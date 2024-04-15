Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Chester, Massachusetts'teki (ABD) eski şehir merkezi.
2. Mafya Babası John Gotti, 1987'de Queens, NY'deki evinden ayrılıyor.
3. Şişli , Istanbul.
4. Brandenburg Kapısı, Almanya.
5. Mulberry Sokağı, New York Şehri.
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6. Schaffgotsch'un Sarayı Kopice, Polonya.
7. Hamburg, Almanya.
8. İsrail'in Poznański'nin łódź, Polonya'daki pamuk fabrikasının ana kapısı.
9. 1872'deki Boston Büyük Yangını sonrası yanan yerin 2024'deki hali.
10. Berlin'deki Aziz Marienkirche Kilisesi.
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11. Polonya'nın Wrocław kentindeki Aziz Elizabeth Kilisesi'ndeki organlar, .
12. Varşova, Polonya'daki Chłodna Caddesi ve St. Charles Borromeo Kilisesi.
13. Almanya'nın ünlü Dresden Kalesi.
14. Poznan, Polonya.
15. Chicago, Padua'lı Aziz Anthony Okulu.
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