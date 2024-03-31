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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 19:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...

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1. Şehir manzarası, Montreal, Kanada, 1996 - 2015.

1. Şehir manzarası, Montreal, Kanada, 1996 - 2015.
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2. Rue De Rivoli, Paris, Fransa, 1900 - 2016.

2. Rue De Rivoli, Paris, Fransa, 1900 - 2016.
www.boredpanda.com

3. Zafer Kapısı, Münih, Almanya, 1925 - 2017.

3. Zafer Kapısı, Münih, Almanya, 1925 - 2017.
www.boredpanda.com

4. Ludwig'in Evi ve Dokuma, łód Poland, Polonya, 1873 - 2015.

4. Ludwig'in Evi ve Dokuma, łód Poland, Polonya, 1873 - 2015.
www.boredpanda.com

5. Kyrkö Mosse, İsveç, 1980 - 2015.

5. Kyrkö Mosse, İsveç, 1980 - 2015.
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6. Rue St. Placide, Paris, Fransa, 1944 - 2016.

6. Rue St. Placide, Paris, Fransa, 1944 - 2016.
www.boredpanda.com

7. Poznan, Polonya, 1968 - 2017.

7. Poznan, Polonya, 1968 - 2017.
www.boredpanda.com

8. Pont De L'alma'dan Seine, Paris, Fransa, 1900 - 2017.

8. Pont De L'alma'dan Seine, Paris, Fransa, 1900 - 2017.
www.boredpanda.com

9. Poznan, Polonya, 1968 - 2017.

9. Poznan, Polonya, 1968 - 2017.
www.boredpanda.com

10. Höffken House, Essen-Burgaltendorf, Almanya, 1951 - 2016.

10. Höffken House, Essen-Burgaltendorf, Almanya, 1951 - 2016.
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11. Rysstad, Norveç, 1888 - 2013.

11. Rysstad, Norveç, 1888 - 2013.
www.boredpanda.com

12. Seljestadjuvet, Odda, Norveç, 1887 - 2014.

12. Seljestadjuvet, Odda, Norveç, 1887 - 2014.
www.boredpanda.com

13. Martin Luther Heykeli, Dresden, Almanya, 1958 - 2014.

13. Martin Luther Heykeli, Dresden, Almanya, 1958 - 2014.
www.boredpanda.com

14. Hofbrauhaus Münih, Almanya, 1910 - 2017.

14. Hofbrauhaus Münih, Almanya, 1910 - 2017.
www.boredpanda.com

15. Quai Des Nations, Paris, Fransa, 1900 - 2017.

15. Quai Des Nations, Paris, Fransa, 1900 - 2017.
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