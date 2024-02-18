Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Quai Des Nations, Paris, Fransa.
2. Ratajczaka ve Św'nin köşesi. Marcin Sokakları, Poznan, Polonya.
3. Pripyat, Ukrayna.
4. Chaney Buzulu, ABD.
5. Moulin Rouge, Paris, Fransa.
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6. At Arabası ve Buharlı Lokomotif, Mont Saint-Michel, Fransa.
7. Reichstag, Almanya.
8. Hammerfest, Norveç.
9. Frauenkirche Dresden, Dresden, Almanya.
10. Tour Eiffel, Paris, Fransa.
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11. Marcin Street, Poznan, Polonya.
12. Osnabrück, Almanya.
13. Osnabrück Merkez Tren İstasyonu, Almanya.
14. Nowomiejska Street, Łódź, Polonya.
15. Paris, Fransa.
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