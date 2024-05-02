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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.05.2024 - 16:47

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Ne yaptınız Selim Bey?

Sen demiş oldun.

Sen demiş oldun.
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Senaryo iyi vizyon sıfır.

Senaryo iyi vizyon sıfır.
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Bekle arar.

Bekle arar.
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Aslı bu.

Aslı bu.
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Akustik hem de.

Akustik hem de.
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İbret alıyordur.

İbret alıyordur.
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👇

👇
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Yılın yorumu.

Yılın yorumu.
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Depreşmiş.

Depreşmiş.
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👇

👇
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Bu köylülük mü oluyor?

👇

👇
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Umut vermiş oldun.

Umut vermiş oldun.
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Cevap ver!

Cevap ver!
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Çok karizma bir yanıt olmuş.

Çok karizma bir yanıt olmuş.
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Çok iyi aktivite yalnız.

Çok iyi aktivite yalnız.
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Sizce haklı mı?

Sizce haklı mı?
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Kelebekten korkulur mu?

Kelebekten korkulur mu?
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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