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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 22:46

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize göz atmayı unutmayın:

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1. Amerikan Göktaşı Müzesi.

1. Amerikan Göktaşı Müzesi.

1930'lar ve 2000'ler.

2. Bricktown Oklahoma City, ABD.

2. Bricktown Oklahoma City, ABD.

1990 ve günümüz.

3. Five Points, NYC, ABD.

3. Five Points, NYC, ABD.

1827 ve 2023.

4. 1945'te Naziler tarafından yıkıldıktan sonra Polonya'nın Varşova kentindeki Eski Şehir Pazar Meydanı ve günümüz.

4. 1945'te Naziler tarafından yıkıldıktan sonra Polonya'nın Varşova kentindeki Eski Şehir Pazar Meydanı ve günümüz.

5. Los Angeles, ABD.

5. Los Angeles, ABD.

2008 ve 2023.

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6. Fischerweg (balıkçı sokağı), Münih.

6. Fischerweg (balıkçı sokağı), Münih.

1930 ve 2023.

7. Seattle, ABD.

7. Seattle, ABD.

2008 ve 2023.

8. Hotel Königshof, Münih.

8. Hotel Königshof, Münih.

9. 79 yıl önce Ausvitz ve bugün.

9. 79 yıl önce Ausvitz ve bugün.

10. NYC, ABD.

10. NYC, ABD.

1940 ve 2024.

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11. Strawberry Fields Forever müzik videosunun çekim sitesi: Knole Park, Kent.

11. Strawberry Fields Forever müzik videosunun çekim sitesi: Knole Park, Kent.

1967 ve 2023.

12. Jackson, Michigan Carnegie Kütüphanesi.

12. Jackson, Michigan Carnegie Kütüphanesi.

1910 ve 2022.

13. Romanya'nın Transilvanya kentindeki Densuș / Demsdorf'taki ortaçağ kilisesi.

13. Romanya'nın Transilvanya kentindeki Densuș / Demsdorf'taki ortaçağ kilisesi.

1820 ve günümüz.

14. Cagny, Fransa.

14. Cagny, Fransa.

1944 ve günümüz.

15. Varşova, Polonya'daki Komünist Parti Genel Merkezi.

15. Varşova, Polonya'daki Komünist Parti Genel Merkezi.

1980'ler ve 2019.

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