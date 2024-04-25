Yeni Model Akıllı Telefonun Yapay Zeka Özelliğiyle Fotoğraflardaki Kişilerin Kıyafetlerini Sildiği İddası!
Yeni Model Akıllı Telefonun Yapay Zeka Özelliğiyle Fotoğraflardaki Kişilerin Kıyafetlerini Sildiği İddası!
Çin'in teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda yeni P70 serisini tanıttı. Yapay zeka özelliklerinin telefonlarda yerini almaya başladığı ve markanın Amiral gemisi özelliklerle piyasaya sürülen yeni modellerinde, yerleşik yapay zeka fotoğraf düzenleme işlevinin kıyafetleri silebildiği iddia edildi! Kullanıcılar tarafından fark edilen bu durum, tüm gözleri yetkililere çevirdi.
İşte, detaylar...
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Huawei’nin yakın zamanda yapay zeka teknolojileriyle donattığı Pura 70 serisini tanıttı!
Çin’de oldukça popüler bir sosyal medya platformu olan 'Weibo' üzerinden birçok kullanıcının paylaştığı sorun da Pura 70 serisi telefonların, fotoğraflardan nesne kaldırmayı sağlayan özelliğiyle ilişkili.
Fotoğraflarda kıyafetlerin silinebiliyor olması, kullanıcıları Depp-fake fotoğraflar konusunda endişelendirdi.
Huawei, algoritmasındaki bir hata nedeniyle yaşanan sorunu kabul etti ve bu durumun farkında olduklarını belirtti.
Ayrıca Huawei müşteri hizmetleri, Dahe Daily ile yaptığı röportajda, AI işlevinin şirketin kendisi tarafından geliştirildiğini ve büyük model algoritmasında gelecekte optimize edilecek boşluklar bulunduğunu söyledi.
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