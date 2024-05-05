2000'li Yıllardan Gelen Bir Zaman Yolcusu Hayatımızda En Çok Nelere Şaşırırdı Merak Ettiniz mi?
2000'li Yıllardan Gelen Bir Zaman Yolcusu Hayatımızda En Çok Nelere Şaşırırdı Merak Ettiniz mi?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bundan sadece 24 yıl önce yaşam ne kadar farklıydı hiç düşündünüz mü? Bugün, hayat resmen eski halinden ayrışmış halde ve günlerimiz çok farklı geçiyor. Peki, 2000'li yıllardan gelen bir zaman yolcusu bizi görse ne söylerdi? Gelin bakalım.
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1. "Bence hapishanede 10 yıldan fazla kalan insanların tecrübeleri ile benzer olacaktır."
2. "Uçaklara binerken bu kadar uzun süren kontrollerden geçiyor olmamıza şaşırırlardı büyük ihtimalle."
3. "Apple'ın dünyadaki en büyük şirketlerden birisi olmuş olmasına şaşırırlardı bence."
4. "Akıllı telefonların bu kadar gelişmiş olmaları ve neredeyse hayatımızın her saniyesini işgal ediyor olmalarına çok şaşırırlardı büyük ihtimalle."
5. "The Simpsons ve Family Guy'ın hala devam ediyor olmalarına çok şaşırırlardı bence."
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6. "Instagram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarının bu kadar popüler olmuş olmalarına şaşırırlardı diye düşünüyorum."
7. "Politikadaki değişim ve insanların politik figürlere adeta tapıyor olmalarına şaşırırlardı."
8. "LGBT'nin toplumdaki yeri ve kabul edilme oranı çok şaşırtırdı diye düşünüyorum."
9. "Geleceğin çok güzel olacağını düşünürken sokaklardaki evsizlik ve suç oranına bakıp çok şaşırırlardı büyük ihtimalle."
10. "Bilgiye erişimin bu kadar kolay hale gelmiş olması onları şaşırtırdı bence."
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11. "İnternet hızındaki büyük değişim olabilir."
12. "Eskiden kar yağan şehirlerde artık kar olmadığını ve göllerin sürekli kuruduğunu duyduklarında baya bir şoka uğrarlardı diye düşünüyorum."
13. "Netflix ve benzeri online izleme platformları çıktıkça eski DVD dükkanlarının kapanmış olmasına baya bir şok olurlardı heralde."
14. "Obezlik ve aşırı kilolu insan sayısındaki artış kesinlikle kafalarını karıştırırdı."
15. "Ülkedeki her şeyin fiyatlarının bu kadar artmış olması ve buna rağmen maaşların böylesine düşük olmasına şaşırırlardı."
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