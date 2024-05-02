Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlıyoruz!
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Sen demiş oldun.
Senaryo iyi vizyon sıfır.
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Bekle arar.
Aslı bu.
Akustik hem de.
İbret alıyordur.
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Yılın yorumu.
Depreşmiş.
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Umut vermiş oldun.
Cevap ver!
Çok karizma bir yanıt olmuş.
Çok iyi aktivite yalnız.
Sizce haklı mı?
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Kelebekten korkulur mu?
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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