Günlük Hayatta Çok Fazla Maruz Kalıyoruz: Düşük Bir Öz Güvene İşaret Eden 15 Davranış
Günlük Hayatta Çok Fazla Maruz Kalıyoruz: Düşük Bir Öz Güvene İşaret Eden 15 Davranış
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Attığımız her adım aslında, özgüvenimizle alakalıdır. Bir şeyi yapabilmemize de yapamamamıza da o karar verir. Peki bir insanın özgüvensiz olduğunu gösteren davranışlar nelerdir? İnsanlara sorduk; İşte özgüvensizim diye bağıran o davranışlar!
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1. ''Sana zararı dokunmayan insanlara zorbalık yapmak.''
2. ''Kendisini kötüleyip övgü bekleyen insanlar.''
3. ''Başkalarına imrenen insanlar.''
4. ''Çok fazla fotoğrafını paylaşan insanlar. Bence kesinlikle özgüvensizlik belirtisi.''
5. ''Başkalarının başarısından ya da sahip olduklarından nefret edenler.''
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6. ''Ufacık şeylere bile ağlayıp sızlanmak...''
7. ''Fotoğraflarda aşırı filtre kullanmak ve aşırı makyaj yapmak.''
8. ''Özgüveni tam gibi davranan insanlar.''
9. ''Dedikodu yapıp başkalarının arkasından konuşan insanların aşırı özgüvensiz olduğunu fark etmemek imkansız.''
10. ''Ne yapması gerektiğini sürekli başkalarına soran insanlar.''
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11. ''Kavgacı tipler, sürekli etrafındakilere sataşınca olmayan özgüvenleri var zannediyorlar diye düşünüyorum.''
12. ''Sahip olduğu şeyler ile abartılı şekilde övünen insanlar.''
13. ''Hiçbir şey umrunda değil gibi davranan tipler.''
14. ''Başkalarına bağırıp çağıran kişiler.''
15. ''Sevdiği insanı aşırı kıskanıp, kısıtlayan insanlar.''
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