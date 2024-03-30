Çoğu Kişi Tarafından Körü Körüne İnanılan Evlilik Hakkındaki Hurafeleri Çürüten 30 Kişi

''Evliliğin yarı yarıya olduğu düşüncesini her zaman saçma buldum. Bazı zamanlar eşim benim yükümü taşıyor, bazı zamanlarsa ben onun yükünü.

Köpeklerimizin dışkısını toplamaktan nefret ediyorum. Bu yüzden o bununla ilgileniyor. O ise banyou temizlemekten hoşlanmıyor. Bu yüzden ben yapıyorum. O yemek yapıyor, ben bulaşıkları yıkıyorum. İlişkinizde güçlü yönlerinizi bulun.'