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Twitter Kullanıcıları Tatlı mı Tatlı Köpeği Ünlü Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na Benzetince Olanlar Oldu!

Twitter Kullanıcıları Tatlı mı Tatlı Köpeği Ünlü Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na Benzetince Olanlar Oldu!

Erdal Beşikçioğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 16:52

Geçtiğimiz günlerde tatlı mı tatlı bir köpeğin fotoğrafı X'te (Twitter) viral oldu. Birçok kullanıcı köpeği ünlü oyuncu ve şu anki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetti!

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Zaman zaman dünyaca ünlü isimlerin çeşitli kişilere ya da hayvanlara benzetildiğini görüyoruz. Bu benzerlikler birçok kez adeta paralel evrenden fırlamış gibi gelebiliyor.

Zaman zaman dünyaca ünlü isimlerin çeşitli kişilere ya da hayvanlara benzetildiğini görüyoruz. Bu benzerlikler birçok kez adeta paralel evrenden fırlamış gibi gelebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde tatlı mı tatlı bir köpeğin fotoğrafı X'te (Twitter) viral oldu. Dikkatli bakarsanız köpeğin hafiften insanı andıran bir yüzü var.

Geçtiğimiz günlerde tatlı mı tatlı bir köpeğin fotoğrafı X'te (Twitter) viral oldu. Dikkatli bakarsanız köpeğin hafiften insanı andıran bir yüzü var.

Peki bu köpek kime benzetildi dersiniz? Behzat Ç. dizisinden tanıdığımız şu anki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na!

Peki bu köpek kime benzetildi dersiniz? Behzat Ç. dizisinden tanıdığımız şu anki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na!

Gelin bu benzerliği diğer kullanıcılar nasıl ifade etmişler, beraber bakalım.😂

Gelin bu benzerliği diğer kullanıcılar nasıl ifade etmişler, beraber bakalım.😂
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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