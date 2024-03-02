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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 22:02

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

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1. Szyperska Street, Poznań, Polonya, 2006 - 2017.

1. Szyperska Street, Poznań, Polonya, 2006 - 2017.
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2. Kjeåsen Demiryolu Köprüsü, Kjeåsen, Norveç, 1927 - 2008.

2. Kjeåsen Demiryolu Köprüsü, Kjeåsen, Norveç, 1927 - 2008.
www.boredpanda.com

3. Palais İm Grosse Garten Dresden, Almanya, 1900 - 2005.

3. Palais İm Grosse Garten Dresden, Almanya, 1900 - 2005.
www.boredpanda.com

4. St. Matthew Evanjelik Kilisesi, łódź, Polonya, 1937 - 2017.

4. St. Matthew Evanjelik Kilisesi, łódź, Polonya, 1937 - 2017.
www.boredpanda.com

5. Osnabrück, Almanya, 1953 - 2015.

5. Osnabrück, Almanya, 1953 - 2015.
www.boredpanda.com
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6. St-Gervais-Et-St-Protais, Fransa, 1918 - 2017.

6. St-Gervais-Et-St-Protais, Fransa, 1918 - 2017.
www.boredpanda.com

7. Karlstor, Münih, Almanya , 1910 - 2017.

7. Karlstor, Münih, Almanya , 1910 - 2017.
www.boredpanda.com

8. Köln Domplatte, Almanya, 1945 - 2011.

8. Köln Domplatte, Almanya, 1945 - 2011.
www.boredpanda.com

9. Gymnasium, Osnabrück, Almanya, 1870 - 2015.

9. Gymnasium, Osnabrück, Almanya, 1870 - 2015.
www.boredpanda.com

10. Łódź, Polonya, 1887 - 2015.

10. Łódź, Polonya, 1887 - 2015.
www.boredpanda.com
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11. Hôtel de Ville, Fransa, 1871 - 2014.

11. Hôtel de Ville, Fransa, 1871 - 2014.
www.boredpanda.com

12. Notre Dame, Paris, France, 1850 - 2016.

12. Notre Dame, Paris, France, 1850 - 2016.
www.boredpanda.com

13. St. Nicholas Kilisesi, Berlin, Almanya, 1939 - 2013.

13. St. Nicholas Kilisesi, Berlin, Almanya, 1939 - 2013.
www.boredpanda.com

14. Poznan, Polonya, 1977 - 2016.

14. Poznan, Polonya, 1977 - 2016.
www.boredpanda.com

15. Shepard Buzulu, ABD, 1913 - 2005.

15. Shepard Buzulu, ABD, 1913 - 2005.
www.boredpanda.com

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