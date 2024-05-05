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Ailedeki Dolandırıcı Amcadan Gamer Kocanın En İyi Koca Tipi Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ailedeki Dolandırıcı Amcadan Gamer Kocanın En İyi Koca Tipi Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.05.2024 - 19:01

Bakalım haftayı kapattığımız Pazar günü hangi paylaşımlara gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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Şaşmaz!

Şaşmaz!
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Mangodan ilham alınmış.

Mangodan ilham alınmış.
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👇

👇
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Her şey zamanında güzel.

Her şey zamanında güzel.
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Dolandırmayan amca yok?

Dolandırmayan amca yok?
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Yeni fobimiz hayırlı olsun.

Yeni fobimiz hayırlı olsun.
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Kesin yapardı.

Kesin yapardı.
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İzleyebildin mi bari?

İzleyebildin mi bari?
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O nasıl bir yanılsama?

O nasıl bir yanılsama?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 💕

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