'Osmanlı'da Sosyal Medya Olsa Nasıl Şeyler Paylaşılırdı?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kullanıcılar
'Osmanlı'da Sosyal Medya Olsa Nasıl Şeyler Paylaşılırdı?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kullanıcılar
Kaynak: https://twitter.com/sbzomer/status/17...
Bir X (Twitter) kullanıcısı, '1453 yılında Osmanlı zamanında X (Twitter) olsaydı nasıl tweetler atılırdı?' notuyla bir gönderi paylaştı. Gelen cevaplar ise herkesi güldürdü!😂
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde sosyal medya platformları sıkça kullanılıyor. X, yani eski adıyla Twitter da bu platformlardan bir tanesi.
Peki 1453 yılında Osmanlı zamanında X (Twitter) olsaydı nasıl tweetler atılırdı?
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Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse, biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz. sabaha karşı canlı yayın açacağım
Aziz kullarım….