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2000'li Yıllardan Gelen Bir Zaman Yolcusu Hayatımızda En Çok Nelere Şaşırırdı Merak Ettiniz mi?

2000'li Yıllardan Gelen Bir Zaman Yolcusu Hayatımızda En Çok Nelere Şaşırırdı Merak Ettiniz mi?

Aden
Aden - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 13:01

Bundan sadece 24 yıl önce yaşam ne kadar farklıydı hiç düşündünüz mü? Bugün, hayat resmen eski halinden ayrışmış halde ve günlerimiz çok farklı geçiyor. Peki, 2000'li yıllardan gelen bir zaman yolcusu bizi görse ne söylerdi? Gelin bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bence hapishanede 10 yıldan fazla kalan insanların tecrübeleri ile benzer olacaktır."

1. "Bence hapishanede 10 yıldan fazla kalan insanların tecrübeleri ile benzer olacaktır."

'Birisinin artık insanların çevresindeki kimseyi fark etmediğini çünkü sadece telefonları ile ilgilendiklerini söylediklerini hatırlıyorum. Düşününce gerçekten çılgınca.'

2. "Uçaklara binerken bu kadar uzun süren kontrollerden geçiyor olmamıza şaşırırlardı büyük ihtimalle."

2. "Uçaklara binerken bu kadar uzun süren kontrollerden geçiyor olmamıza şaşırırlardı büyük ihtimalle."

'2000'li yıllarda uçağa binmenin sadece 5 dakika sürdüğünü hatırlıyorum.'

3. "Apple'ın dünyadaki en büyük şirketlerden birisi olmuş olmasına şaşırırlardı bence."

3. "Apple'ın dünyadaki en büyük şirketlerden birisi olmuş olmasına şaşırırlardı bence."

4. "Akıllı telefonların bu kadar gelişmiş olmaları ve neredeyse hayatımızın her saniyesini işgal ediyor olmalarına çok şaşırırlardı büyük ihtimalle."

4. "Akıllı telefonların bu kadar gelişmiş olmaları ve neredeyse hayatımızın her saniyesini işgal ediyor olmalarına çok şaşırırlardı büyük ihtimalle."

5. "The Simpsons ve Family Guy'ın hala devam ediyor olmalarına çok şaşırırlardı bence."

5. "The Simpsons ve Family Guy'ın hala devam ediyor olmalarına çok şaşırırlardı bence."

'Ayrıca animasyonlardaki gelişmelere de.'

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6. "Instagram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarının bu kadar popüler olmuş olmalarına şaşırırlardı diye düşünüyorum."

6. "Instagram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarının bu kadar popüler olmuş olmalarına şaşırırlardı diye düşünüyorum."

7. "Politikadaki değişim ve insanların politik figürlere adeta tapıyor olmalarına şaşırırlardı."

7. "Politikadaki değişim ve insanların politik figürlere adeta tapıyor olmalarına şaşırırlardı."

'Eskiden bu kadar ayrı görüşlere sahip değildik...'

8. "LGBT'nin toplumdaki yeri ve kabul edilme oranı çok şaşırtırdı diye düşünüyorum."

8. "LGBT'nin toplumdaki yeri ve kabul edilme oranı çok şaşırtırdı diye düşünüyorum."

'2000'li yıllarda hala kabul edilemez bir kavramken günümüzde hayatın normal bir parçası haline gelmiş durumda.'

9. "Geleceğin çok güzel olacağını düşünürken sokaklardaki evsizlik ve suç oranına bakıp çok şaşırırlardı büyük ihtimalle."

9. "Geleceğin çok güzel olacağını düşünürken sokaklardaki evsizlik ve suç oranına bakıp çok şaşırırlardı büyük ihtimalle."

'Teknoloji gelişiyor ama insanlık geriye gidiyor adeta...'

10. "Bilgiye erişimin bu kadar kolay hale gelmiş olması onları şaşırtırdı bence."

10. "Bilgiye erişimin bu kadar kolay hale gelmiş olması onları şaşırtırdı bence."

'Resmen elimizin altında dünyadaki bütün bilgiye sahibiz ve eskiden bunun yüzde 10'u bile mümkün değildi.'

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11. "İnternet hızındaki büyük değişim olabilir."

11. "İnternet hızındaki büyük değişim olabilir."

'Eskiden 2 GB'lık bir dosyayı indirmek için 10-12 saat bilgisiyarımızı açık tutmamız gerekiyordu. Şimdi saniyeler sürüyor.'

12. "Eskiden kar yağan şehirlerde artık kar olmadığını ve göllerin sürekli kuruduğunu duyduklarında baya bir şoka uğrarlardı diye düşünüyorum."

12. "Eskiden kar yağan şehirlerde artık kar olmadığını ve göllerin sürekli kuruduğunu duyduklarında baya bir şoka uğrarlardı diye düşünüyorum."

'Küresel ısınma bir şaka değil...'

13. "Netflix ve benzeri online izleme platformları çıktıkça eski DVD dükkanlarının kapanmış olmasına baya bir şok olurlardı heralde."

13. "Netflix ve benzeri online izleme platformları çıktıkça eski DVD dükkanlarının kapanmış olmasına baya bir şok olurlardı heralde."

'Ayrıca televizyon kanallarının neredeyse hiç izlenmiyor oluşu da onları baya bir şaşırtırdı.'

14. "Obezlik ve aşırı kilolu insan sayısındaki artış kesinlikle kafalarını karıştırırdı."

14. "Obezlik ve aşırı kilolu insan sayısındaki artış kesinlikle kafalarını karıştırırdı."

'Hem egzersiz yapan insan sayısı çok fazla hem de evden çıkmayan insan sayısı. Çok ilginç.'

15. "Ülkedeki her şeyin fiyatlarının bu kadar artmış olması ve buna rağmen maaşların böylesine düşük olmasına şaşırırlardı."

15. "Ülkedeki her şeyin fiyatlarının bu kadar artmış olması ve buna rağmen maaşların böylesine düşük olmasına şaşırırlardı."

'Resmen alım gücümüz eriyip gitti...'

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