Araştırmaya Göre, İnsanlar Partnerlerinin Kokusuyla Birlikte Daha İyi Bir Uyku Çekiyor
Araştırmaya Göre, İnsanlar Partnerlerinin Kokusuyla Birlikte Daha İyi Bir Uyku Çekiyor
Kaynak: https://journals.sagepub.com/doi/abs/...
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre, insanlar partnerlerinin kokusuyla birlikte daha iyi uyuyor. Bu çalışma, sevilen kişilerin kokusuna maruz kalmanın uyku üzerindeki etkisini araştırıyor.
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Çiftlerin beraber yaptığı birçok aktivite var. Beraber uyumak da bunlardan bir tanesi.
Peki beraber uyumaya bilim ne diyor? Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, bu konu hakkında bir makale paylaştı.
Araştırmaya göre, insanlar partnerlerinin kokusuyla birlikte daha iyi uyuyor. Araştırmanın detayları ise şu şekilde:
Peki diğer insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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