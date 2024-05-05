Eskiden İnsanlar Daha İyi Türkçe Konuşuyorlar mıydı?

Her işimiz şekilci olduğu için bayılıyoruz böyle şeylere.

40 sene önce kimse böyle konuşmuyordu, suni bir Türkçe bu.

Dil böyle bir şey değil. Yaşayan bir şey. Yaşamla birlikte de değişen bir şey.

Burada çok kompleks bir Türkçe konuşulmuyor. Basit. 3-4 kelimelik. Sadece aksan resmi, o da empoze zaten