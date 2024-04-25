Bir Doktor, Çölyak Hastaları Haricinde Glüteni Kesmenin Gerekli Olmadığını İddia Etti
Bir Doktor, Çölyak Hastaları Haricinde Glüteni Kesmenin Gerekli Olmadığını İddia Etti
Kaynak: https://twitter.com/kardiyobey/status...
Doç. Dr. Muhammed Keskin, kendi Twitter (X) hesabında 'glüteni takıntı haline getirmeyin' deyince birçok kullanıcı da glütenin olumsuz yanlarına değindi.
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Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Sizler de takdir edersiniz ki glüten toplumda sık sık eleştirilen bir besin türü. Diyetisyenler de dahil olmak üzere birçok kişi glütene aslında eleştirel bir tavır takınıyor.
Günümüzde, 18 milyondan fazlainsanın çölyak dışı glüten duyarlılığına sahip olduğu tahmin edilirken, herkesin glütensiz beslenmesi gerekip gerekmediği de tartışma konusu haline geldi.
Fakat Doç. Dr. Muhammed Keskin, glüten hakkında bunları söylüyor:
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