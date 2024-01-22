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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 00:05

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize göz atmayı unutmayın:

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1. Granit Demiryolu, Quincy, Massachusetts.

1. Granit Demiryolu, Quincy, Massachusetts.

1934 ve 2021.

2. Bergen, Norveç'in en büyük ikinci şehri.

2. Bergen, Norveç'in en büyük ikinci şehri.

1900'ler ve günümüz.

3. Cluj, Romanya.

3. Cluj, Romanya.

1930 ve 2023.

4. Wolfe şehri, ABD.

4. Wolfe şehri, ABD.

1969 ve 2024.

5. Halep Ulu Camii, Suriye.

5. Halep Ulu Camii, Suriye.

2013 - 2023.

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6. Sendlinger Tor, Münih.

6. Sendlinger Tor, Münih.

1900 ve 2024.

7. Varşova Eski Şehir Meydanı.

7. Varşova Eski Şehir Meydanı.

1945 ve 2023.

8. Girne kasabası, Kıbrıs.

8. Girne kasabası, Kıbrıs.

1952 ve 2024.

9. Kozia Caddesi içinde Varşova, Polonya.

9. Kozia Caddesi içinde Varşova, Polonya.

Piyanist (2002) ve 2022'de aynı nokta.

10. Velyka Vasylkivska St, 10 - Kiev, Ukrayna.

10. Velyka Vasylkivska St, 10 - Kiev, Ukrayna.

1935 & 2024.

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11. Altın Gül Sinagogu - Dnipro, Ukrayna.

11. Altın Gül Sinagogu - Dnipro, Ukrayna.

1988 ve 2023.

12. Budapeşte, Macaristan.

12. Budapeşte, Macaristan.

1910-1949-2022.

13. Moldova'da Tighina Kalesi / Bender.

13. Moldova'da Tighina Kalesi / Bender.

1920'ler ve günümüz.

14. Polonya'nın Gdańsk kentindeki Stągiewna Caddesi

14. Polonya'nın Gdańsk kentindeki Stągiewna Caddesi

1998 ve 2022.

15. ABD, Salt Lake City'deki Union Pacific Deposu.

15. ABD, Salt Lake City'deki Union Pacific Deposu.

1940'lar ve günümüz.

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