Günlük Hayatta Çok Fazla Maruz Kalıyoruz: Düşük Bir Öz Güvene İşaret Eden 15 Davranış

Attığımız her adım aslında, özgüvenimizle alakalıdır. Bir şeyi yapabilmemize de yapamamamıza da o karar verir. Peki bir insanın özgüvensiz olduğunu gösteren davranışlar nelerdir? İnsanlara sorduk; İşte özgüvensizim diye bağıran o davranışlar!