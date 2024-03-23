Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Notre-Dame Köprüsü, Fransa, 1910 - 2017.
2. Svartisen Buzulu, Norveç, 1989 - 2017.
3. Osnabrück, Almanya, 1914 - 2013.
4. Opera Hanoi, Hanoi, Vietnam, 1945 - 2015.
5. St. Stephen's Green Alışveriş Merkezi, İrlanda, 2004 - 2013.
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6. Poznan, Polonya, 1925 - 2016.
7. Nordkapp, Norveç, 1975 - 2015.
8. Eski St. Louis İlçe Adliyesi, St. Louis, Illinois, 1865 - 2015.
9. Brandenburger Tor, Berlin, Almanya, 1976 - 2005.
10. Pavillons Of The Nations, Paris, Fransa, 1900 - 2017.
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11. Rentforter Straße, Almanya, 1945 - 2017.
12. Ulusal Tekstil Müzesi, Kuala Lumpur, Malezya, 1971 - 2016.
13. Checkpoint Charlie, Almanya, 1961 - 2009.
14. San Francisco, Oakland Körfezi Köprüsü, Kaliforniya, 1980 - 2007.
15. Osnabrück, Almanya, 1953 - 2015.
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