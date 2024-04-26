Şarkıcı Ceylan İkonik Kuşluk Kahvaltısı Sofrasının Yeni Modelini Paylaşınca Ortalık Şenlendi
Şarkıcı Ceylan İkonik Kuşluk Kahvaltısı Sofrasının Yeni Modelini Paylaşınca Ortalık Şenlendi
Internette bazı fotoğraflar unutulmaz, tıpkı Ceylan'ın şu sofrası gibi. Ancak ona da güncelleme geldi ve ikonik fotoğraflara bir yenisi daha eklendi.
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Ceylan denilice Türkiye'de çoğu kişinin aklına şarkıcı olan Ceylan gelir. Hatta ve yaşı biraz büyük olanlar ona "Küçük Ceylan" bile demeye devam ediyor olabilir.
Ama o artık küçük falan değil, kocaman bir kadın. Üstelik her sene kendini yenilemeyi de çok iyi bir şekilde başarıyor. Fakat onunla ilgili konuşmamız gereken şey kariyeri ya da sürekli değiştirdiği tarzı değil. Çok daha önemli bir şey var!
O da Ceylan'ın şu kahvaltı sofrası. Çok büyük ihtimalle kuşluk vakti hazırlanan bu sofra, çoğu kişinin aşina olduğu bir tepsi sunumuydu. Bir de Ceylan'ın yelekli ev hali herkes için çok tanıdık gelmişti.
Hatta bu tepsi sosyal medyada bir çok fotoşopa da sebep oldu.
Fakaaaat artık o tepsiye bir güncelleme geldi. Ceylan, 2025 yılının güncellenmiş sofrasını şu paylaşımla duyurdu 👇
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İşte Ceylan'ın yeni tepsi sunumu 👇
Yalnız iki sofra arasında bazı farklar da yok değil. Yeni sofrada margarin çıkarken yerine patates kızartması girmiş. Peynir çeşitleri de çoğalmış maşallah. Sanki eskisi az daha samimiydi. Siz ne diyorsunuz?
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