A101'de Satışa Sunulan Philips 4K UHD Smart LED TV Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Ambilight Özellikleri:
- Duvar rengine uyum sağlama
- Dinlenme modu
- Oyun Modu
- Ambilight Müzik
- AmbiSleep
- Dahili Ambilight
Ambilight Versiyonu: 3 taraflı
Görüntü/Ekran:
- Çapraz ekran boyutu: 50 inç (metrik: 126 cm)
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Yerel yenileme hızı: 60 Hz
- Fotoğraf motoru: Pixel Precise Ultra HD
- Görüntü geliştirme: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ uyumlu, Dolby Vision
- Ekran giriş çözünürlüğü:
- 576p - 50 Hz
- 640x480 - 60 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560x1440 - 60 Hz
- 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/Alım/İletim:
- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV Program rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi: Var
- Teletext: 1000 sayfa
- HEVC desteği: Var
Smart TV:
- İyileştirilmiş işletim sistemli Smart TV
- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare, Ekran yansıtma
- Etkileşimli TV: HbbTV
- SmartTV uygulamaları: Youtube, Philips mağazası, Amazon Prime video, Netflix
- Sesli asistan: Dahili Amazon Alexa, Google Asistan ile çalışır
Multimedya Uygulamaları:
- Video Oynatma Formatları: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10), FLAC
- Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF
İşleme:
- İşleme Gücü: Çift Çekirdekli
Ses:
- Çıkış gücü (RMS): 20 W
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.5
- Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
Bağlantı:
- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.0
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Uydu Konektörü
- HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda
- HDMI ARC: HDMI1'de bulunur
- HDMI 2.1 özellikleri: HDMI 1 üzerinden eARC, EARC / VRR / ALLM desteklenir
- EasyLink 2.0: Philips TV/SB için HDMI-CEC, TV arayüzü üzerinden harici ayar
Desteklenen HDMI video özellikleri:
- Oyun: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
AB Enerji kartı:
- EPREL kayıt numaraları: 1448584
- SDR için enerji sınıfı: F
- SDR için açık mod güç talebi: 61 Kwh/1000 sa
- HDR için enerji sınıfı: G
- HDR için açık mod güç talebi: 112 Kwh/1000 sa
- Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz
- Ağa bağlı bekleme modu: 2,0 W
- Kullanılan panel teknolojisi: LED LCD
Güç:
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: En fazla 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için), Eco modu, Işık sensörü
Aksesuarlar:
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Masa üstü stant
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
Tasarım:
- TV'nin renkleri: Saten krom çerçeve
- Stant tasarımı: Saten krom kemerli stand
Boyutlar:
- Set Genişliği: 1116,0 mm
- Set Yüksekliği: 657,0 mm
- Set Derinliği: 82,0 mm
- Ürün ağırlığı: 11,9 kg
- Set genişliği (stant ile): 1116.0 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 716.0 mm
- Set derinliği (stant
ile): 258.0 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 12.1 kg
- Kutu genişliği: 1240.0 mm
- Kutu yüksekliği: 785.0 mm
- Kutu derinliği: 150.0 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15,2 kg
- Stant genişliği: 729.0 mm
- Stant yüksekliği: 72.0 mm
- Stant derinliği: 258.0 mm
- 2 stant arasındaki mesafe: 729.0 mm
- TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği: 72.0 mm
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 300 mm
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