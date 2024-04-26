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Estetik Cerrah Tüm Kadınları Uyardı: 'Göğüs Büyüklüğü Sağlık Problemlerine Yol Açabilir'

Estetik Cerrah Tüm Kadınları Uyardı: 'Göğüs Büyüklüğü Sağlık Problemlerine Yol Açabilir'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 19:35

Opr. Dr. Kağan Bekircan, 'Göğüs büyüklüğü genellikle hastalarımızda sağlık problemlerine yol açabiliyor' uyarısında bulundu. İHA'da yer alan haberde, büyük göğüsün, boyun ve bel ağrısı gibi sorunlara yol açabileceğinin de altı çizildi.

Kaynak: https://www.medyatava.com/yasam/bazi-...
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Göğüs ameliyatları son zamanlarda hem Türkiye'de hem de dünya çapında en çok rağbet gören operasyonlardan bir tanesi. İnsanlar, sağlık problemleri ve estetik görüntü için bu operasyona başvurabiliyor.

Göğüs ameliyatları son zamanlarda hem Türkiye'de hem de dünya çapında en çok rağbet gören operasyonlardan bir tanesi. İnsanlar, sağlık problemleri ve estetik görüntü için bu operasyona başvurabiliyor.

Peki bu operasyonların sağlık açısından ne gibi durumları doğurabileceğini daha önce merak etmiş miydiniz? Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kağan Bekircan bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Peki bu operasyonların sağlık açısından ne gibi durumları doğurabileceğini daha önce merak etmiş miydiniz? Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kağan Bekircan bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Opr. Dr. Bekircan, 'Göğüs büyüklüğü genellikle hastalarımızda sağlık problemlerine yol açabiliyor' uyarısında bulundu.

İHA'da yer alan habere göre, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kağan Bekircan, “Göğüsbüyüklüğü genellikle hastalarımızda boyun ağrısı, boyunda düzleşme, göğüs altlarında pişik, sütyen bağlarının omuzlarda çukurluk yapması gibi şikayetlere neden olmaktadır..." ifadelerini kullandı.

İHA'da yer alan habere göre, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kağan Bekircan, “Göğüsbüyüklüğü genellikle hastalarımızda boyun ağrısı, boyunda düzleşme, göğüs altlarında pişik, sütyen bağlarının omuzlarda çukurluk yapması gibi şikayetlere neden olmaktadır..." ifadelerini kullandı.

'Özellikle bu grup hastalarımıza göğüs küçültme ameliyatını önermekteyiz”

Opr. Dr. Bekircan, göğüslerin kadınların vücut estetiğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, öz güven eksikliğine neden olabileceğini ve bu durumun sosyal yaşamlarını etkileyebileceğini ifade ediyor.

Opr. Dr. Bekircan, göğüslerin kadınların vücut estetiğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, öz güven eksikliğine neden olabileceğini ve bu durumun sosyal yaşamlarını etkileyebileceğini ifade ediyor.

Göğüslerdeki çeşitli estetik sorunların estetik cerrahi ile çözülebileceğini belirtiyor ve göğüs büyüklüğü, küçüklüğü veya sarkması gibi durumların sıkça ameliyat edildiğini aktarıyor. Ameliyat öncesi her hastaya meme taraması yapıldığını ve olası kitlelerin tespit edilmesi halinde uygun uzmanlara yönlendirildiğini açıklıyor.

Opr. Dr. Bekircan, eğer durumun genetik ile alakası varsa şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

Opr. Dr. Bekircan, eğer durumun genetik ile alakası varsa şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

“Bu hastalarımızın göğüs hacmini kazandırmak için göğüs protezi önermekteyiz. Çeşitli şekillerde, hacimlerde ve yüksekliklerde protezle bulunmaktadır. Hastanın göğüs yapısına ve isteğine göre bu protezlerden en uygun olanını seçiyoruz. Bu ameliyatta göğüs altında yapılan kısa bir kesi yardımıyla girilerek uygun olan göğüs protezini yerleştiriyoruz. Bu ameliyatta yaptığımız iz kısa ve göğüs altındaki katlantıda gizleneceğinden dolayı belirgin bir iz kalmamaktadır. Bu iz ilk altı ay kırmızı renkte olup sonrasında solarak normal cilt rengine dönmektedir. Protezler ömür boyu kullanılabilmektedir ve değişmesi gerekmemektedir. Göğüs büyütmeameliyatından sonra gebelik durumunda hasta emzirebilmektedir. Bu ameliyatla süt gelmesinde azalma görülmemektedir.”

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"Sarkma, gebelik sonrasında görülebilir."

"Sarkma, gebelik sonrasında görülebilir."

“Göğüs ucunun göğüs katlantı hattından aşağıda olması olarak tariflenebilir. Bu durumdan şikâyeti olan hastalarımıza yeterli dokusu olması durumunda meme dikleştirme ameliyatını önermekteyiz. Meme dokusu yetersiz olan hastalarımızda protez ile birlikte meme dikleştirme ameliyatını önermekteyiz. Bu ameliyatta meme küçültme ameliyatından daha kısa olan ters T şeklinde bir iz kalabilmektedir. Bu iz ameliyattan sonraki altıncı aya doğru solarak normal cilt rengine yaklaşmaktadır. Bu ameliyattan sonra gebelik durumunda hasta emzirmesi durumunda süt gelmesinde azalma olabilmektedir” diye açıklamalarında bulundu.

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