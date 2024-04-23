İnsanların Dış Görünüşe Düşünülenden Çok Daha Önem Verdiğinin 15 Kanıtı

Dış görünüş önemli mi diye sorduğumuzda birçok kişinin hayır cevabını vereceğini biliyoruz. Buna rağmen toplumumuz hala dış görünüşü oldukça önemsiyor ve bunun birçok kanıtı var. İşte, dış görünüşün önemli olduğunu fark etmiş 15 kişinin hikayesi.