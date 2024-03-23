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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 10:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...

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1. Notre-Dame Köprüsü, Fransa, 1910 - 2017.

1. Notre-Dame Köprüsü, Fransa, 1910 - 2017.
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2. Svartisen Buzulu, Norveç, 1989 - 2017.

2. Svartisen Buzulu, Norveç, 1989 - 2017.
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3. Osnabrück, Almanya, 1914 - 2013.

3. Osnabrück, Almanya, 1914 - 2013.
www.boredpanda.com

4. Opera Hanoi, Hanoi, Vietnam, 1945 - 2015.

4. Opera Hanoi, Hanoi, Vietnam, 1945 - 2015.
www.boredpanda.com

5. St. Stephen's Green Alışveriş Merkezi, İrlanda, 2004 - 2013.

5. St. Stephen's Green Alışveriş Merkezi, İrlanda, 2004 - 2013.
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6. Poznan, Polonya, 1925 - 2016.

6. Poznan, Polonya, 1925 - 2016.
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7. Nordkapp, Norveç, 1975 - 2015.

7. Nordkapp, Norveç, 1975 - 2015.
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8. Eski St. Louis İlçe Adliyesi, St. Louis, Illinois, 1865 - 2015.

8. Eski St. Louis İlçe Adliyesi, St. Louis, Illinois, 1865 - 2015.
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9. Brandenburger Tor, Berlin, Almanya, 1976 - 2005.

9. Brandenburger Tor, Berlin, Almanya, 1976 - 2005.
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10. Pavillons Of The Nations, Paris, Fransa, 1900 - 2017.

10. Pavillons Of The Nations, Paris, Fransa, 1900 - 2017.
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11. Rentforter Straße, Almanya, 1945 - 2017.

11. Rentforter Straße, Almanya, 1945 - 2017.
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12. Ulusal Tekstil Müzesi, Kuala Lumpur, Malezya, 1971 - 2016.

12. Ulusal Tekstil Müzesi, Kuala Lumpur, Malezya, 1971 - 2016.
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13. Checkpoint Charlie, Almanya, 1961 - 2009.

13. Checkpoint Charlie, Almanya, 1961 - 2009.
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14. San Francisco, Oakland Körfezi Köprüsü, Kaliforniya, 1980 - 2007.

14. San Francisco, Oakland Körfezi Köprüsü, Kaliforniya, 1980 - 2007.
www.boredpanda.com

15. Osnabrück, Almanya, 1953 - 2015.

15. Osnabrück, Almanya, 1953 - 2015.
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