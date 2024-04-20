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Vivo, Günlük Kullanım için İdeal Yeni Akıllı Telefon Modeli Vivo Y200i'yi Tanıttı!

Vivo, Günlük Kullanım için İdeal Yeni Akıllı Telefon Modeli Vivo Y200i'yi Tanıttı!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 15:43

Vivo, orta segment sınıfı için güçlü özelliklere sahip olan 'Vivo Y200i' isimli yeni akıllı telefon modelini duyurdu.👇

Kaynak: https://www.vivo.com.cn/vivo/y200i/
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Çinli teknoloji devi Vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini duyurdu.

Çinli teknoloji devi Vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini duyurdu.

Şirketin Vivo Y200i isimli yeni telefonu, modern tasarımı ve sahip olduğu güçlü donanımı ile teknolojiseverlerin beğenisini kazandı.

Şirketin Vivo Y200i isimli yeni telefonu, modern tasarımı ve sahip olduğu güçlü donanımı ile teknolojiseverlerin beğenisini kazandı.

6.72 inç boyutundaki dev ekranı, dairesel arka kamera modülü ve canlı renk paletleri ile dikkatleri üzerine çeken yeni cihaz, orta segment sınıfı için hiç de fena olmayan özelliklere sahip.

6.72 inç boyutundaki dev ekranı, dairesel arka kamera modülü ve canlı renk paletleri ile dikkatleri üzerine çeken yeni cihaz, orta segment sınıfı için hiç de fena olmayan özelliklere sahip.

vivo Y200i teknik özellikleri:

vivo Y200i teknik özellikleri:

  • Ekran: 6.72 inç, FHD+ (2408 x 1080 piksel), LCD, 120 Hz, 1.000 nit

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

  • RAM: 8-12 GB

  • Depolama: 256-512 GB

  • Ön Kamera: 8 MP (f/2.05)

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)

  • Batarya: 6.000 mAh (44W)

  • İşletim Sistemi: OriginOS 4 (Android 14)

  • Boyutlar: 165,70 mm x 76,00 mm x 8,09 mm

  • Ağırlık: 199 gram

Anavatanı Çin'de 220 dolarlık başlangıç etiketi ile birlikte satışa çıkan yeni Vivo Y200i'nin, ilerleyen süreçte 15 bin ila 20 bin TL bandındaki bir fiyatla ülkemize ayak basması bekleniyor.

Anavatanı Çin'de 220 dolarlık başlangıç etiketi ile birlikte satışa çıkan yeni Vivo Y200i'nin, ilerleyen süreçte 15 bin ila 20 bin TL bandındaki bir fiyatla ülkemize ayak basması bekleniyor.

  • 8 GB + 256 GB ⁓  220 dolar

  • 12 GB + 256 GB ⁓  250 dolar

  • 12 GB + 512 GB ⁓ 275 dolar

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