Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Granit Demiryolu, Quincy, Massachusetts.
2. Bergen, Norveç'in en büyük ikinci şehri.
3. Cluj, Romanya.
4. Wolfe şehri, ABD.
5. Halep Ulu Camii, Suriye.
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6. Sendlinger Tor, Münih.
7. Varşova Eski Şehir Meydanı.
8. Girne kasabası, Kıbrıs.
9. Kozia Caddesi içinde Varşova, Polonya.
10. Velyka Vasylkivska St, 10 - Kiev, Ukrayna.
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11. Altın Gül Sinagogu - Dnipro, Ukrayna.
12. Budapeşte, Macaristan.
13. Moldova'da Tighina Kalesi / Bender.
14. Polonya'nın Gdańsk kentindeki Stągiewna Caddesi
15. ABD, Salt Lake City'deki Union Pacific Deposu.
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