Premium Üyesi Olmayanlara Kötü Haber: YouTube Artık Videoların Durdurulduğu Anda Reklam Gösterimi Yapacak
Premium Üyesi Olmayanlara Kötü Haber: YouTube Artık Videoların Durdurulduğu Anda Reklam Gösterimi Yapacak
Kaynak: https://www.glitched.online/youtube-w...
YouTube, izlenilen video durdurulduğunda reklam gösterilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni reklam ise kullanıcıya 'banner' reklam olarak gösterilecek.
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YouTube dünya çapında en çok kullanılan video platformlarından bir tanesi. Bir süredir ise kullanıcılara Premium plan sunuyor.
Zaman zaman reklam politikalarını değiştiren platform, bu sefer de yeni bir değişiklikle gündeme geldi.
YouTube, izlenilen video durdurulduğunda reklam gösterilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.
YouTube, duraklatılmış video reklamlarının 2023 yılının Mayıs ayında test edildiğini doğruladı.
YouTube bu yeni reklam türünün bir örneğini gösterdi.
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YouTube'un bunları halka ne zaman sunmayı planladığı henüz bilinmiyor.
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Durdurunca yapıyor ilerletince yapıyor nefes alıyorum yapıyor… İnat değil mi almayacam