18 Kadının Yemek Yiyip Eğlendiği Etkinlikte Hesabı Orada Olmayan Bir Erkek Ödedi

Geçtiğimiz günlerde 18 kadının yemek yedikten sonra hesabı ödemek için denedikleri ilginç 'yöntem' gündem oldu. Kura yoluyla hesabı ödemesi için seçilen kadının kredi kartında kendi ismi değil başka bir erkeğin ismi vardı. O anlar sosyal medyada tartışma yarattı.