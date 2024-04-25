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Adobe'nin 'VideoGigaGAN' Yapay Zeka Modeli ile Artık Tüm Videolar HD Kalitede Olacak!

Adobe'nin 'VideoGigaGAN' Yapay Zeka Modeli ile Artık Tüm Videolar HD Kalitede Olacak!

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.04.2024 - 23:47

Adobe'nin araştırma ekibi, VideoGigaGAN adını verdikleri, videoları 8 kata kadar detaylı bir şekilde yeniden örnekleme yeteneğine sahip yapay zeka modelini duyurdular. Bu model, ince detayları muhafaza ederken, kareler arasında zaman uyumunu da sağlıyor. VideoGigaGAN ile hazırlanan örnek videolar, bundan sonra 144p video kalmayacağına işaret ediyor. 

İşte, detaylar...

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Yapay zeka denilince akla gelen şirketlerden biri olan Amerika merkezli grafik ve medya yazılımlarını şirketi Adobe, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir makaleyle “VideoGigaGAN” adlı yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu.

Yapay zeka denilince akla gelen şirketlerden biri olan Amerika merkezli grafik ve medya yazılımlarını şirketi Adobe, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir makaleyle “VideoGigaGAN” adlı yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu.

VideoGigaGAN, büyük ölçekli görüntü örnekleme modeli GigaGAN'ın başarısını temel alıyor. Görsellerde işe yarayan ve iyi sonuçlar veren kalite yükseltem teknolojisi bu kez aynı derecede detaylılıkla üst örnekleme yapmayı hedefleyerek videolarda yerini alıyor. Üstelik bunu yaparken zaman ve uyumundan da taviz vermiyor.

Video kalitesini artırmak ve daha detaylı görüntüler oluşturmak için kullanılacak olan VideoGigaGAN, Adobe'nin video düzenleme ve post prodüksiyon süreçlerinde devrim yaratabilir.

Video kalitesini artırmak ve daha detaylı görüntüler oluşturmak için kullanılacak olan VideoGigaGAN, Adobe'nin video düzenleme ve post prodüksiyon süreçlerinde devrim yaratabilir.

Düşük kaliteli videoları yüksek çözünürlüklü hale getirebilen veya eski videoları restore edebilen VideoGigaGAN'ın film ve televizyon endüstrisinde de yerini alması da mümkün olabilir. Özellikle özel efektler ve animasyonlarda, daha gerçekçi ve detaylı görüntüler oluşturmak için kullanılabilir.

Adobe tarafından yapılan açıklamada, VideoGigaGAN ile hazırlanan videolarda “yapay zekâ tuhaflığını” görmeyeceğimiz ifade ediliyor.

Adobe tarafından yapılan açıklamada, VideoGigaGAN ile hazırlanan videolarda “yapay zekâ tuhaflığını” görmeyeceğimiz ifade ediliyor.

Şirket tarafından paylaşılan örnek görüntüler de bu iddiaların doğru olabileceğini açık bir şekilde gösteriyor.

VideoGigaGAN'ın maharetlerini yakından inceleme fırsatı veren bu insan görüntüsünün yer aldığı videolarda cilt dokusu ve yüz çizgileri yapay olsa da bir hayli gerçek duruyor.

VideoGigaGAN'ın maharetlerini yakından inceleme fırsatı veren bu insan görüntüsünün yer aldığı videolarda cilt dokusu ve yüz çizgileri yapay olsa da bir hayli gerçek duruyor.

İşte, VideoGigaGAN ile hazırlanan o videolardan biri👇

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VideoGigaGAN tarafından bozulmaların veya titremelerin minimuma indirildiği videoda pancakeler de bir hayli iştah açıcı görünüyor. 👇

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