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İnsanların Dış Görünüşe Düşünülenden Çok Daha Önem Verdiğinin 15 Kanıtı

İnsanların Dış Görünüşe Düşünülenden Çok Daha Önem Verdiğinin 15 Kanıtı

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 18:01

Dış görünüş önemli mi diye sorduğumuzda birçok kişinin hayır cevabını vereceğini biliyoruz. Buna rağmen toplumumuz hala dış görünüşü oldukça önemsiyor ve bunun birçok kanıtı var. İşte, dış görünüşün önemli olduğunu fark etmiş 15 kişinin hikayesi.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Daha önce çekici olarak sayılabilecek birisi olarak kilo aldıktan sonra adeta görünmez oldum diyebilirim."

1. "Daha önce çekici olarak sayılabilecek birisi olarak kilo aldıktan sonra adeta görünmez oldum diyebilirim."

2. "Küçükken sırf tatlı gözüktüğüm için insanlar beni över ve iyi bir çocuk olduğumu düşünürdü. Büyüdükçe bu hareketler biraz değişti ama hala insanlar bana öncelik gösteriyordu ve ilk benimle konuşmaya çalışıyordu. İşte bu şekilde farkı anlamış oldum."

2. "Küçükken sırf tatlı gözüktüğüm için insanlar beni över ve iyi bir çocuk olduğumu düşünürdü. Büyüdükçe bu hareketler biraz değişti ama hala insanlar bana öncelik gösteriyordu ve ilk benimle konuşmaya çalışıyordu. İşte bu şekilde farkı anlamış oldum."

3. "Saçlarım döküldükten sonra insanlar bana karşı çok daha kaba hale geldi."

3. "Saçlarım döküldükten sonra insanlar bana karşı çok daha kaba hale geldi."

4. "İnsanların 'görünüş asla önemli' değil dediği kişilerin sadece yakışıklı kişiler için olduğunu fark ettiğimde."

4. "İnsanların 'görünüş asla önemli' değil dediği kişilerin sadece yakışıklı kişiler için olduğunu fark ettiğimde."

5. "TikTok gibi uygulamalarda ünlü olan kişilerin sadece yakışıklı ve güzel kişiler olduğunu fark ettiğimde."

5. "TikTok gibi uygulamalarda ünlü olan kişilerin sadece yakışıklı ve güzel kişiler olduğunu fark ettiğimde."
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6. "Üniversitede resmen güzelleştim. Bir baktım ki artık görünmez değilim ve insanlar benimle iletişim kurmak istiyor."

7. "Dişlerimi yaptırdıktan sonra dışarıda tanıştığım insanların bana karşı tavrı çok fazla değişti..."

'Bir anda benimle ilişki kurmak isteyen insan sayısı 4 katına çıkmıştı.'

8. "Küçükken izlediğimiz şovları ve çizgifilmleri hatırlayın."

8. "Küçükken izlediğimiz şovları ve çizgifilmleri hatırlayın."

'İyiler her zaman kazanır ve bütün iyiler yakışıklı veya güzeldir. Çirkinsen otomatik kötü oluyorsun.'

9. "En yakın arkadaşımla aynı karaktere ve espiri anlayışına sahibiz ama o güzel olduğu için insanlar onu çekici buluyor ve beni sinir bozucu olarak görüyorlar."

9. "En yakın arkadaşımla aynı karaktere ve espiri anlayışına sahibiz ama o güzel olduğu için insanlar onu çekici buluyor ve beni sinir bozucu olarak görüyorlar."

10. "Kız kardeşimin kocasını hep işinde çok başarılı sanıyordum çünkü hep iyi pozisyonlarda çalışmıştı."

10. "Kız kardeşimin kocasını hep işinde çok başarılı sanıyordum çünkü hep iyi pozisyonlarda çalışmıştı."

'Geçtiğimiz günlerde çalıştığım yerde ona bir iş buldum ve fark ettim ki aslında işinde çok kötü ve başarılı olmasının tek sebebi çok yakışıklı olması...'

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11. "Birinci sınıfta bütün kızların sadece bir çocuğun peşinden koştuğunu fark ettiğimde."

11. "Birinci sınıfta bütün kızların sadece bir çocuğun peşinden koştuğunu fark ettiğimde."

12. "Omegle'de denk geldiğim herkes anında beni geçince fark ettim..."

12. "Omegle'de denk geldiğim herkes anında beni geçince fark ettim..."

13. "Sırf kilo aldım diye erkek arkadaşım beni terk etti."

13. "Sırf kilo aldım diye erkek arkadaşım beni terk etti."

'Başlarda üzüldüm ama sonra sağlıklı yemeye başladım ve bütün kilomu verdim. Daha sonra onu tekrar gördüğümde yine benimle konuşmayı denedi ve o zaman anladım.'

14. "Sırf çirkin olduğum için bütün lise boyunca kabadayılığa uğradığımdan çok iyi biliyorum."

14. "Sırf çirkin olduğum için bütün lise boyunca kabadayılığa uğradığımdan çok iyi biliyorum."

15. "Ortaokul boyunca kısa olduğumdan çok arkadaşım olmadı ve genelde insanlar bana ezikmişim gibi bakardı. Daha sonra lisede boy attım ve aniden insanların gözünde çekici hale gelmiştim."

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