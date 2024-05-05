İdeal Evlilik Yaşı Tartışması Aldı Başını Gitti "Çağımız 30 Yaşından Önceki Evliliği Taşıyamaz"
İdeal Evlilik Yaşı Tartışması Aldı Başını Gitti "Çağımız 30 Yaşından Önceki Evliliği Taşıyamaz"
Evliliklerle ilgili tartışılagelen pek çok konu var. Bunlardan en ikilemde bırakanı ise yaş mevzusu olsa gerek. Dücane Cündioğlu'nun 'İçinde bulunduğumuz çağ 30 yaşından önceki evliliği taşıyamaz.' cümlesi ise yeni bir tartışmayı daha alevlendirmiş oldu.
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Evlilikle ilgili pek çok farklı konu tartışmaya açılmıştır bugüne kadar.
Tabii bir de yaş meselesi var. Çiftler arasındaki yaş farkı konusunda da ne zaman evlenilmesi gerektiği konusunda da farklı görüşler olabilir.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Dücane Cindioğlu'nun videosunu paylaşarak çağımızın 30 yaşından önceki evliliklere uygun olmadığını söyledi.
Bu görüşe tamamen katılıp mutlu evliliğin sırrına "30 yaşında evlenmek" diyenler vardı.
Cinsiyetler arası farklılıklara değinenler de vardı.
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Evlenecek çiftlere uyumlanmaları yönünde tavsiye verenler de.
"Ne istediğini genel anlamıyla bilmeden yapılan her evlilik cinayettir."
"2-3 yıl önce görsem muhtemelen hak vermezdim."
Ayrıca daha geç evlenen çiftlerin daha uyumlu olduklarına dair görüşler de var.
Öte yandan bu görüşün tam zıttını, daha erken yaşta evlenen insanların avantajlarını görenler de var.
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