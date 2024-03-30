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Çoğu Kişi Tarafından Körü Körüne İnanılan Evlilik Hakkındaki Hurafeleri Çürüten 30 Kişi

Çoğu Kişi Tarafından Körü Körüne İnanılan Evlilik Hakkındaki Hurafeleri Çürüten 30 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 20:01

Her evlilikte bazı inişler ve çıkışlar olabilir ancak her evliliğin aynı olduğunu ve insanların başına her zaman benzer şeyler geleceğini düşünmek yanlış bir düşünce tarzı olabilir. Gelin evlilikle ilgili inanılan hurafeleri inceleyelim!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
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1. "Neredeyse 50 yıldır evliyim. Uzun süredir evli çiftler hakkındaki en yaygın yanlış kanı, ilişkinin 'çaba' gerektirmeyi bırakmasıdır. Partnerinizi asla hafife almayın."

1. "Neredeyse 50 yıldır evliyim. Uzun süredir evli çiftler hakkındaki en yaygın yanlış kanı, ilişkinin 'çaba' gerektirmeyi bırakmasıdır. Partnerinizi asla hafife almayın."

2. ''Sonsuza kadar aynı kişiyle cinsel birliktelik yaşamanın bir süre sonra 'sıkıcı' hale geleceğini düşünmek doğru değil.''

2. ''Sonsuza kadar aynı kişiyle cinsel birliktelik yaşamanın bir süre sonra 'sıkıcı' hale geleceğini düşünmek doğru değil.''

3. ''Evet, yaş arttıkça libidoda da değişimlerin meydana geldiği doğru ama bunun medeni durum ile bir bağlantısı yok.''

3. ''Evet, yaş arttıkça libidoda da değişimlerin meydana geldiği doğru ama bunun medeni durum ile bir bağlantısı yok.''

4. ''Aşkın her şeyi yenebileceği düşüncesi bir tık toz pembe kalıyor.''

4. ''Aşkın her şeyi yenebileceği düşüncesi bir tık toz pembe kalıyor.''

''Sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmek için birbirinize gerçekten iyi davranmanız gerekir ve bazı yanlış davranışlar ilişkiyi onarılamayacak şekilde bozar. Ayrıca, doğru kişiyle tanıştığınızdan asla emin olamazsınız. Bu filmler tarafından öne sürdürülen bir fantezidir.''

5. ''Bir ilişkiyi ayakta tutmak için başta yapmanız gereken şey birbirinizle düzgün ve saygılı bir iletişiminizin olması.''

5. ''Bir ilişkiyi ayakta tutmak için başta yapmanız gereken şey birbirinizle düzgün ve saygılı bir iletişiminizin olması.''
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6. ''35 yıllık bir ilişkim var ve 33 yıldır evliyiz. ''

6. ''35 yıllık bir ilişkim var ve 33 yıldır evliyiz. ''

''Evliliğin yarı yarıya olduğu düşüncesini her zaman saçma buldum. Bazı zamanlar eşim benim yükümü taşıyor, bazı zamanlarsa ben onun yükünü.

 Köpeklerimizin dışkısını toplamaktan nefret ediyorum. Bu yüzden o bununla ilgileniyor. O ise banyou temizlemekten hoşlanmıyor. Bu yüzden ben yapıyorum. O yemek yapıyor, ben bulaşıkları yıkıyorum. İlişkinizde güçlü yönlerinizi bulun.'

7. ''18 gibi erken yaşlarda yapılan evliliklerin yürümeyeceği düşüncesi tamamen bir yanılgı.''

7. ''18 gibi erken yaşlarda yapılan evliliklerin yürümeyeceği düşüncesi tamamen bir yanılgı.''

''18 yaşında ilk aşkımla evlenmemin üzerinden 23 yıl geçti.''

8. ''Evlilik ilişkinizi değiştirir düşüncesi tamamen bir yanılgıdır.''

8. ''Evlilik ilişkinizi değiştirir düşüncesi tamamen bir yanılgıdır.''

''İlişkiniz, ister yüzük takın ister takmayın, sizin ilişkinizdir. Bir kağıt imzalamak sizi kim olduğunuz değiştirmez.'

