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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 14:32

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...
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1. Chester, Massachusetts'teki (ABD) eski şehir merkezi.

1. Chester, Massachusetts'teki (ABD) eski şehir merkezi.

1892-2024

2. Mafya Babası John Gotti, 1987'de Queens, NY'deki evinden ayrılıyor.

2. Mafya Babası John Gotti, 1987'de Queens, NY'deki evinden ayrılıyor.

1987 ve 2024

3. Şişli , Istanbul.

3. Şişli , Istanbul.

1930-2024

4. Brandenburg Kapısı, Almanya.

4. Brandenburg Kapısı, Almanya.

5. Mulberry Sokağı, New York Şehri.

5. Mulberry Sokağı, New York Şehri.

1900'ler ve günümüz.

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6. Schaffgotsch'un Sarayı Kopice, Polonya.

6. Schaffgotsch'un Sarayı Kopice, Polonya.

1875 ve 2021

7. Hamburg, Almanya.

7. Hamburg, Almanya.

1938 ve 2024

8. İsrail'in Poznański'nin łódź, Polonya'daki pamuk fabrikasının ana kapısı.

8. İsrail'in Poznański'nin łódź, Polonya'daki pamuk fabrikasının ana kapısı.

1960'lar ve günümüz.

9. 1872'deki Boston Büyük Yangını sonrası yanan yerin 2024'deki hali.

9. 1872'deki Boston Büyük Yangını sonrası yanan yerin 2024'deki hali.

10. Berlin'deki Aziz Marienkirche Kilisesi.

10. Berlin'deki Aziz Marienkirche Kilisesi.
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11. Polonya'nın Wrocław kentindeki Aziz Elizabeth Kilisesi'ndeki organlar, .

11. Polonya'nın Wrocław kentindeki Aziz Elizabeth Kilisesi'ndeki organlar, .

1976'da çıkan yangında yok oldu ve 2018-2022 yıllarında yeniden inşa edildi

12. Varşova, Polonya'daki Chłodna Caddesi ve St. Charles Borromeo Kilisesi.

12. Varşova, Polonya'daki Chłodna Caddesi ve St. Charles Borromeo Kilisesi.

1944-2018

13. Almanya'nın ünlü Dresden Kalesi.

13. Almanya'nın ünlü Dresden Kalesi.

14. Poznan, Polonya.

14. Poznan, Polonya.

1946 ve 2021

15. Chicago, Padua'lı Aziz Anthony Okulu.

15. Chicago, Padua'lı Aziz Anthony Okulu.

1925-2019

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