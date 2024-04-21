A101'de Satışa Sunulan Philips 4K UHD Smart LED TV Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

18 Nisan 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan Philips 50PUS8108 50' 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV modeli özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 18 Nisan 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips 50PUS8108 50' 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.