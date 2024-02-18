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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 22:31

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/then-and-n...

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1. Quai Des Nations, Paris, Fransa.

1. Quai Des Nations, Paris, Fransa.
www.boredpanda.com

1900 - 2017

2. Ratajczaka ve Św'nin köşesi. Marcin Sokakları, Poznan, Polonya.

2. Ratajczaka ve Św'nin köşesi. Marcin Sokakları, Poznan, Polonya.
www.boredpanda.com

1945 - 2017

3. Pripyat, Ukrayna.

3. Pripyat, Ukrayna.
www.boredpanda.com

1986 - 2016

4. Chaney Buzulu, ABD.

4. Chaney Buzulu, ABD.
www.boredpanda.com

1911 - 2005

5. Moulin Rouge, Paris, Fransa.

5. Moulin Rouge, Paris, Fransa.
www.boredpanda.com

1900 - 2016

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6. At Arabası ve Buharlı Lokomotif, Mont Saint-Michel, Fransa.

6. At Arabası ve Buharlı Lokomotif, Mont Saint-Michel, Fransa.
www.boredpanda.com

1908 - 2016

7. Reichstag, Almanya.

7. Reichstag, Almanya.
www.boredpanda.com

1945 - 2012

8. Hammerfest, Norveç.

8. Hammerfest, Norveç.
www.boredpanda.com

1889 - 2004

9. Frauenkirche Dresden, Dresden, Almanya.

9. Frauenkirche Dresden, Dresden, Almanya.
www.boredpanda.com

1897 - 2010

10. Tour Eiffel, Paris, Fransa.

10. Tour Eiffel, Paris, Fransa.
www.boredpanda.com

1910 - 2016

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11. Marcin Street, Poznan, Polonya.

11. Marcin Street, Poznan, Polonya.
www.boredpanda.com

1945 - 2017

12. Osnabrück, Almanya.

12. Osnabrück, Almanya.
www.boredpanda.com

1904 - 2016

13. Osnabrück Merkez Tren İstasyonu, Almanya.

13. Osnabrück Merkez Tren İstasyonu, Almanya.
www.boredpanda.com

1965 - 2015

14. Nowomiejska Street, Łódź, Polonya.

14. Nowomiejska Street, Łódź, Polonya.
www.boredpanda.com

1874 - 2016

15. Paris, Fransa.

15. Paris, Fransa.
www.boredpanda.com

1900 - 2017

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