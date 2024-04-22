Evsiz İnsanların da Para Kazanabileceğini Kanıtlamak İçin Sosyal Deney Yapan YouTuber, Projeyi Yarıda Bıraktı
Evsiz İnsanların da Para Kazanabileceğini Kanıtlamak İçin Sosyal Deney Yapan YouTuber, Projeyi Yarıda Bıraktı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Bir yıl içinde 1 milyon dolar kazanabileceğini kanıtlamak için kendini evsiz ve beş parasız bırakan YouTuber Mike Black, sağlığının hızla bozulmaya başladığını söyledikten sonra projeyi yarıda bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
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Szileri Mike Black isimli YouTuber ile tanıştıralım: Kendisi, kendi kanalında çeşitli içerikler üretiyor ve sosyal deneyler yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü YouTuber, herkesin 12 ayda 1 milyon dolar kazanabileceğini kanıtlamak üzere bir projeye başladı. Kendisini 'girişimci' olarak tanımayan Black, bu süreçte bir 'evsiz' gibi yaşamaya karar verdi ve sadece beslenmesine yetecek kadar 'çalışacağını' söyledi.
"Pandemi sırasında her şeyini kaybeden pek çok insan tanıdım ve gerçekten depresyona girdiler. Hatta bir gecede 10 milyon dolarlık işini kaybeden bir arkadaşım bile vardı."
Ancak Mike daha sonra mücadelesini erken bıraktığını şu sözlerle duyurdu:
"Kişisel olarak pek çok şeyle uğraşıyorum ve son zamanlarda beni gerçekten uçurumun kenarına iten bazı durumlar oldu. Kişisel sağlığım, gerçekten ilgilenmeye başlamam gereken noktaya geldi. Tüm proje boyunca bunu sizinle paylaşmadık ama doktorun kliniğinde adeta mekik dokuyordum."
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Mike projeye "Milyon Dolarlık Geri Dönüş Mücadelesi" adını verdi ve bunun yeni bir iş kurmak ve bu işi bir milyon dolar değerinde büyütmek anlamına geleceğini düşündü. Fakat gerçekleştiremedi.
Beş gün sonra Mark, bu işten kendine bir bilgisayar alacak kadar para kazandı. İki hafta sonra bir ofis buldu ve ardından bir yer kiralamaya başladı. Üç ay sonra sosyal medya yöneticisi olarak işe başladı ve kendi kahve markasını yarattı. Sıfırdan!
"Şu anda bulunduğumuz yere bakın. Milyonlarca dolar kazanmıyoruz ama şuna bakın, potansiyel olarak bir malikanede kirasız yaşıyor olacağız. Büyük teknoloji şirketleriyle telefon görüşmeleri yapıyorum ve onlara sosyal medyalarını yönetmeleri için teklifte bulunuyorum. Bir kahve markası kuruyorum. Yani her şey doğru yönde ilerliyor. Üç ay önce evsizdim!''
Mike 138. günde babasının kolon kanseri olduğunu öğrendiğinde projeyi gözden geçirdi ve sonunda bir açıklama yaptı:
Mike 138. günde babasının kolon kanseri olduğunu öğrendiğinde projeyi gözden geçirdi ve sonunda bir açıklama yaptı: "Sağlık ve Aile bu mücadeleden çok daha önemli, bu yüzden tüm projeyi durdurmaya karar verdim." 60 gün kala Mike şunları söyledi:
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