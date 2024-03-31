Hayatın Gerçeklerinin Acısı Çok Ani Bir Şekilde Yüzüne Vurulmuş 10 Kişi
Hayatın Gerçeklerinin Acısı Çok Ani Bir Şekilde Yüzüne Vurulmuş 10 Kişi
Hayatta bazen hiç beklemediğimiz zamanlarda beklenmedik ve üzücü durumlarla sınanabiliriz. Bugün bazı üzücü olaylarla sınanmış insanların yaşadıklarına bakıyoruz!
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1. ''Çocukken bir gün bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Arkadaşımla oyun oynarken annesi gelip benimle özel konuşmak istediğini söyledi. ''
2. ''Annemin eski sevgilisi (Bir zamanlar “gerçek babam” olarak gördüğüm kişi) birkaç yıl önce annem ile ayrıldıktan sonra beni evlat edinmek istediğini söyledi. Annem ve üvey babamın beni daha büyük vergi beyannameleri alsınlar diye küçükken evlat edindiklerini iddia etti.''
3. ''11 yaşımdayken annem bana, babamın evlenme teklif etmeden babamın ona önce 10 kilo vermesi gerektiğini söylediğini söyledi. Hikayenin devamını öğrenmek istediğimden, doğrudan hikayenin tamamını babamdan dinlemem gerektiğini düşündüm.''
4. ''Annem ölüm döşeğindeyken, babamın (vefat ettikten üç yıl sonra) biyolojik babam olmadığını söyledi. ''
5. ''Babaannemin dedemi aldattığını ve aile doktorları ile ilişkisi olduğunu DNA testi sayesinde öğrendim.''
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6. ''37 Yaşındayım ve babam beni arayıp "Yarın yanıma gelebilir misin? Seninle bir şey hakkında konuşmam gerek." dedi.''
7. ''Annem zamanında babamın vazektomi ameliyatı olduğunu ve küçük kardeşimin sperm bankasından olduğunu itiraf etti.''
8. ''Önceki evliliğinden iki çocuğu olan 11 yıllık karım lezbiyen olduğunu söyledi.''
9. ''Babam bana zamanında işinden kovulmadığını ve aslında eski sevgilisinin babası onunla aynı gemide çalıştığı için istifa ettiğini söyledi. ''
10. ''Anneannem ve dokuz kardeşi birbirlerine çok yakındılar. Bu yüzden ailenin bir mensubunun öldüğünü ve yüklü miktarda para miras kaldıklarını söyleyen bir telefon aldıklarında bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüler.''
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11. ''Birkaç yıl önce kuzenimle sohbet ediyorduk ve dedem ölmeden hemen önce en büyük amcama bir kadınla ilişkisi olduğunu ve kadının bir çocuğu olduğunu söylemiş.''
12. ''Babam vefat ettiğinde 40 yaşındaydım. Cenaze töreninden sonra aile evinde otururken annem bana bir kutu verdi.''
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