İzleyenler Anime Olduğunu Sansa da Aslında Animasyon Olan 21 Yapım
İzleyenler Anime Olduğunu Sansa da Aslında Animasyon Olan 21 Yapım
Kaynak: https://www.ranker.com/list/american-...
Tarz olarak çoğu çizgi film, anime ve animasyon türleri benzediğinden bunları karıştırmak pek de tuhaf olarak karşılanmayabilir. Gelin bugün anime ile en çok karıştırılan animasyon dizilerine bakalım!
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1. Avatar: Son Hava Bükücü
2. The Legend of Korra
3. Genç Titanlar
4. Samuray Jack
5. RWBY
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6. Code Lyoko
7. The Boondocks
8. Batman Beyond
9. Totally Spies
10. Ben 10
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11. Hi Hi Puffy AmiYumi
12. Oban Yıldız Yarışçıları
13. Todd McFarlane's Spawn
14. W.I.T.C.H.
15. Megas XLR
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16. Black Dynamite
17. Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!
18. Martin Mystery
19. Neo Yokio
20. Halo Legends
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21. Kappa Mikey
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