Estetik Cerrah Tüm Kadınları Uyardı: 'Göğüs Büyüklüğü Sağlık Problemlerine Yol Açabilir'
Estetik Cerrah Tüm Kadınları Uyardı: 'Göğüs Büyüklüğü Sağlık Problemlerine Yol Açabilir'
Kaynak: https://www.medyatava.com/yasam/bazi-...
Opr. Dr. Kağan Bekircan, 'Göğüs büyüklüğü genellikle hastalarımızda sağlık problemlerine yol açabiliyor' uyarısında bulundu. İHA'da yer alan haberde, büyük göğüsün, boyun ve bel ağrısı gibi sorunlara yol açabileceğinin de altı çizildi.
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Göğüs ameliyatları son zamanlarda hem Türkiye'de hem de dünya çapında en çok rağbet gören operasyonlardan bir tanesi. İnsanlar, sağlık problemleri ve estetik görüntü için bu operasyona başvurabiliyor.
Peki bu operasyonların sağlık açısından ne gibi durumları doğurabileceğini daha önce merak etmiş miydiniz? Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kağan Bekircan bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
İHA'da yer alan habere göre, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kağan Bekircan, “Göğüsbüyüklüğü genellikle hastalarımızda boyun ağrısı, boyunda düzleşme, göğüs altlarında pişik, sütyen bağlarının omuzlarda çukurluk yapması gibi şikayetlere neden olmaktadır..." ifadelerini kullandı.
Opr. Dr. Bekircan, göğüslerin kadınların vücut estetiğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, öz güven eksikliğine neden olabileceğini ve bu durumun sosyal yaşamlarını etkileyebileceğini ifade ediyor.
Opr. Dr. Bekircan, eğer durumun genetik ile alakası varsa şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:
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"Sarkma, gebelik sonrasında görülebilir."
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