanlar. Bence kesinlikle özgüvensizlik belirtisi.''

4. ''Çok fazla fotoğrafını paylaşan insanlar. Bence kesinlikle özgüvensizlik belirtisi.''

''Bi kadın görmüştüm günde 400 tane falan fotoğrafını paylaşıyordu.''

5. ''Başkalarının başarısından ya da sahip olduklarından nefret edenler.''

''Kıskançlık diyebiliriz.''

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6. ''Ufacık şeylere bile ağlayıp sızlanmak...''

7. ''Fotoğraflarda aşırı filtre kullanmak ve aşırı makyaj yapmak.''

7. ''Fotoğraflarda aşırı filtre kullanmak ve aşırı makyaj yapmak.''

''Filtreden yüzün gözükmüyor!''

8. ''Özgüveni tam gibi davranan insanlar.''

''Neyi ispatlamaya çalışıyorsun ki?''

9. ''Dedikodu yapıp başkalarının arkasından konuşan insanların aşırı özgüvensiz olduğunu fark etmemek imkansız.''

9. ''Dedikodu yapıp başkalarının arkasından konuşan insanların aşırı özgüvensiz olduğunu fark etmemek imkansız.''

''Anlat dinliyorum.''

10. ''Ne yapması gerektiğini sürekli başkalarına soran insanlar.''

''Biraz kendi kararlarını mı versen?''

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11. ''Kavgacı tipler, sürekli etrafındakilere sataşınca olmayan özgüvenleri var zannediyorlar diye düşünüyorum.''

11. ''Kavgacı tipler, sürekli etrafındakilere sataşınca olmayan özgüvenleri var zannediyorlar diye düşünüyorum.''

12. ''Sahip olduğu şeyler ile abartılı şekilde övünen insanlar.''

12. ''Sahip olduğu şeyler ile abartılı şekilde övünen insanlar.''

13. ''Hiçbir şey umrunda değil gibi davranan tipler.''

13. ''Hiçbir şey umrunda değil gibi davranan tipler.''

14. ''Başkalarına bağırıp çağıran kişiler.''

14. ''Başkalarına bağırıp çağıran kişiler.''

''Kendine olan öfkeni bana mı kusuyorsun?''

15. ''Sevdiği insanı aşırı kıskanıp, kısıtlayan insanlar.''

15. ''Sevdiği insanı aşırı kıskanıp, kısıtlayan insanlar.''

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