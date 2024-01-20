Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Amerika'da siyahiler için açılmış bir tatil beldesi olan Kings Lodge.
2. Münih, Almanya'daki Königshof Oteli.
3. Brasov, Romanya'daki pazar alanı.
4. Jersey Caddesi, Manchester, Birleşik Krallık.
5. Ukrayna'da Hotin/Khotyn Kalesi.
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6. 1570 ve 2024'te Münih, Almanya.
7. 75 Fitzroy Caddesi, Surry Tepeleri, Avustralya.
8. Arizona'daki Hoover Barajı, ABD.
9. Amman, Ürdün.
10. Lubomierz, Polonya.
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11. 11. ve Büyük, Kansas City, Missouri.
12. Sabarmati Nehri Kıyısı, Gujarat, Hindistan.
13. Okehampton İstasyonu, İngiltere.
14. Almanya, Kirchgasse Strasse.
15. Kişinev Merkezi, Moldova.
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