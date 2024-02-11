Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Otel Alexandra, Boston ABD.
2. Wacker Drive, Chicago, ABD.
3. 1970'te Belarus ve günümüz.
4. Wrigley Field, Chicago, ABD.
5. Atina (Yunanistan) Herodes Atticus'tan Odeon ve Philopappou Tepesi.
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6. 1970'te Belarus ve günümüz.
7. Philadelphia, ABD.
8. Boston Common'un doğu tarafındaki Tremont Caddesi, ABD.
9. Bükreş Metropolitanate Tepesi.
10. KL Kulesi'nden Kuala Lumpur, Malezya.
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11. Rysstad, Norveç.
12. Lord Street, Liverpool, İngiltere.
13. Seljestadjuvet, Odda, Norveç.
14. Martin Luther Heykeli, Dresden, Almanya.
15. Hofbrauhaus Münih, Almanya.
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