9. "Belki de tüm durumlarda değil ama zıt kutuplar birbirini çeker' fikri.''

9. "Belki de tüm durumlarda değil ama zıt kutuplar birbirini çeker' fikri.''

''Neredeyse hiç ilgi alanı olmayan bir kadınla evlenen bir tanıdığım var ve açıkçası onun için üzülüyorum. Aktif olmayı, yarışlara katılmayı ve dışarı çıkıp arkadaşlarıyla takılmayı severdi; Eşi ise tamamen evcimendi ve sadece onun için bile bir şeyleri denemeye yanaşmıyordu.''

10. "Nişanlandığında bir kuzenim bana evlilik hakkında soru sormuştu.''

10. "Nişanlandığında bir kuzenim bana evlilik hakkında soru sormuştu.''

''Evliliğin çok zor olacağını biliyorum' demişti ve ben de 'Benim için hiç öyle olmadı' dedim. Anlaştığım, saygı duyduğum ve her zaman önceliği ben olan biriyle evlendim. Evet, iniş çıkışlarımız oldu, ama her zaman birbirimize bağlı kaldık.'

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11. "Bazen öfkeli yatın demenin yi niyetli bir tavsiye olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen öfkenin kin haline gelmesine izin vermemek düşüncesiyle yaratılmış.''

11. "Bazen öfkeli yatın demenin yi niyetli bir tavsiye olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen öfkenin kin haline gelmesine izin vermemek düşüncesiyle yaratılmış.''

''Zaten çoğu zaman yorgun olduğunuz için kavga ediyorsunuzdur. İyi bir gece uykusundan sonra her şey daha kolay çözülür.'

12. ''Tutku düzeyi, başarılı bir evliliğin iyi bir göstergesi değildir.''

12. ''Tutku düzeyi, başarılı bir evliliğin iyi bir göstergesi değildir.''

İlk evliliğimde tutku için evlendim ve ilişkim berbat oldu. Sevdiğim ve saygı duyduğum biriyle ikinci kez evlendim ve o da bana aynı duyguları besliyordu. Şimdiye kadar 25 yıl sürdürdük ve aşkımız daha da derinleşti. Hâlâ onu seviyorum ve saygı duyuyorum!'

13. "Aşık olup evlenmek demek, eşinizle asla anlaşmazlık yaşamamak veya fikir ayrılığına düşmemek sanıyordum.''

13. "Aşık olup evlenmek demek, eşinizle asla anlaşmazlık yaşamamak veya fikir ayrılığına düşmemek sanıyordum.''

'' Üç ay sonra ağlayarak anneme gittim ve 'O çok kötü biri. Babam ve sen hiç kavga etmediniz.' dedim. Annem de 'Kavga ettik; sadece bunu gizli yaptık.' dedi. Dolayısıyla, 43 yıl sonra, eşimle sevgi ve dostlukla dolu harika bir ilişkim var.'

14. "20 yıldır evliyim ve evlilik öncesi çift terapisine gerek olmadığını söyleyenler yanılıyor.''

14. "20 yıldır evliyim ve evlilik öncesi çift terapisine gerek olmadığını söyleyenler yanılıyor.''

''Gerek var. Evlilik öncesi çift terapisi, çifte tarafsız bir ortamda bir evlilikte ortaya çıkacak tüm konuları tartışma şansı verir: Para harcama alışkanlıkları, aile planları ve kariyer planları gibi konular. Eşimle aklıma bile gelmeyen ama önemli olan konuları tartıştık. Ayrıca çok farklı iletişim tarzlarımız olduğu için daha iyi iletişim kurma teknikleri öğrendik.'

15. "Evliliğin amacının beni mutlu etmek olduğunu düşünüyordum.''

15. "Evliliğin amacının beni mutlu etmek olduğunu düşünüyordum.''

''Ama sonra evliliğimde fedakarlık yapmayı, daha iyi iletişim kurmayı ve daha çabuk özür dilemeyi öğrendim.  Aslında bu tip şeyler beni gerçekten mutlu ediyor.'

