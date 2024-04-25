Adobe'nin 'VideoGigaGAN' Yapay Zeka Modeli ile Artık Tüm Videolar HD Kalitede Olacak!
Adobe'nin 'VideoGigaGAN' Yapay Zeka Modeli ile Artık Tüm Videolar HD Kalitede Olacak!
Adobe'nin araştırma ekibi, VideoGigaGAN adını verdikleri, videoları 8 kata kadar detaylı bir şekilde yeniden örnekleme yeteneğine sahip yapay zeka modelini duyurdular. Bu model, ince detayları muhafaza ederken, kareler arasında zaman uyumunu da sağlıyor. VideoGigaGAN ile hazırlanan örnek videolar, bundan sonra 144p video kalmayacağına işaret ediyor.
İşte, detaylar...
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Yapay zeka denilince akla gelen şirketlerden biri olan Amerika merkezli grafik ve medya yazılımlarını şirketi Adobe, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir makaleyle “VideoGigaGAN” adlı yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu.
Video kalitesini artırmak ve daha detaylı görüntüler oluşturmak için kullanılacak olan VideoGigaGAN, Adobe'nin video düzenleme ve post prodüksiyon süreçlerinde devrim yaratabilir.
Adobe tarafından yapılan açıklamada, VideoGigaGAN ile hazırlanan videolarda “yapay zekâ tuhaflığını” görmeyeceğimiz ifade ediliyor.
VideoGigaGAN'ın maharetlerini yakından inceleme fırsatı veren bu insan görüntüsünün yer aldığı videolarda cilt dokusu ve yüz çizgileri yapay olsa da bir hayli gerçek duruyor.
İşte, VideoGigaGAN ile hazırlanan o videolardan biri👇
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VideoGigaGAN tarafından bozulmaların veya titremelerin minimuma indirildiği videoda pancakeler de bir hayli iştah açıcı görünüyor. 👇
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