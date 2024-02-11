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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 09:31

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...

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1. Otel Alexandra, Boston ABD.

1. Otel Alexandra, Boston ABD.

1899 ve günümüz.

2. Wacker Drive, Chicago, ABD.

2. Wacker Drive, Chicago, ABD.

1960 ve günümüz.

3. 1970'te Belarus ve günümüz.

3. 1970'te Belarus ve günümüz.

4. Wrigley Field, Chicago, ABD.

4. Wrigley Field, Chicago, ABD.

1963 ve günümüz.

5. Atina (Yunanistan) Herodes Atticus'tan Odeon ve Philopappou Tepesi.

5. Atina (Yunanistan) Herodes Atticus'tan Odeon ve Philopappou Tepesi.

1870 - 2022.

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6. 1970'te Belarus ve günümüz.

6. 1970'te Belarus ve günümüz.

7. Philadelphia, ABD.

7. Philadelphia, ABD.

1963 ve 2024.

8. Boston Common'un doğu tarafındaki Tremont Caddesi, ABD.

8. Boston Common'un doğu tarafındaki Tremont Caddesi, ABD.

1860 ve 2014.

9. Bükreş Metropolitanate Tepesi.

9. Bükreş Metropolitanate Tepesi.

1800 ve 2024.

10. KL Kulesi'nden Kuala Lumpur, Malezya.

10. KL Kulesi'nden Kuala Lumpur, Malezya.

2010 ve 2023.

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11. Rysstad, Norveç.

11. Rysstad, Norveç.
www.boredpanda.com

1888 ve 2013.

12. Lord Street, Liverpool, İngiltere.

12. Lord Street, Liverpool, İngiltere.

1925 ve 2024.

13. Seljestadjuvet, Odda, Norveç.

13. Seljestadjuvet, Odda, Norveç.
www.boredpanda.com

1887 ve 2014.

14. Martin Luther Heykeli, Dresden, Almanya.

14. Martin Luther Heykeli, Dresden, Almanya.
www.boredpanda.com

1958 ve 2014

15. Hofbrauhaus Münih, Almanya.

15. Hofbrauhaus Münih, Almanya.
www.boredpanda.com

1910 ve 2017.

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