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16. "Balayı dönemi olan bir dönem vardır ve bu dönem kaçınılmaz olarak sona erer gibi bir düşünce var.''

16. "Balayı dönemi olan bir dönem vardır ve bu dönem kaçınılmaz olarak sona erer gibi bir düşünce var.''

''Ama hayır! 10 yıllık evliliğin ardından hala eşime doyamadım (Biliyorum ki o da aynı şekilde hissediyor). Eve gelip onunla takılmak için sabırsızlanıyorum. Hayatımıza renk katan çocuklarımız var. Hayatlarımız artık daha yoğun olsa da, hala birbirimize aşık ve ilgi duyduğumuzu bilmek için çaba gösteriyoruz.'

17. "Evliliğin ilk günlerinin alevleri içindeyken, sevginin tamamen bir duygu, sizi sürekli çaba sarf etmeden saran kendiliğinden gelen bir his olduğunu düşünme gibi yaygın bir yanlış anlayışa sahiptim.''

17. "Evliliğin ilk günlerinin alevleri içindeyken, sevginin tamamen bir duygu, sizi sürekli çaba sarf etmeden saran kendiliğinden gelen bir his olduğunu düşünme gibi yaygın bir yanlış anlayışa sahiptim.''

''Bu inanç eşimin beni ilk başta şaşırtan bir bakış açısını paylaşmasıyla sınandı. Bana olan sevgisinin sadece bir his değil, her gün yaptığı bir seçim olduğunu söyledi. Ben de sanki sevgisinin bana karşı bitmeyen, çaba gerektirmeyen bir duygu olması gerekiyormuş gibi biraz kırıldığımı hatırlıyorum.'

18. "Çocuk sahibi olmak tek başına mutlu bir evlilik göstergesi değil.''

18. "Çocuk sahibi olmak tek başına mutlu bir evlilik göstergesi değil.''

''Aslında bunun tam tersi de olabilir. Önemli olan, çocuklarınız olduktan sonra kendinize çizdiğiniz yolun artık olmadığını öğrenmek ve anlamaktır.''

19. "Her şeyi birlikte yapmalısınız düşüncesi oldukça yaygın.''

19. "Her şeyi birlikte yapmalısınız düşüncesi oldukça yaygın.''

''Bu ailemin jenerasyonunun evliliğe yaklaşım şekliydi ve kendi ilgi alanlarımız olması gerektiğini öğrendim. Eşimle birbirimizin ilgi alanlarını yöneliyoruz ancak tüm tutkuları paylaşma ihtiyacı hissetmiyoruz.'

20. ''Evlendikten sonra değişeceğini düşündüğüm ve görmezden geldiğim pek çok kötü tarafı vardı.''

20. ''Evlendikten sonra değişeceğini düşündüğüm ve görmezden geldiğim pek çok kötü tarafı vardı.''

''30 yıldan fazla evliyiz ama hala zaman zaman kendime. ''Ne düşünüyordum? diyorum. Sezgilerinize güvenin ve partnerinizin evlendiğiniz için değişeceğini düşünmeyin.'

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21. ''Eşimle 32 yıldır evliyim. Çoğu insanın düşüncesine göre sağlıklı evliliklerde kavga olmaz.''

21. ''Eşimle 32 yıldır evliyim. Çoğu insanın düşüncesine göre sağlıklı evliliklerde kavga olmaz.''

''Ama aslında sağlıklı evliliklerde eşler birbirini nelerin rahatsız ettiğini görmek için tartışabilir. Çoğunluğa göre çocuklar mutlu bir evliliği garanti eder ama aslında çocuklar, eşlerin en çok tartıştığı konudur. Çocuklarınızla ilgili sorunları çözmek için birlikte çalışın. Onları çok seviyorum ama bazen can sıkıcı olabiliyorlar. Mutlu ve uzun bir evliliğin sırrı ve tavsiyem, eşinizle ortak noktalarınızın olmasıdır. Çok fazla insan evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve çocuklar evi terk ettiğinde eşlerin hiçbir ortak noktaları kalmıyor.''

