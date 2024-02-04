Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Amerikan Göktaşı Müzesi.
2. Bricktown Oklahoma City, ABD.
3. Five Points, NYC, ABD.
4. 1945'te Naziler tarafından yıkıldıktan sonra Polonya'nın Varşova kentindeki Eski Şehir Pazar Meydanı ve günümüz.
5. Los Angeles, ABD.
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6. Fischerweg (balıkçı sokağı), Münih.
7. Seattle, ABD.
8. Hotel Königshof, Münih.
9. 79 yıl önce Ausvitz ve bugün.
10. NYC, ABD.
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11. Strawberry Fields Forever müzik videosunun çekim sitesi: Knole Park, Kent.
12. Jackson, Michigan Carnegie Kütüphanesi.
13. Romanya'nın Transilvanya kentindeki Densuș / Demsdorf'taki ortaçağ kilisesi.
14. Cagny, Fransa.
15. Varşova, Polonya'daki Komünist Parti Genel Merkezi.
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