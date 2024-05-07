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Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişilerden İnciler

Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişilerden İnciler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 20:36

Kadınlar, erkekler, aşklar, flörtler...Karmaşık durumlar değil mi? Herkesin bu konularda farklı bir fikri var. Bu kez erkekler hakkında linç edilebilecekleri fikirlerini paylaşan kişiler medeni cesaretlerini sergiledi.

Gelin bakalım ortaya neler çıktı!

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Bugüne kadar pek çok konuda linç edilebilecekleri fikirlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarına denk geldik.

Bugüne kadar pek çok konuda linç edilebilecekleri fikirlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarına denk geldik.

Yeri geldi aşk, yeri geldi arkadaşlık, okul hayatı, kariyer...Pek çok konuda herkesin düşüncesini linç yeme pahasına da olsa öğrendik.

Bu kez sıra erkeklere geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, erkekler hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.

Bu kez sıra erkeklere geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, erkekler hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.
twitter.com

Haliyle paylaşıma yorumlar genelde kadınlardan geldi.

Haliyle paylaşıma yorumlar genelde kadınlardan geldi.
twitter.com

Fakat bu paylaşımın sadece kadınlar üzerinden ilerlediğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Fakat bu paylaşımın sadece kadınlar üzerinden ilerlediğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
twitter.com

Erkeklerin geçmişine odaklananlar da,

Erkeklerin geçmişine odaklananlar da,
twitter.com
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Geleceğine odaklananlar da vardı.

Geleceğine odaklananlar da vardı.
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Aynı durumun kadınlar için de geçerli olduğunu düşünen kişiler de vardı.

Aynı durumun kadınlar için de geçerli olduğunu düşünen kişiler de vardı.
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Hayda...

Hayda...
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Bir de olaya tamamen farklı yaklaşanlar var!

Bir de olaya tamamen farklı yaklaşanlar var!
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Haydi o zaman yorumlara...

Haydi o zaman yorumlara...
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