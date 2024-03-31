Hayatın Gerçeklerinin Acısı Çok Ani Bir Şekilde Yüzüne Vurulmuş 10 Kişi

''Aslında babalarının gizli bir ilişkisi ve o evlilikten başka bir çocuğu varmış. Çocuk 8 yaşındayken ölmüş. Sonrasında ailesindeki diğer kişiler de öldüğü için en yakın akrabaları anneannem ve kardeşleriydi. Böylece yetmişli ve seksenli yaşlarında olan 10 kişi (ve ben) babalarının annelerini aldattığını ve hiç tanışamadıkları bir üvey ablaları olduğunu öğrendik.''