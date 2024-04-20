Vivo, Günlük Kullanım için İdeal Yeni Akıllı Telefon Modeli Vivo Y200i'yi Tanıttı!
Vivo, Günlük Kullanım için İdeal Yeni Akıllı Telefon Modeli Vivo Y200i'yi Tanıttı!
Kaynak: https://www.vivo.com.cn/vivo/y200i/
Vivo, orta segment sınıfı için güçlü özelliklere sahip olan 'Vivo Y200i' isimli yeni akıllı telefon modelini duyurdu.👇
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Çinli teknoloji devi Vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini duyurdu.
Şirketin Vivo Y200i isimli yeni telefonu, modern tasarımı ve sahip olduğu güçlü donanımı ile teknolojiseverlerin beğenisini kazandı.
6.72 inç boyutundaki dev ekranı, dairesel arka kamera modülü ve canlı renk paletleri ile dikkatleri üzerine çeken yeni cihaz, orta segment sınıfı için hiç de fena olmayan özelliklere sahip.
vivo Y200i teknik özellikleri:
Anavatanı Çin'de 220 dolarlık başlangıç etiketi ile birlikte satışa çıkan yeni Vivo Y200i'nin, ilerleyen süreçte 15 bin ila 20 bin TL bandındaki bir fiyatla ülkemize ayak basması bekleniyor.
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