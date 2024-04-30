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Kayınvalidesi Tarafından Hararetli Bir Şekilde Azarlanan Kadın, 'Allah Sabır Versin' Dedirtti!

Kayınvalidesi Tarafından Hararetli Bir Şekilde Azarlanan Kadın, 'Allah Sabır Versin' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 18:00

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kaynanasıyla 'günlük' bir sohbetini paylaştı. Kadın, hararetli bir şekilde kaynanasıyla tartıştığı videoyu 'Kayınvalidemin ağzından bal damlıyor' notuyla paylaştı.

Buyrun👇

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kaynanasıyla 'günlük' bir sohbetini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kaynanasıyla 'günlük' bir sohbetini paylaştı.

Kadın, hararetli bir şekilde kaynanasıyla kavga ettiği videoyu 'Kayınvalidemin ağzından bal damlıyor' notuyla paylaştı.

Kadın, hararetli bir şekilde kaynanasıyla kavga ettiği videoyu 'Kayınvalidemin ağzından bal damlıyor' notuyla paylaştı.

İsterseniz önce o videoyu izleyelim👇

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Kullanıcılar da o anlara bu şekilde yorum yaptı:
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