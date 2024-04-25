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Amerika'daki Üniversite Öğrencileri, Yönetimin İsrail'den Elini Çekmesi İçin Kampüste Protesto Başlattı

Amerika'daki Üniversite Öğrencileri, Yönetimin İsrail'den Elini Çekmesi İçin Kampüste Protesto Başlattı

Amerika Birleşik Devletleri israil filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 00:11

Amerikan Üniversitesi öğrencileri, ülke genelindeki üniversitelerdeki Gazze'deki savaşı protesto eylemlerinin yayılmasıyla birlikte, yönetimden İsrail'e yapılan yatırımlardan çekilme talebinde bulunmak üzere başkanlık binası önünde toplandı. Akabinde protestolara kampüste devam edildi.

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/educat...
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Yüzlerce Amerikan Üniversitesi öğrencisi, Gazze'deki savaşa karşı protestolar ülke genelindeki kampüslere yayılıp yoğunlaşırken, yönetimin İsrail'den elini çekmesini talep etmek üzere Salı günü başkanlık binasına yürüdü.

Yüzlerce Amerikan Üniversitesi öğrencisi, Gazze'deki savaşa karşı protestolar ülke genelindeki kampüslere yayılıp yoğunlaşırken, yönetimin İsrail'den elini çekmesini talep etmek üzere Salı günü başkanlık binasına yürüdü.

Amerikan Üniversitesi'ndeki protesto, okulun lisans senatosunun İsrail'den ayrılma çağrısında bulunan ve bağlayıcı olmayan önergeyi kabul etmesinden sonra gerçekleşti.

Amerikan Üniversitesi'ndeki protesto, okulun lisans senatosunun İsrail'den ayrılma çağrısında bulunan ve bağlayıcı olmayan önergeyi kabul etmesinden sonra gerçekleşti.

Üniversitenin Yahudi kampüs organizasyonu, kararı “nefret dolu söylemi normalleştirdiği” gerekçesiyle eleştirdi.

Üniversitenin Yahudi kampüs organizasyonu, kararı “nefret dolu söylemi normalleştirdiği” gerekçesiyle eleştirdi.

Amerikan Üniversitesi Başkanı Sylvia M. Burwell yaptığı açıklamada kararın “Amerikan Üniversitesi'nin duruşunu temsil etmediğini ve uygulanmayacağını” söyledi.

Öğrenciler, üniversitenin İsrail'deki yurt dışı eğitim programlarının durdurulması çağrıları da dahil olmak üzere, senatonun kararını desteklemek için toplandılar.

Öğrenciler, üniversitenin İsrail'deki yurt dışı eğitim programlarının durdurulması çağrıları da dahil olmak üzere, senatonun kararını desteklemek için toplandılar.

“Yılmayacağız. Moralimizi bozmayacağız. Her ne kadar yatırımları elden çıkarmaya giden yol uzun ve tehlikeli olsa da, kampüsler dayanışma içinde” diyen siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisi ve öğrenci yönetiminde senatör olan Kaden Ouimet mitingde alkışlarla karşılandı.

“Yılmayacağız. Moralimizi bozmayacağız. Her ne kadar yatırımları elden çıkarmaya giden yol uzun ve tehlikeli olsa da, kampüsler dayanışma içinde” diyen siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisi ve öğrenci yönetiminde senatör olan Kaden Ouimet mitingde alkışlarla karşılandı.

Üniversite sözcüsü Matthew D. Bennett, Salı günkü protestonun üniversitenin İsrail akademik kurumlarını boykot etme taleplerine karşı bugüne kadarki tutumunu değiştirmediğini söyledi.

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Bennett, okul liderlerinin Amerikan Üniversitesi camiasının üyelerinin kendi bakış açılarını güvenle ifade edebilmelerini sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

Bennett, okul liderlerinin Amerikan Üniversitesi camiasının üyelerinin kendi bakış açılarını güvenle ifade edebilmelerini sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

Savaşın başladığı Ekim ayından bu yana başkent Washington bölgesindeki üniversite kampüslerinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi.

