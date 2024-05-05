Ailedeki Dolandırıcı Amcadan Gamer Kocanın En İyi Koca Tipi Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ailedeki Dolandırıcı Amcadan Gamer Kocanın En İyi Koca Tipi Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftayı kapattığımız Pazar günü hangi paylaşımlara gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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Şaşmaz!
Mangodan ilham alınmış.
👇
Her şey zamanında güzel.
Dolandırmayan amca yok?
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Yeni fobimiz hayırlı olsun.
Kesin yapardı.
İzleyebildin mi bari?
O nasıl bir yanılsama?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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