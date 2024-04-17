Boring Phone Tanıtıldı: Sadece Arama, Mesajlaşma ve Yılan Oyunu Var!

Boring Phone, yalnızca 'telefon' ve 'mesajlaşma' özelliklerine sahip. Başka hiçbir uygulamanın bulunmadığı telefonda ne internet özelliği var, ne sosyal medya uygulamaları, ne de peşinizi bırakmayan bildirimler.

Telefonunuzda vakit geçirebileceğiniz tek özellik, nostaljik 'yılan' oyunu!