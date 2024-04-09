Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
İzleyenler Anime Olduğunu Sansa da Aslında Animasyon Olan 21 Yapım

İzleyenler Anime Olduğunu Sansa da Aslında Animasyon Olan 21 Yapım

Duru
Duru - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 16:32

Tarz olarak çoğu çizgi film, anime ve animasyon türleri benzediğinden bunları karıştırmak pek de tuhaf olarak karşılanmayabilir. Gelin bugün anime ile en çok karıştırılan animasyon dizilerine bakalım!

Kaynak: https://www.ranker.com/list/american-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Avatar: Son Hava Bükücü

1. Avatar: Son Hava Bükücü

Avatar'ın anime olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı konusu hala tartışılıyor. Bazıları dizinin anime anlatım öğelerine sahip olduğu savunurken, diğerleri Amerikan bir şirket tarafından yapıldığı gerçeğini vurguluyor. Yine de Avatar, karakterleri, konusu ve sanatıyla dünya çapında sevilen bir dizi.

2. The Legend of Korra

2. The Legend of Korra

Dizi, Japon animasyonundan ilham alan, belirgin bir anime tarzına sahip. Bir çok hayranı tarafından anime olarak kabul edilse de, Japonya'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki animasyon stüdyoları tarafından üretildi.

3. Genç Titanlar

3. Genç Titanlar

İnsanların en iyi animelerden biri olarak tanımladığı 2003 yılında yayınlandığında pek çok kişiyi anime türüne çeken, kendine has kişilikleri ve yetenekleri olan beş gencin maceralarını konu alan bu animasyonun Japon animesinden yoğun bir şekilde etkilendiği bir sır değil.

Her zaman en iyi çocuk aksiyon dizilerinden biri olarak kabul edilen Genç Titanlar, klasik çocuk çizgi filmlerini seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir yapım.

4. Samuray Jack

4. Samuray Jack

İzleyicilerin konu Samuray Jack olduğunda en çok sevdiği, komedi ve aksiyonu profesyonel bir biçimde harmanlası. Serinin yapımcısı olan Genndy Tartakovsky, tüm hayatı boyunca samuraylara karşı ilgi duymuş bir kişi. Samuray Jack anime olmasa bile vir çok anime izleyicisi tarafından sevilen bir yapım.

5. RWBY

5. RWBY

Bunu duymak sizi şaşırtabilir ancak her ne kadar öyleymiş gibi gözükse de RWBY serisi de bir anime değil. 

Seri aslında başlangıçta Rooster Teeth adlı Amerikalı bir şirket tarafından yaratılmış bir çizgi roman serisi idi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Code Lyoko

6. Code Lyoko

Seri 2003 yılında Fransız bir şirket tarafından yapıldı. 

Bir çok anime hayranı bu seriyi seviyor ve Ergo Proxy adlı animeye benzetiyor.

7. The Boondocks

7. The Boondocks

Bu listedeki serilerin çoğu ailecek izlenebilir ancak The Boondocks kesinlikle öyle değil. Animasyon dizisi ilk olarak 2005 yılında Cartoon Network'ün yetişkinlere yönelik programlarının olduğu Adult Swim'de yayınlandı. Hikaye, bir ailenin alışkın olmadıkları bir banliyö mahallesine taşınmasını konu alıyor. Dizi, aynı isimli bir çizgi romandan uyarlandı ve Japon animesine benzer bir sanat stili benimsedi.

8. Batman Beyond

8. Batman Beyond

Batman Beyond, Bruce Wayne'in pelerinini asıp genç Terry McGinnis'i akıl hocalığı yaptığı geleceğin Gotham Şehri'nde geçiyor. Diziyi izleyen hayranlar, bu yeni Gotham Şehri ortamının 1988 anime filmi Akira ve  Neo-Tokyo atmosferine birçok benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Dizide ayrıca, daha önce TMS Entertainment'ın yönetmenliğini yapmış ve Akira filminde ekip üyesi olarak yer almış olan Toshihiko Masuda da çalıştı.

9. Totally Spies

9. Totally Spies

Birçok izleyici, karakter kadrosunun Sailor Moon ve Gunsmith Cats'ten anime karakterlerine ne kadar benzediğine dikkat çekti. Dizi ayrıca 'Super Nerd Much?' adlı bölümde Cat's Eye manga serisine gönderme yapıyor.

Tamamen Casuslar! hayranları, dizinin şu anda 2024'te yayınlanması planlanan yedinci sezonu ile geri dönecek olmasıyla mutlu olacaklar.

10. Ben 10

10. Ben 10

Eğer bir shounen hayranıysanız, Ben 10'un hikayesini muhtemelen birçok klasik shounen öğesine bağlayabilirsiniz. Kahramanımız Ben, kazara kurtulması imkansız gibi görünen güçlere sahip oluyor ve artık omuzlarında dünyanın sorumluluğu var. Ayrıca ailesi tarafından destekleniyor ve içinde bulunduğu duruma rağmen olumlu ve mücadeleci bir tavır takınıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Hi Hi Puffy AmiYumi

11. Hi Hi Puffy AmiYumi

Tam olarak bir anime olmasa da, bu serinin Japonya ile bağlantıları var çünkü bu seri  Japon pop rock grubu Puffy AmiYumi'nin animasyon uyarlaması. Dizi, ikilinin dünyayı gezerek müziklerini yayma maceralarını konu alıyor. Hi Hi Puffy AmiYumi yıllar içinde çok sevildi.

