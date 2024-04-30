Evlendikten Kısa Bir Süre Sonra Kocasının İsteği Üzerine Tüm Kariyerini Bırakmak Zorunda Kalan Kadın
Evlendikten Kısa Bir Süre Sonra Kocasının İsteği Üzerine Tüm Kariyerini Bırakmak Zorunda Kalan Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/276...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı bir videoda 'gelenekçi' bir ev hanımı olduğu için hayatının mahvolduğundan dem vurdu. Kocası para kazanırken kendisi ev hanımlığı yapması istenilince bu durumu kabul edip ardından pişman olan kadın, süreci detaylarıyla anlattı.👇
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı bir videoda 'gelenekçi' bir ev hanımı olduğu için hayatının mahvolduğundan dem vurdu.
Geleneksel tanımını kadın şu şekilde açıklıyor: Genel itibarıyla toplumun empoze ettiği cinsiyet normlarına uyan ve erkeğin biraz daha egemen olduğu yapı olarak ele alıyor.
Evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra kocasının kendisinden geleneksel bir eş olmasını istediğini, çünkü işinin kendisinde çok fazla stres yarattığını ve bunun da “evliliği sabote ettiğini” söylediğini açıkladı.
“Çok başarılı, yüksek maaşlı kariyerimden vazgeçmek istemedim. Ama yine de ailemi korumayı seçerek ev hanımı olmaya karar verdim."
'Gelenekçi ev hanımı' kavramı, bu yaşam biçimine zorlanmadıklarını belirtmekte ve ev kadını olmanın amaçları olduğuna inanmaktadırlar.
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Kırk yaşına geldiğinde kendi ayakları üzerinde durduğunu ve kocasına artık her şeyi onun söylediği şekilde yapmak istemediğini söylediğini anlattı.
İlk başta durumu kabul ettiği için kocasının kendisine “çok hızlı” bir şekilde aşık olduğunu ve boşandığında parasız ve kariyersiz kaldığını açıkladı.
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