Amerikan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı eylemleri protesto etmek amacıyla İsrail'i desteklediğini iddia ettikleri şirketlere karşı boykot çağrısı yapıyorlar.

Amerikan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı eylemleri protesto etmek amacıyla İsrail'i desteklediğini iddia ettikleri şirketlere karşı boykot çağrısı yapıyorlar.

Ayrıca, Filistin destekçisi öğrenci protestocular geçtiğimiz hafta New York'taki Ivy League üniversitesinde bir çadır kampı kurdu. Polis ilk olarak Perşembe günü kampı temizlemeye çalıştı ve 100'den fazla protestocuyu tutukladı. Ancak bu hareket geri teperek ülke genelindeki diğer öğrencilere ilham kaynağı oldu ve Columbia'daki protestocuları yeniden toparlanmaları için motive etti.

Ayrıca, Filistin destekçisi öğrenci protestocular geçtiğimiz hafta New York'taki Ivy League üniversitesinde bir çadır kampı kurdu. Polis ilk olarak Perşembe günü kampı temizlemeye çalıştı ve 100'den fazla protestocuyu tutukladı. Ancak bu hareket geri teperek ülke genelindeki diğer öğrencilere ilham kaynağı oldu ve Columbia'daki protestocuları yeniden toparlanmaları için motive etti.

Güney Kaliforniya Üniversitesi, kampüs İsrail-Hamas savaşının yol açtığı protestolarla çalkalanırken ana sahnedeki mezuniyet törenini iptal etti.

Güney Kaliforniya Üniversitesi, kampüs İsrail-Hamas savaşının yol açtığı protestolarla çalkalanırken ana sahnedeki mezuniyet törenini iptal etti.

Üniversite daha önce de Filistin destekçisi okul birincisinin yapacağı mezuniyet konuşmasını güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek iptal etmişti.

Kampüste ise protestolar bu şekilde engellenmeye çalışıldı:

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Çevik kuvvet kıyafetli ve silahlı polislerin düzinelerce tutuklama yaptığı ve yüzlerce öğrenciyi okulun ana bahçesinden uzaklaştırdığı gösteriden bir gün sonra, Perşembe günü itibariyle Teksas Üniversitesi kampüsü çok daha sakindi.

Çevik kuvvet kıyafetli ve silahlı polislerin düzinelerce tutuklama yaptığı ve yüzlerce öğrenciyi okulun ana bahçesinden uzaklaştırdığı gösteriden bir gün sonra, Perşembe günü itibariyle Teksas Üniversitesi kampüsü çok daha sakindi.

Ayrıca sadece öğrenciler değil, tutuklananlar arasında Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee de vardı.

Protestoların önüne geçmeye çalışan Harvard Üniversitesi, Pazartesi günü derslerden önce ünlü Harvard Bahçesinin kapılarının çoğunu kilitledi ve girişi okul kimliği olanlarla sınırladı.

Protestoların önüne geçmeye çalışan Harvard Üniversitesi, Pazartesi günü derslerden önce ünlü Harvard Bahçesinin kapılarının çoğunu kilitledi ve girişi okul kimliği olanlarla sınırladı.

Yale, Texas, Columbia, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Minnesota, UC Berkeley, Pittsburgh, Rochester, Tufts, Michigan, Maryland, USC, Ohio State, Emerson College, Swarthmore College ve Cal Poly Humboldt; Filistin için protesto yapan üniversiteler.

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin İsrail işgalini destekleyen şirketlerle olan anlaşmalarını reddederek protestolarına ikinci günde de devam ediyor.

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New York Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından kurulan bir kamp bu hafta başında yüzlerce protestocuya ulaştı.

New York Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından kurulan bir kamp bu hafta başında yüzlerce protestocuya ulaştı.

Çarşamba günü polis 133 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların tamamının, kanunsuz davranış suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

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