12. Oban Yıldız Yarışçıları

12. Oban Yıldız Yarışçıları

Bu serinin teknik olarak anime olup olmadığı hala tartışılıyor, çünkü Fransız ve Japon stüdyoları tarafından ortaklaşa yapıldı. Animasyonlar ve sürükleyici bir yarış hikayesi sunan ikonik bir bilim kurgu dizisi.

13. Todd McFarlane's Spawn

13. Todd McFarlane's Spawn

Todd McFarlane'ın anime sektörüyle önemli bağları var çünkü popüler animelerden birçok karakterin figürlerini üretiyor. Aynı zamanda bir çizgi roman yazarı olan McFarlane, kendi animasyon dizisi Todd McFarlane's Spawn'ın hikayesini yarattı. Dizi Amerikan yapımı olsa da Spawn, Japonya'da başarı yakaladı ve hatta anime stüdyosu Madhouse tarafından üzerinde bile çalışıldı.

14. W.I.T.C.H.

14. W.I.T.C.H.

W.I.T.C.H. serisi, geleneksel anlamda cadı olmasalar da, sihirli güçlere sahip bir grup kızın gezegenleri Meridian'ı kurtarma çabalarını anlatıyor. Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan W.I.T.C.H. iki sezon boyunca yayınlandı ve sadık bir hayran kitlesi kazandı.

15. Megas XLR

15. Megas XLR

Megas XLR'ın hikayesi, mecha anime hayranları arasında popüler olan birçok bileşenine sahip. Kahramanlarımız Coop ve Jamie, modern zamanların New Jersey'sinde gelecekten kalma bir mecha robotu buluyorlar Dünya'yı uzaylılardan korumak için pilot Kiva ile güçlerini birleştiriyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Black Dynamite

16. Black Dynamite

Black Dynamite, aynı isimli bir live action filminden uyarlanmasına rağmen, 2011 yılında yayınlanan ve film endüstrisindeki blaxploitation akımını ele alan bir yetişkin çizgi filmi. Dizi, Michael Jackson, Richard Nixon ve Bob Marley gibi birçok gerçek hayattaki ünlüyü hikayesine dahil etmesiyle şüphesiz benzersiz ama  yine de Japon animesini anımsatan kendine bir özgü animasyon tarzı var.

17. Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!

17. Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!

Ciro Nieli, anime tarzı birçok çizgi filme yönetmenlik yapmıştır ve bunlardan biri de Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!'dur. Bir süper kahraman takımı hep birlikte evreni tehdit eden kötü güçlerden gezegenleri Shuggazoom'u korumak için mücadele ediyolar.

18. Martin Mystery

18. Martin Mystery

Açıkça animeden etkilenmiş bir sanat tarzına sahip olan Martin Mystery, bu listede mutlaka olması gereken bir çizgi dizi. Neon Genesis Evangelion, Psycho-Pass 2 ve Ping Pong the Animation gibi birçok anime ile tanınan Tatsunoko Production stüdyosu dizi üzerinde kısmen çalıştı.

Her ne kadar dizi Japon stüdyosundan bir miktar destek almış olsa da, işin büyük çoğunluğu Fransız animasyon stüdyosu Marathon Media Group tarafından yapıldı ve ilk olarak Kanada'da yayınlandı. Batı yapımı bir çizgi film olmasına rağmen anime severler tarafından oldukça seviliyor.

19. Neo Yokio

19. Neo Yokio

Ezra Koenig tarafından yaratılan Neo Yokio, sihirbazların şehri kurtardıktan sonra yüksek bir konuma sahip olduğu alternatif bir New York'ta geçen bir dizi. Japon animelerine olan benzerliği inkar edilemez çünkü yapımında ünlü stüdyolar Production I.G ve Studio Deen görev aldı.

20. Halo Legends

20. Halo Legends

Halo Legends'ı izleyip animasyonlarından aşırı etkilendiyseniz, bunun sebebi bu kısa film serisinin aralarında Bones, Studio Deen ve Toei Animation gibi ünlü Japon animasyon stüdyoları tarafından yapılmış olması. Her ne kadar Warner Bros. tarafından yapıldığı için hayranları tarafından anime olarak kabul edilmese de, Halo Legends'ın anime ile karıştırılması şaşırtıcı değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda

21. Kappa Mikey

21. Kappa Mikey

Anime hayranı olsanız da olmasanız da  Kappa Mikey çizgi filmi seven herkesin mutlaka izlemesi gereken bir dizi. Hem Japon anime sanat tarzını hem de klasik Amerikan animasyonunu tarzını taşıyor. Ana karakter Mikey, geleneksel Amerikan çizgi filmi tarzında çizili ancak bir televizyon programına katılmak için Japonya'ya seyahat ettiğinde diğer tüm karakterler anime stilinde tasvir ediliyor.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?