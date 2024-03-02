Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Szyperska Street, Poznań, Polonya, 2006 - 2017.
2. Kjeåsen Demiryolu Köprüsü, Kjeåsen, Norveç, 1927 - 2008.
3. Palais İm Grosse Garten Dresden, Almanya, 1900 - 2005.
4. St. Matthew Evanjelik Kilisesi, łódź, Polonya, 1937 - 2017.
5. Osnabrück, Almanya, 1953 - 2015.
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6. St-Gervais-Et-St-Protais, Fransa, 1918 - 2017.
7. Karlstor, Münih, Almanya , 1910 - 2017.
8. Köln Domplatte, Almanya, 1945 - 2011.
9. Gymnasium, Osnabrück, Almanya, 1870 - 2015.
10. Łódź, Polonya, 1887 - 2015.
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11. Hôtel de Ville, Fransa, 1871 - 2014.
12. Notre Dame, Paris, France, 1850 - 2016.
13. St. Nicholas Kilisesi, Berlin, Almanya, 1939 - 2013.
14. Poznan, Polonya, 1977 - 2016.
15. Shepard Buzulu, ABD, 1913 - 2005.
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