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Binlerce Liraya Mal Olan Düğün Masrafı Listesini Görünce Evlenme Hayalleriniz Suya Düşecek

Binlerce Liraya Mal Olan Düğün Masrafı Listesini Görünce Evlenme Hayalleriniz Suya Düşecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 18:29

Bir kullanıcı, düğünü için gayrimenkul haricindeki masrafları hesapladığı bir video paylaştı. Videoda çeşitli masraflar yer alırken, toplam masraf ise tam tamına 730 bin Türk Lirası

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Günümüz şartlarında evlilik masrafları yadsınamaz bir gerçek. Sıfırdan yeni bir düzen kurmak bi' hayli cep yakıyor desek abartmayız.

Günümüz şartlarında evlilik masrafları yadsınamaz bir gerçek. Sıfırdan yeni bir düzen kurmak bi' hayli cep yakıyor desek abartmayız.

Bir kullanıcı, düğünü için gayrimenkul haricindeki masrafları hesapladığı bir video paylaştı. Videoda çeşitli masraflar yer alırken, toplam masraf ise tam tamına 730 bin Türk Lirası!

Bir kullanıcı, düğünü için gayrimenkul haricindeki masrafları hesapladığı bir video paylaştı. Videoda çeşitli masraflar yer alırken, toplam masraf ise tam tamına 730 bin Türk Lirası!

İsterseniz önce o videoyu bir izleyelim.👇

Birçok kişi de bu masraf listesine birbirinden farklı yorumlar yaptı👇

Birçok kişi de bu masraf listesine birbirinden farklı yorumlar yaptı👇
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