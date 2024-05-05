Eskiden İnsanlar Daha İyi Türkçe Konuşuyorlar mıydı?
Eskiden İnsanlar Daha İyi Türkçe Konuşuyorlar mıydı?
1970'lerde, 80'lerde Türk insanı nasıl konuşuyordu? Zaman zaman arşivlerden çıkan videolar bu sorumuza örnek teşkil ediyor. Fakat durum gerçekten böyle miydi? İnsanlar videolarda gördüğümüz gibi mi konuşuyorlardı?
Cevabını ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan dinleyelim.
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Zaman o denli hızlı geçiyor ki geçmişte nasıldık, ne giyerdik, nasıl konuşurduk hatırlamak biraz zaman alıyor.
Eski yıllara dair programlarda insanların düzgün diksiyonları herkesin dikkatini çekmiştir. Seçilen kelimeler, kurulan cümlelerin uzunlukları, üslup, edep...
Örneğin TRT arşivlerinden 80'li yıllara ait olan bu videodaki gibi;
Böyle bir videoda konuşanların daha eğitimli, daha bilgili, kısacası şimdilerde bizlerden daha "ileride" olduğunu düşünebiliriz.
Peki durum gerçekten böyle mi?
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Yoksa biz mi abartıyoruz?
En iyisi bu noktada bir tarihçiye kulak vermek. Ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan bu videoya "Her işimiz şekilci olduğu için bayılıyoruz böyle şeylere." diyerek yanıt veriyor.
"İyi mi kötü mü Türkçeleri bunu anlayamayız."
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"Bugün çekim yapmak kolay. Herkesin elinde telefon var. Gerçek halkı görüyoruz. Eskiden görmüyorduk. Olay bu."
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