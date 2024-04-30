Twitter Kullanıcıları Tatlı mı Tatlı Köpeği Ünlü Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na Benzetince Olanlar Oldu!
Twitter Kullanıcıları Tatlı mı Tatlı Köpeği Ünlü Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na Benzetince Olanlar Oldu!
Geçtiğimiz günlerde tatlı mı tatlı bir köpeğin fotoğrafı X'te (Twitter) viral oldu. Birçok kullanıcı köpeği ünlü oyuncu ve şu anki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetti!
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Zaman zaman dünyaca ünlü isimlerin çeşitli kişilere ya da hayvanlara benzetildiğini görüyoruz. Bu benzerlikler birçok kez adeta paralel evrenden fırlamış gibi gelebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde tatlı mı tatlı bir köpeğin fotoğrafı X'te (Twitter) viral oldu. Dikkatli bakarsanız köpeğin hafiften insanı andıran bir yüzü var.
Peki bu köpek kime benzetildi dersiniz? Behzat Ç. dizisinden tanıdığımız şu anki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na!
Gelin bu benzerliği diğer kullanıcılar nasıl ifade etmişler, beraber bakalım.😂
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