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Araştırmaya Göre, İnsanlar Partnerlerinin Kokusuyla Birlikte Daha İyi Bir Uyku Çekiyor

Araştırmaya Göre, İnsanlar Partnerlerinin Kokusuyla Birlikte Daha İyi Bir Uyku Çekiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 19:50

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre, insanlar partnerlerinin kokusuyla birlikte daha iyi uyuyor. Bu çalışma, sevilen kişilerin kokusuna maruz kalmanın uyku üzerindeki etkisini araştırıyor.

Detaylar👇

Kaynak: https://journals.sagepub.com/doi/abs/...
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Çiftlerin beraber yaptığı birçok aktivite var. Beraber uyumak da bunlardan bir tanesi.

Peki beraber uyumaya bilim ne diyor? Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, bu konu hakkında bir makale paylaştı.

Peki beraber uyumaya bilim ne diyor? Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, bu konu hakkında bir makale paylaştı.
twitter.com

Araştırmaya göre, insanlar partnerlerinin kokusuyla birlikte daha iyi uyuyor. Araştırmanın detayları ise şu şekilde:

Araştırmaya göre, insanlar partnerlerinin kokusuyla birlikte daha iyi uyuyor. Araştırmanın detayları ise şu şekilde:

Bu çalışma, sevilen kişilerin kokusuna maruz kalmanın uyku üzerindeki etkisini araştırıyor. 155 katılımcı, 2 gece boyunca eşlerinin kokusuyla, 2 gece boyunca da kontrol kokusuyla (rastgele sırayla) uyumuştur. Uyku iki şekilde ölçülmüştür: uyku verimliliği (aktigrafi yoluyla) ve algılanan uyku kalitesi (öz bildirim yoluyla). Katılımcılar partnerlerinin kokusuna maruz kaldıklarında uyku verimliliğinin arttığı görülmüştür. Bu artış, katılımcıların kokunun kaynağı hakkındaki inançlarından bağımsız gerçekleşmiştir. Ayrıca, katılımcılar partnerlerinin kokusunu aldıklarına inandıklarında algılanan uyku kalitesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Partnerin kokusuna maruz kalmak, melatoninin uyku üzerindeki etkisine benzer bir iyileşme sağlamış ve uyku verimliliğini yüzde 2'den fazla artırmıştır. Bu çalışma, koku almanın iletişimde kritik bir rol oynadığını ve sosyal kokuların uykuyu etkileyebileceğini ortaya koymaktadır.

Peki diğer insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇

Peki diğer insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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LezzetliÇipetpet

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