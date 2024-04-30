Twitter Kullanıcıları Tatlı mı Tatlı Köpeği Ünlü Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na Benzetince Olanlar Oldu!

Geçtiğimiz günlerde tatlı mı tatlı bir köpeğin fotoğrafı X'te (Twitter) viral oldu. Birçok kullanıcı köpeği ünlü oyuncu ve şu anki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetti!

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