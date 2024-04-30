Kocasının Başka Bir Kadınla Tatile Gittiğini Duyduktan Sonra Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Kocasının Başka Bir Kadınla Tatile Gittiğini Duyduktan Sonra Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Kocasının tek başına iş gezisine gideceğini sansa da kocasının başka bir kadınla geziye gittiğini öğrenen kadının dünyası adeta başına yıkıldı. Kadın, o acıklı süreci detaylarıyla anlattı
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının tek başına yolculuğa çıkacağını söylediğini fakat asıl gerçeği öğrenince tam anlamıyla 'yıkıldığını' dile getiriyor.
En başından beri kocasının başka bir kadınla tatil planı yaptığını öğrenmeden önce şüphelenmeye başlayan kadın, akabinde kocası tatilden döndüğünde her şeyi fark ettiğini söylüyor.
Kendisine sorduğunda kocasının direkt savunmaya geçtiğini söyleyen kadın, ayrıca kocasının bahsi geçen kadının iş arkadaşı olduğunu söylediğini dile getiriyor.
“Hiçbir şey olmamış olsa bile, kendimi çok incinmiş ve ihanete uğramış hissediyorum. Bu adam yıllardır tanıdığım biriydi. Bir dargın bir barışıktık ama yakın zamanda birbirimize aşkımızı ilan etmiştik, bu yüzden böyle bir şey yapacağını asla düşünmediğim biri. Bu incinmişliği ve öfkeyi nasıl atlatabilirim?"
“Çok kızgınım. Onunla birlikte olamayacağımı, ona bir daha asla güvenemeyeceğimi biliyorum. Sadece yalan söylenmenin ve ihanete uğramanın acısını nasıl atlatacağımı, bir daha birine nasıl güveneceğimi ve öfkemi nasıl dindireceğimi bilmek istiyorum.”
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