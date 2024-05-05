2000'li Yıllardan Gelen Bir Zaman Yolcusu Hayatımızda En Çok Nelere Şaşırırdı Merak Ettiniz mi?

Bundan sadece 24 yıl önce yaşam ne kadar farklıydı hiç düşündünüz mü? Bugün, hayat resmen eski halinden ayrışmış halde ve günlerimiz çok farklı geçiyor. Peki, 2000'li yıllardan gelen bir zaman yolcusu bizi görse ne söylerdi? Gelin bakalım.