22. "40 yıldır evliyim. Evliliğimiz boyunca maddi sıkıntılar, ailevi sorunlar ve sağlık problemleri yaşadık.''

22. "40 yıldır evliyim. Evliliğimiz boyunca maddi sıkıntılar, ailevi sorunlar ve sağlık problemleri yaşadık.''

''Ancak her zaman birbirimize destek olduk ve asla pes etmedik. Birbirimize olan sevgimiz ve güvenimiz bizi ayakta tuttu. Zorluklar karşısında dayanmayı öğrendik. Birbirimizin hatalarını affetmeyi ve birlikte çözümler bulmayı öğrendik.''

23. "Evlilik bir anda yetişkin olmak demek değildir. Aksine birlikte büyümek ve gelişmek için bir fırsattır.''

23. "Evlilik bir anda yetişkin olmak demek değildir. Aksine birlikte büyümek ve gelişmek için bir fırsattır.''

''Birbirimizi desteklemeli ve birbirimizin en iyi versiyonu olmamıza yardımcı olmalıyız. Biz birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz ve bu bizim için çok önemli.'

24. ''Evlilikte tüm yükleri daha enerjik ve güçlü olan kişi yüklenmelidir düşüncesi çok yanlış.''

'Evliliğimizin ilk yıllarında her şey mükemmeldi. Ancak, zamanla birbirimizi hafife almaya başladık. Daha sonra birbirimiz için çaba göstermeyi bıraktık ve bu da evliliğimizi kötü etkiledi. Birbirimiz için çaba göstermeye ve evliliğimize öncelik vermeye karar verdik. Bu da evliliğimizi kurtarmamıza yardımcı oldu.'

25. ''Evlilik hakkında her şeyi bilmiyorsunuz."

25. ''Evlilik hakkında her şeyi bilmiyorsunuz."

'Evlilik hakkında birçok kitap ve makale okudum. Ancak evlenene kadar evliliğin ne kadar zor ve karmaşık olabileceğini gerçekten anlayamadım.'

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26. "Evlilik her zaman bir peri masalı değildir."

26. "Evlilik her zaman bir peri masalı değildir."

'Evlilik güzel ve romantik anlarla doludur ama aynı zamanda zorluklar ve fedakarlıklarla da doludur. Gerçekçi beklentilere sahip olmak ve zorluklara hazır olmak önemlidir.'

27. "Evlilik her zaman çocuk sahibi olmak anlamına gelmez."

27. "Evlilik her zaman çocuk sahibi olmak anlamına gelmez."

'Eşimle 15 yıldır evliyiz ve hiç çocuğumuz yok. Çocuk sahibi olmayı hiç istemedik ve bu konuda mutluyuz. Çocuk sahibi olmanın evlilikte bir gereklilik olmadığını düşünüyoruz.''

28. "Evlilik her zaman aynı evde yaşamak anlamına gelmez."

'Eşimle 10 yıldır evliyiz ama iş gereği farklı şehirlerde yaşıyoruz. İkimiz de farklı kariyerlere sahibiz ve bu şekilde daha mutluyuz. Uzaktan ilişkinin de işe yarayabileceğine inanıyoruz.'

29. "Evlilik her zaman aynı sosyal statüye sahip olmak anlamına gelmez."

29. "Evlilik her zaman aynı sosyal statüye sahip olmak anlamına gelmez."

'Eşimle 7 yıldır evliyiz ve farklı sosyal statülere sahibiz. Birbirimizi seviyoruz ve saygı duyuyoruz ve bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Farklı sosyal statülere sahip olmanın bir evliliği engelleyeceğine inanmıyoruz.'

30. "Evlilik her zaman aynı geçmişe sahip olmak anlamına gelmez."

30. "Evlilik her zaman aynı geçmişe sahip olmak anlamına gelmez."

'Eşimle 12 yıldır evliyiz ve farklı geçmişlere sahibiz. Birbirimizi seviyoruz ve saygı duyuyoruz ve bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Farklı geçmişlere sahip olmak evlenmeye engel değil.'

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