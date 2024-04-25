Araştırmaya Göre, İnsanlar Partnerlerinin Kokusuyla Birlikte Daha İyi Bir Uyku Çekiyor

Bu çalışma, sevilen kişilerin kokusuna maruz kalmanın uyku üzerindeki etkisini araştırıyor. 155 katılımcı, 2 gece boyunca eşlerinin kokusuyla, 2 gece boyunca da kontrol kokusuyla (rastgele sırayla) uyumuştur. Uyku iki şekilde ölçülmüştür: uyku verimliliği (aktigrafi yoluyla) ve algılanan uyku kalitesi (öz bildirim yoluyla). Katılımcılar partnerlerinin kokusuna maruz kaldıklarında uyku verimliliğinin arttığı görülmüştür. Bu artış, katılımcıların kokunun kaynağı hakkındaki inançlarından bağımsız gerçekleşmiştir. Ayrıca, katılımcılar partnerlerinin kokusunu aldıklarına inandıklarında algılanan uyku kalitesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Partnerin kokusuna maruz kalmak, melatoninin uyku üzerindeki etkisine benzer bir iyileşme sağlamış ve uyku verimliliğini yüzde 2'den fazla artırmıştır. Bu çalışma, koku almanın iletişimde kritik bir rol oynadığını ve sosyal kokuların uykuyu etkileyebileceğini ortaya koymaktadır.