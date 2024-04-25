Adobe'nin 'VideoGigaGAN' Yapay Zeka Modeli ile Artık Tüm Videolar HD Kalitede Olacak!

Düşük kaliteli videoları yüksek çözünürlüklü hale getirebilen veya eski videoları restore edebilen VideoGigaGAN'ın film ve televizyon endüstrisinde de yerini alması da mümkün olabilir. Özellikle özel efektler ve animasyonlarda, daha gerçekçi ve detaylı görüntüler oluşturmak için kullanılabilir.