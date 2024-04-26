Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Premium Üyesi Olmayanlara Kötü Haber: YouTube Artık Videoların Durdurulduğu Anda Reklam Gösterimi Yapacak

Premium Üyesi Olmayanlara Kötü Haber: YouTube Artık Videoların Durdurulduğu Anda Reklam Gösterimi Yapacak

Youtube YouTube Premium Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 21:12

YouTube, izlenilen video durdurulduğunda reklam gösterilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni reklam ise kullanıcıya 'banner' reklam olarak gösterilecek.

Detaylar👇

Kaynak: https://www.glitched.online/youtube-w...
İçeriğin Devamı Aşağıda

YouTube dünya çapında en çok kullanılan video platformlarından bir tanesi. Bir süredir ise kullanıcılara Premium plan sunuyor.

YouTube dünya çapında en çok kullanılan video platformlarından bir tanesi. Bir süredir ise kullanıcılara Premium plan sunuyor.

Zaman zaman reklam politikalarını değiştiren platform, bu sefer de yeni bir değişiklikle gündeme geldi.

Zaman zaman reklam politikalarını değiştiren platform, bu sefer de yeni bir değişiklikle gündeme geldi.

YouTube, izlenilen video durdurulduğunda reklam gösterilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

YouTube, izlenilen video durdurulduğunda reklam gösterilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

YouTube, duraklatılmış video reklamlarının 2023 yılının Mayıs ayında test edildiğini doğruladı.

YouTube, duraklatılmış video reklamlarının 2023 yılının Mayıs ayında test edildiğini doğruladı.

Sistem, izleyici bağlı bir TV'de bir videoyu duraklattığında reklamların görünmesini sağlayacak. YouTube bunları “duraklatılmış deneyimler” olarak adlandırıyor ve duraklatma sırasında görüntülenen içerik profilinize bağlı olarak farklılık gösterecek.

YouTube bu yeni reklam türünün bir örneğini gösterdi.

YouTube bu yeni reklam türünün bir örneğini gösterdi.

Görselde, video bloğunun etrafında beliren ve reklamı “kapatma” seçeneği sunan bir banner reklam gösteriliyor. Video daha sonra tam ekrana geri dönüyor ve içeriği izlemeye devam edebiliyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

YouTube'un bunları halka ne zaman sunmayı planladığı henüz bilinmiyor.

YouTube'un bunları halka ne zaman sunmayı planladığı henüz bilinmiyor.

Google çalışanı Philipp Schindler bir kazanç çağrısında yatırımcılara, yakın zamanda yapılan bir denemenin reklamverenlerin bu fikri sevdiğini ortaya çıkardığını söyledi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Durdurunca yapıyor ilerletince yapıyor nefes alıyorum yapıyor… İnat değil mi almayacam