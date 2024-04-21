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A101'de Satışa Sunulan Philips 4K UHD Smart LED TV Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Philips 4K UHD Smart LED TV Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 11:09

18 Nisan 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan  Philips 50PUS8108 50' 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 18 Nisan 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips 50PUS8108 50' 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

18 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips 50PUS8108 50" 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips 50PUS8108 50" 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikli Ambilight TV, izlediğiniz içerikleri zirveye taşıyor! Ultra net 4K görüntü kalitesi ve HDR uyumluluğu ile gerçekten görsel bir şölen sunuyor. Ambilight teknolojisi, ekranın etrafındaki renkli ışık halesiyle evinizi bir sinema salonuna dönüştürüyor. İnce tasarımı ve soundbar uyumluluğuyla da stil sahibi bir seçenek sunuyor. Artık her anınızı muhteşem bir seyir deneyimine dönüştürmek çok kolay!

Ambilight ışıkları evinize yeni bir hava katacak.

Ambilight ışıkları evinize yeni bir hava katacak.

Sevdiğiniz içeriklere daha fazla zevk katın. Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesi yaratır. Bu benzersiz teknoloji, TV'nizin daha büyük görünmesiyle favori programlarınız, filmleriniz ve oyunlarınızdan daha fazla keyif almanızı sağlar.

Renkleri hiç bu kadar net görmemiştiniz.

Renkleri hiç bu kadar net görmemiştiniz.

4K LED Ambilight TV, izlediğiniz her şeyde canlı renklerle parlak ve ultra net bir görüntü sunar. Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu da HDR içerik akışlarında bile daha fazla ayrıntı görebileceğiniz anlamına gelir.

Duyduğunuz seslerin kalitesine hayran kalabilirsiniz.

Duyduğunuz seslerin kalitesine hayran kalabilirsiniz.

Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmler, diziler ve oyunlar inanılmaz bir sinematik deneyim sunar. Yönetmenin istediği görselleri net bir şekilde görmenizi sağlar, karanlık sahneleri unutun! Her kelimeyi net bir şekilde duyabilir, ses efektlerini etrafınızda hissedebilirsiniz.

İnce ekranı ile oldukça estetik bir görüntü sunuyor.

İnce ekranı ile oldukça estetik bir görüntü sunuyor.

Gelecek odaklı ince TV, neredeyse çerçevesiz ekranıyla her mekana uyum sağlar. Koyu gri standı, soundbar yerleştirmek için ideal bir yükseklik sunar. Ambalajda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton, basılı malzemelerde ise geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmıştır.

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Philips Smart TV ile en sevdiğiniz içeriklere saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

Philips Smart TV ile en sevdiğiniz içeriklere saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

Philips Smart TV, kullanımı kolay ve muhteşem içerikler sunuyor. Favori dizinize hemen erişebilir veya yeni bir içerik keşfedebilirsiniz. Aksiyon ve drama gibi kategorilerde gezinebilir, en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde bulabilirsiniz.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ambilight Özellikleri:

- Duvar rengine uyum sağlama

- Dinlenme modu

- Oyun Modu

- Ambilight Müzik

- AmbiSleep

- Dahili Ambilight

Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran:

- Çapraz ekran boyutu: 50 inç (metrik: 126 cm)

- Ekran: 4K Ultra HD LED

- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160

- Yerel yenileme hızı: 60 Hz

- Fotoğraf motoru: Pixel Precise Ultra HD

- Görüntü geliştirme: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ uyumlu, Dolby Vision

- Ekran giriş çözünürlüğü: 

    - 576p - 50 Hz

    - 640x480 - 60 Hz

    - 720p - 50 Hz, 60 Hz

    - 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

    - 2560x1440 - 60 Hz

    - 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim:

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

- TV Program rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

- Sinyal gücü göstergesi: Var

- Teletext: 1000 sayfa

- HEVC desteği: Var

Smart TV:

- İyileştirilmiş işletim sistemli Smart TV

- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare, Ekran yansıtma

- Etkileşimli TV: HbbTV

- SmartTV uygulamaları: Youtube, Philips mağazası, Amazon Prime video, Netflix

- Sesli asistan: Dahili Amazon Alexa, Google Asistan ile çalışır

Multimedya Uygulamaları:

- Video Oynatma Formatları: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1

- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10), FLAC

- Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

İşleme:

- İşleme Gücü: Çift Çekirdekli

Ses:

- Çıkış gücü (RMS): 20 W

- Hoparlör yapılandırması: 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

- Codec: Dolby Digital MS12 V2.5

- Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekolayzır

Bağlantı:

- HDMI bağlantı sayısı: 3

- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı

- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma

- USB sayısı: 2

- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.0

- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Uydu Konektörü

- HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda

- HDMI ARC: HDMI1'de bulunur

- HDMI 2.1 özellikleri: HDMI 1 üzerinden eARC, EARC / VRR / ALLM desteklenir

- EasyLink 2.0: Philips TV/SB için HDMI-CEC, TV arayüzü üzerinden harici ayar

Desteklenen HDMI video özellikleri:

- Oyun: ALLM, HDMI VRR

- HDR: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

AB Enerji kartı:

- EPREL kayıt numaraları: 1448584

- SDR için enerji sınıfı: F

- SDR için açık mod güç talebi: 61 Kwh/1000 sa

- HDR için enerji sınıfı: G

- HDR için açık mod güç talebi: 112 Kwh/1000 sa

- Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz

- Ağa bağlı bekleme modu: 2,0 W

- Kullanılan panel teknolojisi: LED LCD

Güç:

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz

- Bekleme modunda güç tüketimi: En fazla 0,3 W

- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için), Eco modu, Işık sensörü

Aksesuarlar:

- Uzaktan Kumanda

- 2 x AAA Pil

- Masa üstü stant

- Güç kablosu

- Hızlı başlangıç kılavuzu

- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

Tasarım:

- TV'nin renkleri: Saten krom çerçeve

- Stant tasarımı: Saten krom kemerli stand

Boyutlar:

- Set Genişliği: 1116,0 mm

- Set Yüksekliği: 657,0 mm

- Set Derinliği: 82,0 mm

- Ürün ağırlığı: 11,9 kg

- Set genişliği (stant ile): 1116.0 mm

- Set yüksekliği (stant ile): 716.0 mm

- Set derinliği (stant

 ile): 258.0 mm

- Ürün ağırlığı (+stant): 12.1 kg

- Kutu genişliği: 1240.0 mm

- Kutu yüksekliği: 785.0 mm

- Kutu derinliği: 150.0 mm

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15,2 kg

- Stant genişliği: 729.0 mm

- Stant yüksekliği: 72.0 mm

- Stant derinliği: 258.0 mm

- 2 stant arasındaki mesafe: 729.0 mm

- TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği: 72.0 mm

- Duvara montaja uyumlu: 200 x 300 mm

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  • 'Bu fiyat bandında görüntü kalitesi, renk doygunluğu, parlaklık ve siyah dengesi en iyi olan televizyon buydu. Oldukça yeterli input var cihazın üstünde, herhangi bir optik, HDMI vs. bağlarken sorun yaşamadım. Bunların yanında Ambilight gibi bir dekor ürünü de üründe ekstra hoş denebilecek bir özellik.'

  • 'Ürünün kötü yorumlarına aldırmayın lütfen. Tamamen fiyat performans ürünü. Araştırmadan alan kişiler tarafından yapılmış yorumlar hepsi. Ürünün kendi boyutunda seri olarak üst versiyonlarla farkı, 120 Hz ve Google Android TV olmaması.'

  • 'Televizyonun tonlaması, ekran kalitesi farklı bir düzey. Bu fiyata alınabilecek en iyi TV, arkadaki LED'ler bayağı iş görüyor.'

  • 'PS5'im için aldım ve alalı 1 hafta oldu. Yorumlarda yazılmış olan sıkıntılarla karşılaşmadım, gayet akıcı ve mükemmel bir görüntü veriyor. Herhangi bir ısınma yok, ledleri senkronize çalışıyor, hiç gecikme yaşamadım. Ses kalitesi ve yüksekliği gayet iyi, keyifli bir şekilde film izleyebiliyorsunuz. Daha önce oyun oynarken böyle eğlenip keyif almamıştım. GERÇEKTEN HARIKA BIR TELEVIZYON.'

Özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra istediğiniz televizyonun Philips 50PUS8108 50' 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV olduğuna karar verdiyseniz, Amazon güvencesi ile buradan, Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

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