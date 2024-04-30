18 Kadının Yemek Yiyip Eğlendiği Etkinlikte Hesabı Orada Olmayan Bir Erkek Ödedi

Geçtiğimiz günlerde 18 kadının yemek yedikten sonra hesabı ödemek için denedikleri ilginç 'yöntem' gündem oldu. Kura yoluyla hesabı ödemesi için seçilen kadının kredi kartında kendi ismi değil başka bir erkeğin ismi vardı. O anlar sosyal medyada tartışma yarattı.
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Geçtiğimiz günlerde 18 kadının yemek yedikten sonra hesabı ödemek için denedikleri ilginç 'yöntem' gündem oldu.
18 kişinin kredi kartlarını aynı çanağa koyup sonrasında kura suretiyle garsona seçtirdiği anların ardından...
O 'şanslı' kişi bu kadın oldu. Fakat kartın sahibinin isminin erkek olduğu fark edilince ortalık karıştı.
Birçok kullanıcı kadının, kocasının kredi kartıyla ödeme yaptığını ben sürdü. İsterseniz önce o anları izleyelim👇
Gelin bu videoya da kim ne demiş beraber bakalım👇
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