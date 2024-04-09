İzleyenler Anime Olduğunu Sansa da Aslında Animasyon Olan 21 Yapım

İnsanların en iyi animelerden biri olarak tanımladığı 2003 yılında yayınlandığında pek çok kişiyi anime türüne çeken, kendine has kişilikleri ve yetenekleri olan beş gencin maceralarını konu alan bu animasyonun Japon animesinden yoğun bir şekilde etkilendiği bir sır değil.

Her zaman en iyi çocuk aksiyon dizilerinden biri olarak kabul edilen Genç Titanlar, klasik çocuk çizgi filmlerini seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir yapım.