İdeal Evlilik Yaşı Tartışması Aldı Başını Gitti "Çağımız 30 Yaşından Önceki Evliliği Taşıyamaz"

Evliliklerle ilgili tartışılagelen pek çok konu var. Bunlardan en ikilemde bırakanı ise yaş mevzusu olsa gerek. Dücane Cündioğlu'nun 'İçinde bulunduğumuz çağ 30 yaşından önceki evliliği taşıyamaz.' cümlesi ise yeni bir tartışmayı daha alevlendirmiş oldu.