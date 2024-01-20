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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 21:16

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize göz atmayı unutmayın:

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1. Amerika'da siyahiler için açılmış bir tatil beldesi olan Kings Lodge.

1. Amerika'da siyahiler için açılmış bir tatil beldesi olan Kings Lodge.

2. Münih, Almanya'daki Königshof Oteli.

2. Münih, Almanya'daki Königshof Oteli.

3. Brasov, Romanya'daki pazar alanı.

3. Brasov, Romanya'daki pazar alanı.

1900'ler ve günümüz.

4. Jersey Caddesi, Manchester, Birleşik Krallık.

4. Jersey Caddesi, Manchester, Birleşik Krallık.

1964 ve 2024.

5. Ukrayna'da Hotin/Khotyn Kalesi.

5. Ukrayna'da Hotin/Khotyn Kalesi.

20'inci yüzyıl ve günümüz.

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6. 1570 ve 2024'te Münih, Almanya.

6. 1570 ve 2024'te Münih, Almanya.

7. 75 Fitzroy Caddesi, Surry Tepeleri, Avustralya.

7. 75 Fitzroy Caddesi, Surry Tepeleri, Avustralya.

1920 ve 2023.

8. Arizona'daki Hoover Barajı, ABD.

8. Arizona'daki Hoover Barajı, ABD.

1939 ve 2020.

9. Amman, Ürdün.

9. Amman, Ürdün.

1930 ve 2021.

10. Lubomierz, Polonya.

10. Lubomierz, Polonya.

1967 ve 2020.

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11. 11. ve Büyük, Kansas City, Missouri.

11. 11. ve Büyük, Kansas City, Missouri.

1920 ve 2023.

12. Sabarmati Nehri Kıyısı, Gujarat, Hindistan.

12. Sabarmati Nehri Kıyısı, Gujarat, Hindistan.

2011 ve 2023.

13. Okehampton İstasyonu, İngiltere.

13. Okehampton İstasyonu, İngiltere.

1996 ve günümüz.

14. Almanya, Kirchgasse Strasse.

14. Almanya, Kirchgasse Strasse.

1966 ve 2010.

15. Kişinev Merkezi, Moldova.

15. Kişinev Merkezi, Moldova.

1960 ve 2023.

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