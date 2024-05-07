Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişilerden İnciler

Kadınlar, erkekler, aşklar, flörtler...Karmaşık durumlar değil mi? Herkesin bu konularda farklı bir fikri var. Bu kez erkekler hakkında linç edilebilecekleri fikirlerini paylaşan kişiler medeni cesaretlerini sergiledi.

Gelin bakalım ortaya neler çıktı!