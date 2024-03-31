Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Şehir manzarası, Montreal, Kanada, 1996 - 2015.
2. Rue De Rivoli, Paris, Fransa, 1900 - 2016.
3. Zafer Kapısı, Münih, Almanya, 1925 - 2017.
4. Ludwig'in Evi ve Dokuma, łód Poland, Polonya, 1873 - 2015.
5. Kyrkö Mosse, İsveç, 1980 - 2015.
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6. Rue St. Placide, Paris, Fransa, 1944 - 2016.
7. Poznan, Polonya, 1968 - 2017.
8. Pont De L'alma'dan Seine, Paris, Fransa, 1900 - 2017.
9. Poznan, Polonya, 1968 - 2017.
10. Höffken House, Essen-Burgaltendorf, Almanya, 1951 - 2016.
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11. Rysstad, Norveç, 1888 - 2013.
12. Seljestadjuvet, Odda, Norveç, 1887 - 2014.
13. Martin Luther Heykeli, Dresden, Almanya, 1958 - 2014.
14. Hofbrauhaus Münih, Almanya, 1910 - 2017.
15. Quai Des Nations, Paris, Fransa, 1900 - 2017.
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