Çoğu Kişi Tarafından Körü Körüne İnanılan Evlilik Hakkındaki Hurafeleri Çürüten 30 Kişi
Çoğu Kişi Tarafından Körü Körüne İnanılan Evlilik Hakkındaki Hurafeleri Çürüten 30 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Her evlilikte bazı inişler ve çıkışlar olabilir ancak her evliliğin aynı olduğunu ve insanların başına her zaman benzer şeyler geleceğini düşünmek yanlış bir düşünce tarzı olabilir. Gelin evlilikle ilgili inanılan hurafeleri inceleyelim!
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1. "Neredeyse 50 yıldır evliyim. Uzun süredir evli çiftler hakkındaki en yaygın yanlış kanı, ilişkinin 'çaba' gerektirmeyi bırakmasıdır. Partnerinizi asla hafife almayın."
2. ''Sonsuza kadar aynı kişiyle cinsel birliktelik yaşamanın bir süre sonra 'sıkıcı' hale geleceğini düşünmek doğru değil.''
3. ''Evet, yaş arttıkça libidoda da değişimlerin meydana geldiği doğru ama bunun medeni durum ile bir bağlantısı yok.''
4. ''Aşkın her şeyi yenebileceği düşüncesi bir tık toz pembe kalıyor.''
5. ''Bir ilişkiyi ayakta tutmak için başta yapmanız gereken şey birbirinizle düzgün ve saygılı bir iletişiminizin olması.''
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6. ''35 yıllık bir ilişkim var ve 33 yıldır evliyiz. ''
7. ''18 gibi erken yaşlarda yapılan evliliklerin yürümeyeceği düşüncesi tamamen bir yanılgı.''
8. ''Evlilik ilişkinizi değiştirir düşüncesi tamamen bir yanılgıdır.''
9. "Belki de tüm durumlarda değil ama zıt kutuplar birbirini çeker' fikri.''
10. "Nişanlandığında bir kuzenim bana evlilik hakkında soru sormuştu.''
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11. "Bazen öfkeli yatın demenin yi niyetli bir tavsiye olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen öfkenin kin haline gelmesine izin vermemek düşüncesiyle yaratılmış.''
12. ''Tutku düzeyi, başarılı bir evliliğin iyi bir göstergesi değildir.''
13. "Aşık olup evlenmek demek, eşinizle asla anlaşmazlık yaşamamak veya fikir ayrılığına düşmemek sanıyordum.''
14. "20 yıldır evliyim ve evlilik öncesi çift terapisine gerek olmadığını söyleyenler yanılıyor.''
15. "Evliliğin amacının beni mutlu etmek olduğunu düşünüyordum.''
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16. "Balayı dönemi olan bir dönem vardır ve bu dönem kaçınılmaz olarak sona erer gibi bir düşünce var.''
17. "Evliliğin ilk günlerinin alevleri içindeyken, sevginin tamamen bir duygu, sizi sürekli çaba sarf etmeden saran kendiliğinden gelen bir his olduğunu düşünme gibi yaygın bir yanlış anlayışa sahiptim.''
18. "Çocuk sahibi olmak tek başına mutlu bir evlilik göstergesi değil.''
19. "Her şeyi birlikte yapmalısınız düşüncesi oldukça yaygın.''
20. ''Evlendikten sonra değişeceğini düşündüğüm ve görmezden geldiğim pek çok kötü tarafı vardı.''
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21. ''Eşimle 32 yıldır evliyim. Çoğu insanın düşüncesine göre sağlıklı evliliklerde kavga olmaz.''
22. "40 yıldır evliyim. Evliliğimiz boyunca maddi sıkıntılar, ailevi sorunlar ve sağlık problemleri yaşadık.''
23. "Evlilik bir anda yetişkin olmak demek değildir. Aksine birlikte büyümek ve gelişmek için bir fırsattır.''
24. ''Evlilikte tüm yükleri daha enerjik ve güçlü olan kişi yüklenmelidir düşüncesi çok yanlış.''
25. ''Evlilik hakkında her şeyi bilmiyorsunuz."
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26. "Evlilik her zaman bir peri masalı değildir."
27. "Evlilik her zaman çocuk sahibi olmak anlamına gelmez."
28. "Evlilik her zaman aynı evde yaşamak anlamına gelmez."
29. "Evlilik her zaman aynı sosyal statüye sahip olmak anlamına gelmez."
30. "Evlilik her zaman aynı geçmişe sahip olmak anlamına gelmez."
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