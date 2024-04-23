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Midesi Kendi Kendine Alkol Üreten Bir Adam, Alkollü Araç Kullanma Suçundan Ceza Aldı

Midesi Kendi Kendine Alkol Üreten Bir Adam, Alkollü Araç Kullanma Suçundan Ceza Aldı

Belçika Alkol Trafik Cezaları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 22:54

Bir vatandaş, Otomatik Bira Fabrikası Sendromu'na sahip olduğundan vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Bu nedenle trafikte kendisine ceza kesildi.

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Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/04/23/eu...
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Geçtiğimiz günlerde Belçika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bir vatandaş, Otomatik Bira Fabrikası Sendromu'na sahip olduğundan vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Bu nedenle trafikte kendisine ceza kesildi.

Bir vatandaş, Otomatik Bira Fabrikası Sendromu'na sahip olduğundan vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Bu nedenle trafikte kendisine ceza kesildi.

Auto-Brewery Sendromu olarak da bilinen bu rahatsızlıktan isterseniz kısaca bahsedelim:

Auto-Brewery Sendromu olarak da bilinen bu rahatsızlıktan isterseniz kısaca bahsedelim:

2013'ten önce hakkında çok detaylı bilgi bulunmayan sendrom, ilk defa 61 yaşında bir Amerikalı'nın teşhis edilmesiyle gündeme gelmişti. Araştırmacılar Barbara Cordell ve Justin McCarthy, yaptıkları inceleme sonucunda hastanın bağırsaklarında ekmekbira ve şarap yapımında sıkça kullanılan 'Saccharomyces cerevisiae' türünde maya bulunduğunu tespit etmişti.

Anse Ghesquiere Reuters'e yaptığı açıklamada, “başka bir talihsiz tesadüf” olarak müvekkilinin bir bira fabrikasında çalıştığını ancak kendisini bağımsız olarak muayene eden üç doktorun bu sendroma sahip olduğunu doğruladığını söyledi.

Anse Ghesquiere Reuters'e yaptığı açıklamada, “başka bir talihsiz tesadüf” olarak müvekkilinin bir bira fabrikasında çalıştığını ancak kendisini bağımsız olarak muayene eden üç doktorun bu sendroma sahip olduğunu doğruladığını söyledi.

Belçika medyası, kararda yargıcın, yerel yargı geleneklerine uygun olarak ismi verilmeyen sanığın zehirlenme belirtileri yaşamadığını vurguladığını aktardı.

Belçika'daki AZ Sint-Lucas hastanesinde klinik biyolog olarak görev yapan Lisa Florin, bu hastalığa sahip kişilerin alkollü içkilerde bulunan alkolle aynı tür alkol ürettiklerini ancak genellikle bunun etkilerini daha az hissettiklerini açıkladı.

Belçika'daki AZ Sint-Lucas hastanesinde klinik biyolog olarak görev yapan Lisa Florin, bu hastalığa sahip kişilerin alkollü içkilerde bulunan alkolle aynı tür alkol ürettiklerini ancak genellikle bunun etkilerini daha az hissettiklerini açıkladı.

İnsanların bu sendrom ile doğmadığını, ancak bağırsakla ilgili başka bir rahatsızlıktan muzdarip olduklarında bu hastalığa yakalanabileceklerini de sözlerine ekledi.

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