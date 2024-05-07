Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişilerden İnciler
Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişilerden İnciler
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Bugüne kadar pek çok konuda linç edilebilecekleri fikirlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarına denk geldik.
Bu kez sıra erkeklere geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, erkekler hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.
Haliyle paylaşıma yorumlar genelde kadınlardan geldi.
Fakat bu paylaşımın sadece kadınlar üzerinden ilerlediğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Erkeklerin geçmişine odaklananlar da,
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Geleceğine odaklananlar da vardı.
Aynı durumun kadınlar için de geçerli olduğunu düşünen kişiler de vardı.
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Hayda...
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Bir de olaya tamamen farklı yaklaşanlar var!
Haydi o zaman yorumlara...
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