Google, İngilizce Öğrenmek İsteyenler İçin Yapay Zeka Destekli Konuşma Pratiği Üzerinde Çalışıyor
Google, İngilizce Öğrenmek İsteyenler İçin Yapay Zeka Destekli Konuşma Pratiği Üzerinde Çalışıyor
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/4/26/24...
Google, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli bir İngilizce öğretme uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu. Gelin uygulamanın detaylarına beraber bakalım👇
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Google, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli bir İngilizce öğretme uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu.
Başlangıçta, bu özellik yalnızca sözlü cümleler hakkında geri bildirim sağlıyordu. Artık kullanıcılar öğrendikleri dilde devam eden konuşmalar yapma pratiği yapabiliyor.
TechCrunch, özelliğin şu anda Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Venezuela ve Endonezya'daki Search Labs kullanıcıları için kullanılabilir olduğunu bildirdi.
Google, 2023 blogunda Arama'nın “dil öğrenenler için değerli bir araç” olduğunu, çünkü çeviriler ve tanımlar alabildiklerini ve kelime arayabildiklerini söylemişti.
Google'ın Duolingo, Babbel, Pimsleur veya diğer dil öğrenme uygulamaları gibi öğrencileri seviyelendiren bir müfredatı veya sistemi yok.
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Google yıllardır bir çeviri özelliğine sahip olsa da, şirket yapay zeka modellerinin anladığı dil sayısını da artırıyor.
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