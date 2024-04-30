Evlendikten Kısa Bir Süre Sonra Kocasının İsteği Üzerine Tüm Kariyerini Bırakmak Zorunda Kalan Kadın

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, paylaştığı bir videoda 'gelenekçi' bir ev hanımı olduğu için hayatının mahvolduğundan dem vurdu. Kocası para kazanırken kendisi ev hanımlığı yapması istenilince bu durumu kabul edip ardından pişman olan kadın, süreci detaylarıyla anlattı.👇