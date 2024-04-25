Amerika'daki Üniversite Öğrencileri, Yönetimin İsrail'den Elini Çekmesi İçin Kampüste Protesto Başlattı
Amerika'daki Üniversite Öğrencileri, Yönetimin İsrail'den Elini Çekmesi İçin Kampüste Protesto Başlattı
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/educat...
Amerikan Üniversitesi öğrencileri, ülke genelindeki üniversitelerdeki Gazze'deki savaşı protesto eylemlerinin yayılmasıyla birlikte, yönetimden İsrail'e yapılan yatırımlardan çekilme talebinde bulunmak üzere başkanlık binası önünde toplandı. Akabinde protestolara kampüste devam edildi.
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Yüzlerce Amerikan Üniversitesi öğrencisi, Gazze'deki savaşa karşı protestolar ülke genelindeki kampüslere yayılıp yoğunlaşırken, yönetimin İsrail'den elini çekmesini talep etmek üzere Salı günü başkanlık binasına yürüdü.
Amerikan Üniversitesi'ndeki protesto, okulun lisans senatosunun İsrail'den ayrılma çağrısında bulunan ve bağlayıcı olmayan önergeyi kabul etmesinden sonra gerçekleşti.
Üniversitenin Yahudi kampüs organizasyonu, kararı “nefret dolu söylemi normalleştirdiği” gerekçesiyle eleştirdi.
Öğrenciler, üniversitenin İsrail'deki yurt dışı eğitim programlarının durdurulması çağrıları da dahil olmak üzere, senatonun kararını desteklemek için toplandılar.
“Yılmayacağız. Moralimizi bozmayacağız. Her ne kadar yatırımları elden çıkarmaya giden yol uzun ve tehlikeli olsa da, kampüsler dayanışma içinde” diyen siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisi ve öğrenci yönetiminde senatör olan Kaden Ouimet mitingde alkışlarla karşılandı.
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Bennett, okul liderlerinin Amerikan Üniversitesi camiasının üyelerinin kendi bakış açılarını güvenle ifade edebilmelerini sağlamaya odaklandıklarını söyledi.
Amerikan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı eylemleri protesto etmek amacıyla İsrail'i desteklediğini iddia ettikleri şirketlere karşı boykot çağrısı yapıyorlar.
Ayrıca, Filistin destekçisi öğrenci protestocular geçtiğimiz hafta New York'taki Ivy League üniversitesinde bir çadır kampı kurdu. Polis ilk olarak Perşembe günü kampı temizlemeye çalıştı ve 100'den fazla protestocuyu tutukladı. Ancak bu hareket geri teperek ülke genelindeki diğer öğrencilere ilham kaynağı oldu ve Columbia'daki protestocuları yeniden toparlanmaları için motive etti.
Güney Kaliforniya Üniversitesi, kampüs İsrail-Hamas savaşının yol açtığı protestolarla çalkalanırken ana sahnedeki mezuniyet törenini iptal etti.
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Çevik kuvvet kıyafetli ve silahlı polislerin düzinelerce tutuklama yaptığı ve yüzlerce öğrenciyi okulun ana bahçesinden uzaklaştırdığı gösteriden bir gün sonra, Perşembe günü itibariyle Teksas Üniversitesi kampüsü çok daha sakindi.
Protestoların önüne geçmeye çalışan Harvard Üniversitesi, Pazartesi günü derslerden önce ünlü Harvard Bahçesinin kapılarının çoğunu kilitledi ve girişi okul kimliği olanlarla sınırladı.
Yale, Texas, Columbia, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Minnesota, UC Berkeley, Pittsburgh, Rochester, Tufts, Michigan, Maryland, USC, Ohio State, Emerson College, Swarthmore College ve Cal Poly Humboldt; Filistin için protesto yapan üniversiteler.
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New York Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından kurulan bir kamp bu hafta başında yüzlerce protestocuya ulaştı.
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