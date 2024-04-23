Midesi Kendi Kendine Alkol Üreten Bir Adam, Alkollü Araç Kullanma Suçundan Ceza Aldı
Midesi Kendi Kendine Alkol Üreten Bir Adam, Alkollü Araç Kullanma Suçundan Ceza Aldı
Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/04/23/eu...
Bir vatandaş, Otomatik Bira Fabrikası Sendromu'na sahip olduğundan vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Bu nedenle trafikte kendisine ceza kesildi.
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Geçtiğimiz günlerde Belçika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir vatandaş, Otomatik Bira Fabrikası Sendromu'na sahip olduğundan vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Bu nedenle trafikte kendisine ceza kesildi.
Auto-Brewery Sendromu olarak da bilinen bu rahatsızlıktan isterseniz kısaca bahsedelim:
Anse Ghesquiere Reuters'e yaptığı açıklamada, “başka bir talihsiz tesadüf” olarak müvekkilinin bir bira fabrikasında çalıştığını ancak kendisini bağımsız olarak muayene eden üç doktorun bu sendroma sahip olduğunu doğruladığını söyledi.
Belçika'daki AZ Sint-Lucas hastanesinde klinik biyolog olarak görev yapan Lisa Florin, bu hastalığa sahip kişilerin alkollü içkilerde bulunan alkolle aynı tür alkol ürettiklerini ancak genellikle bunun etkilerini daha az hissettiklerini açıkladı.
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