Boring Phone Tanıtıldı: Sadece Arama, Mesajlaşma ve Yılan Oyunu Var!
Boring Phone Tanıtıldı: Sadece Arama, Mesajlaşma ve Yılan Oyunu Var!
Akıllı telefonların sosyal hayatı kötü etkilediğini düşünenlerden misiniz? O halde size 'Sıkıcı Telefon' (Boring Phone) adıyla çıkan telefondan bahsedelim!
Teknoloji devi HMD, Heineken ve Bodega markalarının işbirliğiyle çıkan 'sıkıcı telefon' sadece temel özelliklere sahip.
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Yıllar geçtikçe en çok değişikliğe uğrayan aletlerden biri de cep telefonlarımız oldu, değil mi?
Nokia telefonlarının üreticisi HMD ve Heineken, ürettiği "Sıkıcı Telefon" (Boring Phone) ile telefonların insanların dikkatini dağıtan özelliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Boring Phone, yıllar önce çok popüler olan ve şimdilerde akıllı telefon üreticilerince kopyalanan "katlanabilme" özelliğine sahip.
Cihazın üretim amacı ise insanları akıllı telefonların olmadığı zamanlara götürmek.
Sınırlı sayıda üretilen Boring Phone'u satın almanız ise mümkün değil. Neden mi?
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