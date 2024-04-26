Türkücü Ceylan'ın Yeni Versiyonunu Paylaştığı Yer Sofrası Fotoğrafına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Türkücü Ceylan'ın Yeni Versiyonunu Paylaştığı Yer Sofrası Fotoğrafına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Son yıllarda hemen hemen herkesin paylaştığı Ceylan'ın yer sofrası fotoğrafı, türkücünün yeni versiyonunu paylaşmasıyla güncellendi. O yeni fotoğrafa da birbirinden komik yorumlar geldi.👇
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Başarılı türkücü Ceylan'ı hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda magazin camiasından biraz uzak kalan Ceylan, paylaştığı yer sofrası fotoğrafıyla adeta bir 'caps' haline gelmişti.
Başarılı türkücü o yer sofrasında yeni bir 'güncelleme' yaptı ve bu fotoğrafı paylaştı.👇
Kullanıcılar ise Ceylan'ın iştah kabartan sofrasına yorum yapmayı ihmal etmedi👇
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Vandan Nuran 😂😂
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