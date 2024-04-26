Rakiplerini Gölgede Bırakacak: Samsung Galaxy Watch 7, Birbirinden Kullanışlı Sağlık Özellikleri ile Geliyor!
Rakiplerini Gölgede Bırakacak: Samsung Galaxy Watch 7, Birbirinden Kullanışlı Sağlık Özellikleri ile Geliyor!
Kaynak: https://www.sammobile.com/news/galaxy...
İddialara göre, Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 7, kan şekeri ölçümü başta olmak üzere çığır açıcı bazı sağlık özellikleri ile beraber gelecek.👇
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Samsung'un bu yaz düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Watch 7 ile ilgili ortaya atılan söylentiler teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Son olarak, Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı saat modelinin, özellikle sağlık alanında rakiplerini gölgede bırakacağı iddia ediliyor.
Öyle ki, şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklara göre, yeni Samsung Galaxy Watch 7 kullanıcıların kan şekeri değerini takip edebilecek.
Yeni akıllı saat modeli, yeni kan şekeri sensörünün yanında EKG, kalp atış hızı ve vücut yağ oranı değerlendirme gibi diğer pek çok sağlık özelliğine de ev sahipliği yapacak.
Bununla birlikte Samsung'un, kan şekeri takibi başta olmak üzere Watch 7'deki pek çok önemli sağlık özelliğini yeni akıllı yüzük modeli Galaxy Ring'de de sunacağı söyleniyor.
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Sağlık gibi diğer pek çok alanda Apple Watch serisinden daha üstün bir performans göstereceği düşünülen yeni Galaxy Watch 7, 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte resmen satışa sunulacak.
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