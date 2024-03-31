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Hayatın Gerçeklerinin Acısı Çok Ani Bir Şekilde Yüzüne Vurulmuş 10 Kişi

Hayatın Gerçeklerinin Acısı Çok Ani Bir Şekilde Yüzüne Vurulmuş 10 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 17:01

Hayatta bazen hiç beklemediğimiz zamanlarda beklenmedik ve üzücü durumlarla sınanabiliriz. Bugün bazı üzücü olaylarla sınanmış insanların yaşadıklarına bakıyoruz!

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1. ''Çocukken bir gün bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Arkadaşımla oyun oynarken annesi gelip benimle özel konuşmak istediğini söyledi. ''

1. ''Çocukken bir gün bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Arkadaşımla oyun oynarken annesi gelip benimle özel konuşmak istediğini söyledi. ''

''Beni oturttu ve noel babanın gerçek olmadığını okuldaki arkadaşlarıma anlatmamın kötü olduğunu açıkladı. O ben değildim. Bunu yapmıyordum ve noel babaya inanıyordum...''

2. ''Annemin eski sevgilisi (Bir zamanlar “gerçek babam” olarak gördüğüm kişi) birkaç yıl önce annem ile ayrıldıktan sonra beni evlat edinmek istediğini söyledi. Annem ve üvey babamın beni daha büyük vergi beyannameleri alsınlar diye küçükken evlat edindiklerini iddia etti.''

2. ''Annemin eski sevgilisi (Bir zamanlar “gerçek babam” olarak gördüğüm kişi) birkaç yıl önce annem ile ayrıldıktan sonra beni evlat edinmek istediğini söyledi. Annem ve üvey babamın beni daha büyük vergi beyannameleri alsınlar diye küçükken evlat edindiklerini iddia etti.''

''Son kısım doğru olmayabilir, ama aynı zamanda ailemin ne kadar bencil olduğunu biliyorum ve hala “iyi ebeveynler' gibi görünmeye çalışıyorlar.''

3. ''11 yaşımdayken annem bana, babamın evlenme teklif etmeden babamın ona önce 10 kilo vermesi gerektiğini söylediğini söyledi. Hikayenin devamını öğrenmek istediğimden, doğrudan hikayenin tamamını babamdan dinlemem gerektiğini düşündüm.''

'' Babama gittiğimde bunu doğruladı ve hikayenin tamamını anlatmadı. Birbirleri ile iyi geçinemiyorlardı.''

4. ''Annem ölüm döşeğindeyken, babamın (vefat ettikten üç yıl sonra) biyolojik babam olmadığını söyledi. ''

4. ''Annem ölüm döşeğindeyken, babamın (vefat ettikten üç yıl sonra) biyolojik babam olmadığını söyledi. ''

''Anlattığına göre çocuk sahibi olmaya çalışmışlar ancak olmamış,  bu yüzden de doktorları annemlere sperm bankasından bir bağışçı seçmelerini tavsiye etmiş ve onlarda öyle yapmışlar.''

5. ''Babaannemin dedemi aldattığını ve aile doktorları ile ilişkisi olduğunu DNA testi sayesinde öğrendim.''

''Babaannemin eşi, babamın gerçek babası değildi ve hiç bilmediği bir erkek ve bir kız kardeşi vardı. Babam doktorun da bilmesi gerektiğini söyledi. Erkek kardeşlerine çok benziyor. Doktor randevuları sırasında sanki hissetmişçesine ona her zaman 'oğlum' diye hitap edermiş. Ayrıca babası olarak bildiği kişinin de bunu öğrenmesi gerekiyordu. ''

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6. ''37 Yaşındayım ve babam beni arayıp "Yarın yanıma gelebilir misin? Seninle bir şey hakkında konuşmam gerek." dedi.''

''Oraya vardım ve ailem beni oturtup, “Sen doğmadan 14 yıl önce ve biz henüz evlenmeden önce bir oğlumuz vardı. İsveç'te bir aile tarafından evlat edinildi ve yarım saat sonra burada olacak.' dedi. Hayatımın en uzun ve en tuhaf yarım saatini bekledim.''

7. ''Annem zamanında babamın vazektomi ameliyatı olduğunu ve küçük kardeşimin sperm bankasından olduğunu itiraf etti.''

''Bunu ailede bilen tek kişi benmişim.''

8. ''Önceki evliliğinden iki çocuğu olan 11 yıllık karım lezbiyen olduğunu söyledi.''

8. ''Önceki evliliğinden iki çocuğu olan 11 yıllık karım lezbiyen olduğunu söyledi.''

''Resmen dünyamı sarstı....''

9. ''Babam bana zamanında işinden kovulmadığını ve aslında eski sevgilisinin babası onunla aynı gemide çalıştığı için istifa ettiğini söyledi. ''

9. ''Babam bana zamanında işinden kovulmadığını ve aslında eski sevgilisinin babası onunla aynı gemide çalıştığı için istifa ettiğini söyledi. ''

''Nakil istemek ya da amirle konuşmak yerine babam istifa etmiş. Daha sonra evimize haciz gelmişti ve bunun sebebinin de işten çıkarılması olduğunu söylemişti. O zamanlar 10 ya da 11 yaşındaydım ve bunu bana şimdi söylüyor. Şuan 28 yaşındayım ve Babama olan tüm saygımı kaybettim.''

10. ''Anneannem ve dokuz kardeşi birbirlerine çok yakındılar. Bu yüzden ailenin bir mensubunun öldüğünü ve yüklü miktarda para miras kaldıklarını söyleyen bir telefon aldıklarında bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüler.''

10. ''Anneannem ve dokuz kardeşi birbirlerine çok yakındılar. Bu yüzden ailenin bir mensubunun öldüğünü ve yüklü miktarda para miras kaldıklarını söyleyen bir telefon aldıklarında bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüler.''

''Aslında babalarının gizli bir ilişkisi ve o evlilikten başka bir çocuğu varmış. Çocuk 8 yaşındayken ölmüş. Sonrasında ailesindeki diğer kişiler de öldüğü için en yakın akrabaları anneannem ve kardeşleriydi. Böylece yetmişli ve seksenli yaşlarında olan 10 kişi (ve ben) babalarının annelerini aldattığını ve hiç tanışamadıkları bir üvey ablaları olduğunu öğrendik.''

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11. ''Birkaç yıl önce kuzenimle sohbet ediyorduk ve dedem ölmeden hemen önce en büyük amcama bir kadınla ilişkisi olduğunu ve kadının bir çocuğu olduğunu söylemiş.''

''Yani şuan kasabanın bir yerinde, babamın ve küçük erkek kardeşinin hakkında hiçbir şey bilmediği bir amcam var.''

12. ''Babam vefat ettiğinde 40 yaşındaydım. Cenaze töreninden sonra aile evinde otururken annem bana bir kutu verdi.''

12. ''Babam vefat ettiğinde 40 yaşındaydım. Cenaze töreninden sonra aile evinde otururken annem bana bir kutu verdi.''

''Kutunun içinde babamın eski mektupları ve fotoğrafları vardı. Mektuplar, babamın 20 sene önce başka bir kadınla yaşadığı gizli bir ilişkiden bahsediyordu. Kadın, babamın iş yerinden bir arkadaşıydı. Birbirlerine aşık olmuşlar ve yıllarca gizlice görüşmüşler.''

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