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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 19:33

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...

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1. Place Des Victoires, Paris, France, 1914 - 2017.

1. Place Des Victoires, Paris, France, 1914 - 2017.
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2. Rudolstadt Marktstrasse 54 Bölge Mahkemesi, Almanya, 1906 - 2015.

2. Rudolstadt Marktstrasse 54 Bölge Mahkemesi, Almanya, 1906 - 2015.
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3. L'viv, Ukrayna, 1943 - 2017.

3. L'viv, Ukrayna, 1943 - 2017.
www.boredpanda.com

4. Brandenburg Bölgesi, Almanya, 1928 - 2015.

4. Brandenburg Bölgesi, Almanya, 1928 - 2015.
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5. Römerberg, Frankfurt, Almanya, 1910 - 2017.

5. Römerberg, Frankfurt, Almanya, 1910 - 2017.
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6. Karl Johan Street, Norveç, 1899 - 2007.

6. Karl Johan Street, Norveç, 1899 - 2007.
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7. Sultan Abdul Samad, Malezya, 1941 - 2016.

7. Sultan Abdul Samad, Malezya, 1941 - 2016.
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8. Klodny Köprüsü, Polonya, 1900 - 2013.

8. Klodny Köprüsü, Polonya, 1900 - 2013.
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9. Notre-Dame, Paris, Fransa, 1944-2017.

9. Notre-Dame, Paris, Fransa, 1944-2017.
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10. Portobello Plajı, Edinburgh, İskoçya, 1919 - 2016.

10. Portobello Plajı, Edinburgh, İskoçya, 1919 - 2016.
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11. Kuala Lumpur'dan ilerleyen Japon birlikleri, Kuala Lumpur, Malezya, 1942 - 2016.

11. Kuala Lumpur'dan ilerleyen Japon birlikleri, Kuala Lumpur, Malezya, 1942 - 2016.
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12. Blick Vom Kap, Almanya, 1961 - 2009.

12. Blick Vom Kap, Almanya, 1961 - 2009.
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13. Warmenhuizen, Hollanda, 1950 - 2016.

13. Warmenhuizen, Hollanda, 1950 - 2016.
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14. Eyfel Kulesi, Paris, Fransa, 1888 - 2017.

14. Eyfel Kulesi, Paris, Fransa, 1888 - 2017.
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15. Poznań, Polonya, 1936 - 2017.

15. Poznań, Polonya, 1936 - 2017.
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