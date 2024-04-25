Odatv'nin VIP Dedikodu Yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İki Aksesuarı' Yazısı
Odatv'nin VIP Dedikodu Yazarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İki Aksesuarı' Yazısı
ODA TV'nin 'Hürrem Elmasçı' mahlaslı yazarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında da hoşlandığı iki aksesuar bulunduğunu yazdı.
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Türkiye'nin son 20 yılına damga vuran siyasi parti liderlerinden Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından beri siyasi mücadelenin içinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesine giderken saçlarını taraması ise sosyal medyada bugünün en öne çıkan konularından.
ODA TV'nin 'Hürrem Elmasçı' mahlaslı VIP dedikodu yazarı ise saç tarama görüntülerinin ardından oldukça dikkat çeken bir yazı yazdı.
Yazıda Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri vazgeçemediği aksesuarlardan birinin tarak olduğu iddia edildi. 'Hürrem Elmasçı', tarak taşımanın bir beyefendilik sembolü olduğunu belirterek şunları aktardı: 👇
"Öğrendiğime göre onun tarak merakı da gençlik yıllarından kalan bir alışkanlık. Gençken de daima yanında taşırdı tarağını, sık sık kullanır, görünümüne ehemmiyet verirmiş."
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