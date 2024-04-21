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Samsung, Baş Belası "Yeşil Çizgi" Sorunundan Muzdarip Telefonların Ekranlarını Ücretsiz Değiştirecek!

Samsung, Baş Belası "Yeşil Çizgi" Sorunundan Muzdarip Telefonların Ekranlarını Ücretsiz Değiştirecek!

Samsung Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 13:48

Samsung, uzun yıllardır Galaxy telefon modellerinin başına bela olan yeşil çizgi sorununun son günlerde tekrardan artış göstermesi sonucu, Hindistan'da ücretsiz bir ekran değişimi programı başlattı.👇

Kaynak: https://www.sammobile.com/news/galaxy...
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Samsung, uzun yıllardır akıllı telefon modellerinde yaşanan önemli bir sorun ile ilgili kullanıcı sevindirecek yeni bir adım attı.

Samsung, uzun yıllardır akıllı telefon modellerinde yaşanan önemli bir sorun ile ilgili kullanıcı sevindirecek yeni bir adım attı.

Güney Koreli teknoloji devi, Hindistan'da cihazların ekranında beliren ve yazılım güncellemesi ile kaldırılamayan ünlü yeşil çizgi sorunu hakkındaki şikayetlerin tekrardan artması sonucu, ülkede yeni bir onarım kampanyası başlattı.

Güney Koreli teknoloji devi, Hindistan'da cihazların ekranında beliren ve yazılım güncellemesi ile kaldırılamayan ünlü yeşil çizgi sorunu hakkındaki şikayetlerin tekrardan artması sonucu, ülkede yeni bir onarım kampanyası başlattı.

Detaylar için:

Ünlü şirket, Asya ülkesinde söz konusu sorundan muzdarip olan belirli Galaxy modellerinin ekranını ücretsiz olarak değiştirme kararı aldı.

Ünlü şirket, Asya ülkesinde söz konusu sorundan muzdarip olan belirli Galaxy modellerinin ekranını ücretsiz olarak değiştirme kararı aldı.

Buna göre, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serilerine ait cihaz kullanıcıları, Samsung servislerinde yeşil çizgili ekranlarını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

Buna göre, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serilerine ait cihaz kullanıcıları, Samsung servislerinde yeşil çizgili ekranlarını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

Yalnızca belirli bir süre için geçerli olacağı belirtilen onarım kampanyasının Samsung tarafından diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmayacağı hala merak konusu.

Yalnızca belirli bir süre için geçerli olacağı belirtilen onarım kampanyasının Samsung tarafından diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmayacağı hala merak konusu.

Hindistan'daki kullanıcıların firmanın ücretsiz ekran değişimi programından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihine kadar Samsung servis merkezinden randevu almaları gerekiyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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