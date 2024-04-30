Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Google, İngilizce Öğrenmek İsteyenler İçin Yapay Zeka Destekli Konuşma Pratiği Üzerinde Çalışıyor

Google, İngilizce Öğrenmek İsteyenler İçin Yapay Zeka Destekli Konuşma Pratiği Üzerinde Çalışıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 11:55

Google, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli bir İngilizce öğretme uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu. Gelin uygulamanın detaylarına beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.theverge.com/2024/4/26/24...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Google, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli bir İngilizce öğretme uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu.

Google, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli bir İngilizce öğretme uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu.

Başlangıçta, bu özellik yalnızca sözlü cümleler hakkında geri bildirim sağlıyordu. Artık kullanıcılar öğrendikleri dilde devam eden konuşmalar yapma pratiği yapabiliyor.

Başlangıçta, bu özellik yalnızca sözlü cümleler hakkında geri bildirim sağlıyordu. Artık kullanıcılar öğrendikleri dilde devam eden konuşmalar yapma pratiği yapabiliyor.

TechCrunch, özelliğin şu anda Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Venezuela ve Endonezya'daki Search Labs kullanıcıları için kullanılabilir olduğunu bildirdi.

TechCrunch, özelliğin şu anda Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Venezuela ve Endonezya'daki Search Labs kullanıcıları için kullanılabilir olduğunu bildirdi.

Şimdilik, geri bildirim ve konuşma pratiği özellikleri yalnızca İngilizce olarak mevcut.

Google, 2023 blogunda Arama'nın “dil öğrenenler için değerli bir araç” olduğunu, çünkü çeviriler ve tanımlar alabildiklerini ve kelime arayabildiklerini söylemişti.

Google, 2023 blogunda Arama'nın “dil öğrenenler için değerli bir araç” olduğunu, çünkü çeviriler ve tanımlar alabildiklerini ve kelime arayabildiklerini söylemişti.

Google'ın Duolingo, Babbel, Pimsleur veya diğer dil öğrenme uygulamaları gibi öğrencileri seviyelendiren bir müfredatı veya sistemi yok.

Google'ın Duolingo, Babbel, Pimsleur veya diğer dil öğrenme uygulamaları gibi öğrencileri seviyelendiren bir müfredatı veya sistemi yok.

Şirket, konuşma pratiğini başlattığında, öğrencilerin yalnızca pratik yapmalarına değil, aynı zamanda bir konuşma bağlamında kullanılacak en iyi kelimeleri veya fiil çekimlerini bulmalarına da yardımcı olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Google yıllardır bir çeviri özelliğine sahip olsa da, şirket yapay zeka modellerinin anladığı dil sayısını da artırıyor.

Google yıllardır bir çeviri özelliğine sahip olsa da, şirket yapay zeka modellerinin anladığı dil sayısını da artırıyor.

Siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın