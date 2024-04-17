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Boring Phone Tanıtıldı: Sadece Arama, Mesajlaşma ve Yılan Oyunu Var!

Boring Phone Tanıtıldı: Sadece Arama, Mesajlaşma ve Yılan Oyunu Var!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 16:52

Akıllı telefonların sosyal hayatı kötü etkilediğini düşünenlerden misiniz? O halde size 'Sıkıcı Telefon' (Boring Phone) adıyla çıkan telefondan bahsedelim!

Teknoloji devi HMD, Heineken ve Bodega markalarının işbirliğiyle çıkan 'sıkıcı telefon' sadece temel özelliklere sahip.

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Yıllar geçtikçe en çok değişikliğe uğrayan aletlerden biri de cep telefonlarımız oldu, değil mi?

Yıllar geçtikçe en çok değişikliğe uğrayan aletlerden biri de cep telefonlarımız oldu, değil mi?

Hayatımıza girdiği ilk yıllarda yalnızca iletişim kurmak için kullanılan telefonlar, artık mini birer bilgisayar, telefon, oyun konsolu...

Artık milyonlarca insanın cebinde olan telefonlar bağımlı olmayan yok desek yeridir. 

Peki ya sosyal hayatımız?

Nokia telefonlarının üreticisi HMD ve Heineken, ürettiği "Sıkıcı Telefon" (Boring Phone) ile telefonların insanların dikkatini dağıtan özelliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Nokia telefonlarının üreticisi HMD ve Heineken, ürettiği "Sıkıcı Telefon" (Boring Phone) ile telefonların insanların dikkatini dağıtan özelliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Boring Phone, yalnızca 'telefon' ve 'mesajlaşma' özelliklerine sahip. Başka hiçbir uygulamanın bulunmadığı telefonda ne internet özelliği var, ne sosyal medya uygulamaları, ne de peşinizi bırakmayan bildirimler.

Telefonunuzda vakit geçirebileceğiniz tek özellik, nostaljik 'yılan' oyunu!

Boring Phone, yıllar önce çok popüler olan ve şimdilerde akıllı telefon üreticilerince kopyalanan "katlanabilme" özelliğine sahip.

Boring Phone, yıllar önce çok popüler olan ve şimdilerde akıllı telefon üreticilerince kopyalanan "katlanabilme" özelliğine sahip.

Ayrıca kendisini farklı yapan özelliği, tamamen şeffaf olması. Telefonun içerisini, bataryasını, sim kartını ve diğer donanımsal özelliklerini görebiliyorsunuz.

Cihazın üretim amacı ise insanları akıllı telefonların olmadığı zamanlara götürmek.

Cihazın üretim amacı ise insanları akıllı telefonların olmadığı zamanlara götürmek.

İçerisinde başka hiçbir uygulamanın bulunmadığı Boring Phone, akıllı telefonların dikkatimizi fazlasıyla dağıttığı düşüncesi sonucu ortaya çıkıyor. 

Tasarımcı şirketler, akıllı telefonların hayatlarımızı daha fazla engellemesini durdurmak için böyle bir cihaz çıkardıklarını ifade ediyor.

Sınırlı sayıda üretilen Boring Phone'u satın almanız ise mümkün değil. Neden mi?

Sınırlı sayıda üretilen Boring Phone'u satın almanız ise mümkün değil. Neden mi?

5000 adet üretilen Boring Phone, satışa sunulmayacak. Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişlerle insanlara hediye edilecek.

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