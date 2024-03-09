Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Place Des Victoires, Paris, France, 1914 - 2017.
2. Rudolstadt Marktstrasse 54 Bölge Mahkemesi, Almanya, 1906 - 2015.
3. L'viv, Ukrayna, 1943 - 2017.
4. Brandenburg Bölgesi, Almanya, 1928 - 2015.
5. Römerberg, Frankfurt, Almanya, 1910 - 2017.
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6. Karl Johan Street, Norveç, 1899 - 2007.
7. Sultan Abdul Samad, Malezya, 1941 - 2016.
8. Klodny Köprüsü, Polonya, 1900 - 2013.
9. Notre-Dame, Paris, Fransa, 1944-2017.
10. Portobello Plajı, Edinburgh, İskoçya, 1919 - 2016.
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11. Kuala Lumpur'dan ilerleyen Japon birlikleri, Kuala Lumpur, Malezya, 1942 - 2016.
12. Blick Vom Kap, Almanya, 1961 - 2009.
13. Warmenhuizen, Hollanda, 1950 - 2016.
14. Eyfel Kulesi, Paris, Fransa, 1888 - 2017.
15. Poznań, Polonya, 1936 - 2017.
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