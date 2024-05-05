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Eskiden İnsanlar Daha İyi Türkçe Konuşuyorlar mıydı?

Eskiden İnsanlar Daha İyi Türkçe Konuşuyorlar mıydı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 15:57

1970'lerde, 80'lerde Türk insanı nasıl konuşuyordu? Zaman zaman arşivlerden çıkan videolar bu sorumuza örnek teşkil ediyor. Fakat durum gerçekten böyle miydi? İnsanlar videolarda gördüğümüz gibi mi konuşuyorlardı?

Cevabını ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan dinleyelim.

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Zaman o denli hızlı geçiyor ki geçmişte nasıldık, ne giyerdik, nasıl konuşurduk hatırlamak biraz zaman alıyor.

Zaman o denli hızlı geçiyor ki geçmişte nasıldık, ne giyerdik, nasıl konuşurduk hatırlamak biraz zaman alıyor.

Hızlı değişime ayak uydurmaya çalışırken giydiklerimiz gibi söylediklerimiz de değişiyor haliyle. Teknolojiye, sosyal medyaya ayak uydurmak durumunda kalıyoruz.

Eski yıllara dair programlarda insanların düzgün diksiyonları herkesin dikkatini çekmiştir. Seçilen kelimeler, kurulan cümlelerin uzunlukları, üslup, edep...

Eski yıllara dair programlarda insanların düzgün diksiyonları herkesin dikkatini çekmiştir. Seçilen kelimeler, kurulan cümlelerin uzunlukları, üslup, edep...

Örneğin TRT arşivlerinden 80'li yıllara ait olan bu videodaki gibi;

Böyle bir videoda konuşanların daha eğitimli, daha bilgili, kısacası şimdilerde bizlerden daha "ileride" olduğunu düşünebiliriz.

Böyle bir videoda konuşanların daha eğitimli, daha bilgili, kısacası şimdilerde bizlerden daha "ileride" olduğunu düşünebiliriz.
twitter.com

Peki durum gerçekten böyle mi?

Peki durum gerçekten böyle mi?
twitter.com
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Yoksa biz mi abartıyoruz?

Yoksa biz mi abartıyoruz?
twitter.com

En iyisi bu noktada bir tarihçiye kulak vermek. Ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan bu videoya "Her işimiz şekilci olduğu için bayılıyoruz böyle şeylere." diyerek yanıt veriyor.

En iyisi bu noktada bir tarihçiye kulak vermek. Ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan bu videoya "Her işimiz şekilci olduğu için bayılıyoruz böyle şeylere." diyerek yanıt veriyor.

Her işimiz şekilci olduğu için bayılıyoruz böyle şeylere.

40 sene önce kimse böyle konuşmuyordu, suni bir Türkçe bu.

Dil böyle bir şey değil. Yaşayan bir şey. Yaşamla birlikte de değişen bir şey.

Burada çok kompleks bir Türkçe konuşulmuyor. Basit. 3-4 kelimelik. Sadece aksan resmi, o da empoze zaten

"İyi mi kötü mü Türkçeleri bunu anlayamayız."

"İyi mi kötü mü Türkçeleri bunu anlayamayız."

Derdin Türkçe ise gene oldukça kısıtlı bir Türkçe konuşuluyor burada da zaten. Yani iyi mi kötü mü Türkçeleri bunu anlayamayız. Kulağına dublaj gibi gelince iyi Türkçe olmuyor o ne yazık ki.

Şekilcilikten öleceğiz yeminle.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Bugün çekim yapmak kolay. Herkesin elinde telefon var. Gerçek halkı görüyoruz. Eskiden görmüyorduk. Olay bu."

"Bugün çekim yapmak kolay. Herkesin elinde telefon var. Gerçek halkı görüyoruz. Eskiden görmüyorduk. Olay bu."
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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