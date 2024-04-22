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'Osmanlı'da Sosyal Medya Olsa Nasıl Şeyler Paylaşılırdı?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kullanıcılar

'Osmanlı'da Sosyal Medya Olsa Nasıl Şeyler Paylaşılırdı?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kullanıcılar

Twitter osmanlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 17:49

Bir X (Twitter) kullanıcısı, '1453 yılında Osmanlı zamanında X (Twitter) olsaydı nasıl tweetler atılırdı?' notuyla bir gönderi paylaştı. Gelen cevaplar ise herkesi güldürdü!😂

Kaynak: https://twitter.com/sbzomer/status/17...
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde sosyal medya platformları sıkça kullanılıyor. X, yani eski adıyla Twitter da bu platformlardan bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde sosyal medya platformları sıkça kullanılıyor. X, yani eski adıyla Twitter da bu platformlardan bir tanesi.

Peki 1453 yılında Osmanlı zamanında X (Twitter) olsaydı nasıl tweetler atılırdı?

Peki 1453 yılında Osmanlı zamanında X (Twitter) olsaydı nasıl tweetler atılırdı?
twitter.com

Buyurun beraber bakalım👇

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garibann

Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse, biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz. sabaha karşı canlı yayın açacağım

ömer

Aziz kullarım….